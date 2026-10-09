Роботизированный голос автоответчика «Абонент не может ответить» знаком всем, и оставлять ему сообщение хочется далеко не всегда. МТС решила это исправить и научила своего виртуального секретаря отвечать голосом самого владельца номера. Не удержался и попробовал: теперь на мои пропущенные звонки отвечает автоответчик, который говорит почти как я. Показываю, как его настроить, сколько это стоит и о чём стоит помнить, прежде чем отдавать свой голос нейросети.
Чем новинка отличается от обычного автоответчика
Функция называется «Свой голос» и работает внутри МТС Секретаря — виртуального помощника, который берёт трубку, если вы не ответили на звонок. Секретарь сам разговаривает со звонящим, выясняет, кто он и зачем звонил, а затем присылает в приложение запись разговора и расшифровку.
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Раньше звонящим отвечал синтезированный голос Секретаря. Теперь ему можно дать ваш: достаточно записать короткий образец речи, а нейросеть воспроизведёт тембр и особенности произношения. В МТС называют это первым на российском телеком-рынке случаем, когда автоответчик говорит голосом человека, и рассчитывают, что так звонящие охотнее оставляют сообщение.
Как я настроил автоответчик своим голосом
Вся настройка проходит в приложении «Мой МТС». Записывать образец лучше в тишине, чтобы в него не попали посторонние шумы. Вот что я сделал:
- Открыл приложение «Мой МТС».
- Перешёл в раздел «Звонки» и открыл настройки МТС Секретаря.
- Выбрал раздел «Свой голос».
- Записал текст, который предложило приложение.
- Прослушал запись и убедился, что в ней нет посторонних звуков.
- Нажал «Использовать голос».
После этого приложение обработало запись и создало голосовую модель, которой Секретарь теперь отвечает на звонки. Если первая запись не понравилась, её можно перезаписать до того, как нажать «Использовать голос».
Кому функция уже доступна и сколько стоит
Пока «Свой голос» работает в тестовом режиме, и доступен он ограниченной группе пользователей МТС Секретаря. Если раздела в настройках нет, значит, до вашего номера функция ещё не дошла. Позже МТС обещает открыть её всем, кто пользуется Секретарём.
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«Свой голос» от МТС входит в подписку «Секретарь+» за 199 рублей в месяц. Без неё она работать не будет, поэтому нужно приготовиться к дополнительным списаниям.
Если такая опция вам не подходит, можно обойтись и без неё — о том, как поставить автоответчик на Android другими способами, мы уже рассказывали.
О чём я помню после настройки
Автоответчик отвечает любому, кто позвонит, и говорит при этом почти как я. Значит, фразы моим голосом может услышать и записать кто угодно, просто набрав номер, когда я не беру трубку. Насколько такой синтезированный голос пригоден для подделки, неизвестно, но сам факт стоит держать в голове.
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А поддельный голос сегодня — один из главных инструментов мошенников: они звонят родственникам от имени близкого человека и просят срочно перевести деньги. Поэтому, включив функцию, стоит сразу договориться с родителями о простых правилах:
- если знакомый голос просит денег, прервать разговор и перезвонить на известный номер;
- задать личный вопрос, ответ на который знаете только вы двое;
- не переводить деньги, пока не удалось связаться с человеком напрямую.
Ещё надёжнее — кодовое слово, которое знают только члены семьи. Каким бы похожим ни был голос в трубке, без этого слова подделка сразу себя выдаст.