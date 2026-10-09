Роботизированный голос автоответчика «Абонент не может ответить» знаком всем, и оставлять ему сообщение хочется далеко не всегда. МТС решила это исправить и научила своего виртуального секретаря отвечать голосом самого владельца номера. Не удержался и попробовал: теперь на мои пропущенные звонки отвечает автоответчик, который говорит почти как я. Показываю, как его настроить, сколько это стоит и о чём стоит помнить, прежде чем отдавать свой голос нейросети.

Запись своего голоса для автоответчика МТС

Запись своего голоса для автоответчика МТС

Чем новинка отличается от обычного автоответчика

Функция называется «Свой голос» и работает внутри МТС Секретаря — виртуального помощника, который берёт трубку, если вы не ответили на звонок. Секретарь сам разговаривает со звонящим, выясняет, кто он и зачем звонил, а затем присылает в приложение запись разговора и расшифровку.

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Раньше звонящим отвечал синтезированный голос Секретаря. Теперь ему можно дать ваш: достаточно записать короткий образец речи, а нейросеть воспроизведёт тембр и особенности произношения. В МТС называют это первым на российском телеком-рынке случаем, когда автоответчик говорит голосом человека, и рассчитывают, что так звонящие охотнее оставляют сообщение.

Как я настроил автоответчик своим голосом

Вся настройка проходит в приложении «Мой МТС». Записывать образец лучше в тишине, чтобы в него не попали посторонние шумы. Вот что я сделал:

  1. Открыл приложение «Мой МТС».
  2. Перешёл в раздел «Звонки» и открыл настройки МТС Секретаря.
  3. Выбрал раздел «Свой голос».
  4. Записал текст, который предложило приложение.
  5. Прослушал запись и убедился, что в ней нет посторонних звуков.
  6. Нажал «Использовать голос».
Запись голоса в приложении «Мой МТС»

Запись голоса в приложении «Мой МТС»

После этого приложение обработало запись и создало голосовую модель, которой Секретарь теперь отвечает на звонки. Если первая запись не понравилась, её можно перезаписать до того, как нажать «Использовать голос».

Кому функция уже доступна и сколько стоит

Пока «Свой голос» работает в тестовом режиме, и доступен он ограниченной группе пользователей МТС Секретаря. Если раздела в настройках нет, значит, до вашего номера функция ещё не дошла. Позже МТС обещает открыть её всем, кто пользуется Секретарём.

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«Свой голос» от МТС входит в подписку «Секретарь+» за 199 рублей в месяц. Без неё она работать не будет, поэтому нужно приготовиться к дополнительным списаниям.

Визуализация работы Секретаря от МТС

Визуализация работы Секретаря от МТС

Если такая опция вам не подходит, можно обойтись и без неё — о том, как поставить автоответчик на Android другими способами, мы уже рассказывали.

О чём я помню после настройки

Автоответчик отвечает любому, кто позвонит, и говорит при этом почти как я. Значит, фразы моим голосом может услышать и записать кто угодно, просто набрав номер, когда я не беру трубку. Насколько такой синтезированный голос пригоден для подделки, неизвестно, но сам факт стоит держать в голове.

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А поддельный голос сегодня — один из главных инструментов мошенников: они звонят родственникам от имени близкого человека и просят срочно перевести деньги. Поэтому, включив функцию, стоит сразу договориться с родителями о простых правилах:

  • если знакомый голос просит денег, прервать разговор и перезвонить на известный номер;
  • задать личный вопрос, ответ на который знаете только вы двое;
  • не переводить деньги, пока не удалось связаться с человеком напрямую.

Ещё надёжнее — кодовое слово, которое знают только члены семьи. Каким бы похожим ни был голос в трубке, без этого слова подделка сразу себя выдаст.