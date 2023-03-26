Как включить автоответчик на телефоне Android

Смартфон — незаменимый инструмент коммуникации, с помощью которого мы совершаем звонки и отправляем сообщения. Но порой свободного времени так мало, что ответить на каждый вызов или СМС не представляется возможным. В таком случае возрастает риск пропустить важный разговор. Избежать подобной ситуации помогает автоответчик на телефоне. Если вы будете заняты, он сам пообщается с собеседником, а вы сможете прослушать или прочитать послание в любую свободную минуту.

Как поставить автоответчик на Андроид

Обычно под автоответчиком на Андроид мы понимаем специальную услугу оператора, что вполне логично. Ведь именно через него проходят все звонки. Если вы испытываете недостаток времени для разговора со всеми желающими, включите автоответчик через приложение своего оператора:

Запустите программу. Откройте раздел с услугами. Введите в поиск «Автоответчик» или «Голосовая почта». Подтвердите подключение опции.

В большинстве случаев услуга автоответчика является платной. Далее мы обязательно рассмотрим другие способы ее активации без дополнительных трат. Но пока предлагаю узнать, как прослушать голосовую почту.

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Как прослушать голосовую почту

Итак, когда вы сбрасываете трубку или находитесь вне зоны действия сети, ваш собеседник переключается на автоответчик, который предлагает оставить послание. Чтобы прослушать сообщение голосовой почты, вам понадобится набрать номер, отличающийся в зависимости от оператора:

Кроме того, если кто-то из ваших собеседников попадет на автоответчик, на телефон придет СМС с номером голосовой почты. Обратите внимание, что записи хранятся ограниченное количество времени. Поэтому важно успеть прослушать сообщение до того момента, пока оно не стерлось.

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Бесплатный автоответчик на телефон

Как уже было сказано ранее, услуга автоответчика в большинстве случаев является платной. Не хотите тратить лишние деньги на опцию? Тогда скачайте бесплатный автоответчик на телефон. Со своей задачей лучше всего справляется приложение СМС Автоответчик. В отличие от голосовой почты, он работает по совершенно иному принципу. Когда вы не можете ответить на звонок, приложение отправляет собеседнику заранее созданный шаблон сообщения. Посмотрите, как настроить автоответчик на Андроиде:

Скачайте приложение СМС Автоответчик и установите его через APK-файл. Запустите программу. Нажмите «+». Придумайте название шаблону, а также текст, который будет отправлен собеседнику в качестве ответного СМС. Нажмите кнопку «Установить время», если хотите включить автоответчик в определенные часы или дни. Сохраните шаблон.

Скачать СМС Автоответчик

Этот автоответчик на Андроид работает не только с СМС, но и с мессенджерами. Правда, для доступа к ним придется оформить подписку, что сделать из России невозможно. Впрочем, нет повода переживать, ведь далее мы отдельно поговорим про автоответчик в Ватсапе и Телеграме.

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Автоответчик в почте

А пока несколько слов о том, как настроить автоответчик почты (электронной, конечно же). Подобная функция есть во многих сервисах e-mail. В качестве примера рассмотрим автоответчик Gmail:

Запустите приложение почты и откройте его настройки. Выберите текущий аккаунт. Перейдите в раздел «Автоответчик». Установите параметры работы функции.

В данном случае мы говорим о бесплатном автоответчике на телефон. Но как часто вы с кем-то общаетесь по почте, если речь не идет о деловой переписке? То-то же! Поэтому давайте обратимся к более популярным вариантам использования автоответчика.

Автоответчик Алиса на телефон

На время вернемся к голосовому автоответчику. Если вы являетесь обладателем подписки Яндекс Плюс, то можете бесплатно воспользоваться его телефонным ассистентом без услуги оператора сотовой связи:

Запустите приложение Яндекс и авторизуйтесь. Во вкладке «Сервисы» выберите «Определитель номера». Нажмите «Включить» и дайте Яндексу все разрешения. Тапните по «шестеренке», после чего перейдите в настройки телефонного ассистента. Проверьте правильность вашего имени и номера. Нажмите «Продолжить», чтобы получить доступ к расширенным настройкам телефонного ассистента.

Более подробно про автоответчик Алиса мы рассказывали в другом материале. Так что сейчас не будем долго на нем останавливаться и поговорим о других способах освободить свои руки, не оставляя при этом собеседников без ответа.

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Автоответчик Ватсап

В последнее время мы чаще общаемся через мессенджеры, намного реже совершая звонки. Поэтому все более актуальным становится автоответчик WhatsApp. Но где его взять, если в мессенджере нет такой функции? Ответ прост: скачать автоответчик Ватсап в виде отдельного приложения WhatsAuto.

Скачать WhatsAuto

Программа имеет высокую оценку на Google Play (4.5 балла), а все нужные функции внутри нее является бесплатными. При помощи WhatsAuto вы можете создать шаблон ответа, настроить сценарии, когда и кому он будет отправляться с вашего аккаунта, а также включить автоответчик и в других мессенджерах. Каких — узнаете в разделе «Поддерживаемые приложения».

Автоответчик Телеграм

Раз уж речь зашла о WhatsApp, то и автоответчик для Телеграма мы не можем обойти стороной. Чтобы воспользоваться им, установите приложение AutoResponder for Telegram. Несмотря на довольно кривой перевод, вы без особого труда настроите автоматические ответы для разных сценариев, а также включите уведомления, чтобы понимать, когда сообщение отправлено не вами.

Скачать AutoResponder for Telegram

Наконец, существует бот автоответчика в Телеграм. Называется он AutoAnswersBot. Откройте с ним диалог, нажмите кнопку «Старт» и действуйте по инструкции, которая появится на экране. Кстати, она даже доступна в формате видео, где все разложено по полочкам.