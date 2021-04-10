Безопасно ли скачивать АПК приложений на Android

Несмотря на то что Google Play является единственным магазином приложений для Android, который продвигает сама Google, пользователи вольны сами выбирать, откуда скачивать софт. Это может быть как один из фирменных каталогов, которые предлагают производители, вроде AppGallery или Galaxy Apps. А может неофициальный вроде APKMirror или APKPure, которые предлагают к загрузке установочные файлы приложений абсолютно бесплатно. В том числе, если они недоступны для загрузки в Google Play в вашем регионе. Но безопасно ли скачивать APK? Попробуем разобраться.

Начнём с того, что APK – это просто установочный файл приложения. Соответственно, устанавливать его нужно самостоятельно, в отличие от софта из Google Play, который устанавливается автоматически и не оставляет после себя никаких следов.

Как извлечь APK-файл любого приложения для Android

Но если совершить одно дополнительное действие по установке приложения, в общем-то, несложно, то вот о том, что APK после установки нужно удалить, многие забывают. В результате их может накопиться так много, что они начнут занимать изрядный объём встроенного хранилища.

Безопасен ли APKPure

Что касается безопасности, то это вопрос спорный. Многие считают, что загрузка APK в интернете – дело довольно опасное. Мало ли кто и что туда может напихать. Ведь для опытного хакера не составит проблем добавить в установочный файл приложения вредоносные трекеры или скрипты.

В результате можно запросто стать жертвой заражения вирусом и лишиться либо своих данных, либо, что ещё хуже, финансовых сбережений. Но это если скачивать APK из ненадёжных источников. А ведь на известных площадках с безопасностью проблем обычно не бывает.

Google усложнит установку APK на Android

Правда, на этой неделе в клиенте APKPure (у этой APK-площадки есть своё приложение-каталог как у Google Play) обнаружился встроенный вирус. Как он туда попал, никто не знает. Но факт в том, что его туда загрузил либо кто-то из сотрудников сервиса, либо сам сервис подвергся взлому.

Причём приоритетным пока является второй вариант. В его пользу косвенно говорит тот факт, что совсем недавно аналогичному взлому подвергся немецкий производитель смартфонов Gigaset, на сервера которого хакеры загрузили вирус и начали его распространение под видом обновления.

Вирусы в APKPure

Вирус из мобильного клиента APKPure скрывается только в одной сборке – 3.17.18. Он устанавливает другие приложения на смартфоны своих жертв в автоматическом режиме. В основном это рекламное и фишинговое ПО.

Получается, что злоумышленники одновременно зарабатывают и на просмотре (а также, скорее всего, на кликах) рекламы, а заодно и на воровстве денег. Такие приложения нередко подменяют собой страницы авторизации в банковских приложениях и сайтах, обманным путём вытягивая из пользователя данные для доступа к финансовому счёту.

Сейчас единственный способ обезопасить себя от вредоносного ПО – не загружать мобильный клиент APKPure. Другое дело, что никто не гарантирует, что вредоносные скрипты не могут быть встроены в установочные файлы приложений, которые вы скачиваете на самом сайте.

Как проверить APK-файлы приложений для Android на вирусы

Поэтому я бы – по крайней мере, на некоторое время – вообще отказался от использования APKPure, сделав ставку на APKMirror. Этот ресурс ещё ни разу не уличали ни в чём подобном, так что доверия к нему больше. Пожалуй, даже больше, чем к Google Play.

Итак, безопасно ли скачивать APK? На мой взгляд, да. Ведь даже Google Play не защищён от проникновения вредоносного ПО, что, как по мне, даже хуже. Ведь большинство пользователей уверены, что в Google Play есть только безопасный софт, который они скачивают, не особенно разбираясь в его происхождении. Со сторонними источниками вроде APKMirror пользователи ведут себя осторожнее.