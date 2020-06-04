Google усложнит установку APK в Android 11

Android всегда отличался от iOS открытостью и всеядностью. Если iPhone позволяли скачивать софт только из официального каталога, то смартфоны на базе ОС от Google принимали любые приложения откуда угодно. Это позволяло пользователям неплохо экономить, скачивая взломанные версии платных программ Android совершенно безвозмездно. Ну и что, что есть риск нарваться на какой-нибудь троян? Ведь главное, что деньги тратить не пришлось. А с троянами и антивирус справится. Так, по крайней мере, думали многие пользователи. Но Google решила, что это отбрасывает тень на её репутацию и всё нужно срочно менять.

Google упростит обновление смартфонов с выходом Android 11

Google планирует усложнить установку APK-файлов приложений из сторонних источников с выходом Android 11. Новые механизмы, препятствующие установке, уже появились в тестовой версии обновления, но первоначально тестировщики не придали этому особого значения. Тогда они обратились к Google с просьбой исправить «баг», однако в компании сообщили, что операционная система взаимодействует с софтом из сторонних источников именно так, как и задумывали разработчики. Поэтому никаких изменений не предвидится.

Установить APK на Android

По словам тестировщиков, любая попытка установить APK приводит к тому, что Android предупреждает об опасности этого действия. Но если раньше пользователю было дозволено просто согласиться с тем, что вся ответственность с момента загрузки приложения из неизвестного источника ложится на него, теперь всё происходит несколько иначе. Система предупреждает, что установка APK может быть опасна, запрашивая разрешение на продолжение действия, а потом выгружает из памяти приложение, через которое производится установка.

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Проще говоря, если вы скачали APK в Chrome и устанавливаете его из хранилища браузера, то операционная система принудительно перезагрузит его и заставит вас повторить весь процесс заново. Только после этого вам будет позволено выполнить установку. Действительно выглядит как баг. Однако, по уверениям Google, это абсолютно штатный процесс, который проистекает из особенностей механизма Scoped Storage, создающего для каждого приложения отдельную ячейку памяти. То есть, по сути, это своего рода защитный механизм, который защищает пользовательские данные от раскрытия.

Не устанавливается APK

Несмотря на то что пока Android 11 ещё далеко не iOS, которая вообще не позволяет ставить софт из сторонних источников, очевидно, что всё постепенно к этому идёт. Google понимает, что практика установки приложений из-за пределов Google Play вредит ей самой. Ведь таким образом, во-первых, страдают пользователи, которые периодически натыкаются на разного рода трояны, что в свою очередь создаёт Android репутацию проблемной ОС. А, во-вторых, если пользователи скачивают софт не из Google Play, Google недополучает деньги от комиссии с продаж.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Правильный ли это путь? Я считаю, что да. Что бы там ни говорили условно продвинутые пользователи, которых хлебом не корми, дай скачать взломанный софт из ненадёжных источников, это пойдёт операционке на пользу. Всё-таки большинство для загрузки новых приложений пользуются именно Google Play. А там, как известно, риск наткнуться на вредоносное ПО в десятки, если не сотни раз ниже, чем при использовании независимых ресурсов, куда энтузиасты вольны грузить любой софт без предварительной проверки качества.