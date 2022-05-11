Чем разблокировка на Android лучше, чем Face ID на Айфоне

В последнее время мы уже привыкли считать, что Face ID на iPhone — самая лучшая и безопасная система защиты смартфона. В принципе, так оно и есть — за долгие годы производители Android-устройств так и не научились делать хоть сколько-нибудь похожую технологию распознавания лиц. Однако здесь не все так однозначно. Если напрямую выбирать между Face ID на Айфоне и отпечатком пальцев вкупе со сканированием лица на Android, лично я выбрал бы второе. Человеку, который никогда не пользовался техникой Apple это может показаться детским лепетом, но, на самом деле, причины более чем существенные.

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Недостатки Face ID

Многим владельцам Android-смартфонов может показаться, что Face ID — идеальная технология, к которой необходимо стремиться всем производителям мобильной техники. Чтобы убедиться в обратном, достаточно лишь спросить любого яблочника о минусах Face ID. Уверяю вас, список недочетов будет очень внушительным. Некоторое время я пользовался iPhone 11 в качестве основного телефона и крайне рад, что избавился от него.

Вот лишь основные недостатки Face ID, которые мне удалось найти за пару месяцев использования:

Случайные покупки в магазине приложений и на сайтах.

После разблокировки Face ID приходится делать свайп. На Android можно воспользоваться отпечатком пальца.

Face ID неудобно пользоваться в маске.

На iPhone неудобно смотреть видео в горизонтальной ориентации.

Челка в iPhone выглядит отвратительно.

Первый, и самый главный минус — случайные покупки. Наши коллеги постоянно рассказывают о сообщениях типа Списали деньги за подписку Apple, что делать? Суть в том, что покупая приложения в App Store на Айфоне люди часто нажимают не ту кнопку, потом в панике нажимают кнопку блокировки экрана и покупка автоматически оплачивается.

Во-вторых, Face ID — это долго. Каждый раз после разблокировки Айфона мне приходилось делать свайп, чтобы начать пользоваться телефоном. Опять же, крайне неудобно. На Android все просто: нажал на сканер, меню открылось. На Айфоне телодвижений приходится делать несколько больше: пока взял телефон, нажал на кнопку питания, дождался считывания, сделал свайп и только потом попал в сам телефон.

В остальном — все субъективно. В маске Айфоном 11 было пользоваться и правда неудобно, на на iPhone 12 и моделях поновее Apple уже решила этот вопрос программно. Плюс, смотреть видео на Android-телефонах мне нравится больше. Никаких тебе обрезанных краев из-за челки и прочих недостатков. Ну, а про эстетику челки я вообще молчу, тут каждый для себя пусть решает.

Безопасность Face ID

Справедливости ради, надо сказать, что на данный момент Face ID — самый безопасный способ разблокировки телефона. Такого результата яблочникам удалось добиться за счет объемно-пространственного сканера лица.

Его преимущество состоит в том, что он сканирует объемное изображение, а не плоский рисунок. Добиться этого удается благодаря специальному проектору, который умеет анализировать более 30к инфракрасных точек и специальной камеры, считывающей полученное изображение.

Все эти новомодные датчики и сложные механизмы внутри Айфона позволяют ему без проблем определить, где реальный человек, а где картинка. В Android-смартфонах все гораздо проще. Там разблокировка осуществляется исключительно за счет ИК-датчиков внутри самой камеры.

А за отличие человека от плоской картинки отвечают программные алгоритмы, что делает невозможным оплачивать покупки с помощью сканера или выполнять другие важные процедуры. Посему нельзя говорить о сканере лица на Android, как об обособленной единице. Сканер надо всегда рассматривать вкупе с отпечатком. И тогда эти устройства заиграют новыми красками.

Мало того, на многих Android-смартфонах например, на Xiaomi, производитель сам предупреждает, что технология сканирования лица небезопасна и, когда дело касается конфиденциальных данных, лучше использовать сканер отпечатка или классический PIN.

Ремонт сканера отпечатков пальцев

Как ни крути, а в смысле ремонта в Android-устройствах все намного проще. Буквально в каждом сервисном центре умеют менять сканеры отпечатков и камеры на всех популярных моделях. Нет, понятно, что с ремонтом бюджетных китайских устройств могут возникнуть проблемы, но с каким-нибудь Xiaomi или OnePlus все должно быть более, чем хорошо.

Вообще, долгое время Apple в принципе отказывалась разрешать пользователям ремонтировать Face ID. Если вдруг в iPhone попала вода или Face ID перестал работать после падения телефона, то все. Либо покупайте новый телефон, либо ходите с кирпичиком. Android-смартфоны в этом смысле на порядок круче.

Буквально недавно в Купертино заявили о программе самостоятельного ремонта, согласно которой каждый пользователь может заказать у Apple нужные комплектующие и отремонтировать свое устройство самостоятельно. В теории, проблема с неработающим Face ID должна быть решена, но с учетом санкций и ограничения поставок, я бы так оптимистично не думал.

Какой способ разблокировки лучше

Однако для меня лично не кажется, что безопаснее — значит лучше. Надо сказать чуть-чуть иначе: удобнее — значит лучше. И здесь Android-телефоны однозначно выигрывают. Сами подумайте! Каждый раз, когда вам надо разблокировать смартфон, достаточно лишь приложить палец. Если надо оплатить покупки или открыть менеджер паролей — вседга есть отпечаток. Ну, а если уж хочется сканер лица — он всегда с вами. Но не в качестве основной фичи, а лишь в дополнение к отпечатку.

Вся беда Айфона в том, что, по факту, пользователю не предоставляют никакого выбора. Все, что у вас есть — сканер лица и не более того. Ну, а если вы захотите разблокировать телефон или оплатить покупки через PIN-код, придется дождаться пока сканер вас не узнает и только потом вводить нужные цифры.

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А вы как считаете? Пользовались когда-нибудь iPhone? Какая система разблокировки вам нравится больше? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.