Что ещё, кроме животных, можно смотреть в 3D в Google

«Смотреть 3д животных». Именно этот запрос на протяжении нескольких недель оставался самым популярным в Google, а наша инструкция, в которой мы подробно расписали, что и как, до сих удерживает первое место по количеству прочтений среди наших читателей. Почему? Причин на самом деле может быть много, причём одна вполне может сочетаться с другой. Это и использование дополненной реальности, и смертная скука в условиях самоизоляции, и просто банальный интерес. Ведь, откровенно говоря, мало кому удавалось посмотреть на настоящего тигра не издалека. Однако смотреть в Google можно не только животных, но и много чего ещё.

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Компания Google, заручившись поддержкой команды разработчиков Visible Body, занимающихся созданием приложений для изучения анатомии, запустила у себя в поисковике возможность смотреть в 3D строение человеческого скелета, клеток и внутренних органов. Всего пользователям доступно более 20 различных моделей. Как и животных, их можно разместить у себя в комнате, используя дополненную реальность, и рассмотреть, как устроен тот или иной элемент скелета, органа или клетки.

Анатомия в 3D онлайн

Человеческий скелет (human skeleton)

Митохондрия (mitochondria)

Эндоплазматический ретикулум (endoplasmic reticulum)

Бактерия (bacterium)

Животная клетка (animan cell)

Растительная клетка (plant cell)

Ядрышко (nucleous)

Жгутик (flagellum)

Клеточная мембрана (cell membrane)

Аппарат Гольджи (Golgi apparatus)

Рибосома (ribosomes)

Хроматин (chromatin)

Ядерная мембрана (nuclear membrane)

Фимбрия (fimbria)

Бактериальная капсула (bacterial capsule)

Вакуоль (central vacuoles)

Кристы (cristae)

Плазматическая мембрана (plasma membrane)

Клеточная стенка (cell wall)

Цистерны (cisternae)

Ребра (ribs)

Позвоночник (vertebra)

Язык (tongue)

Сердечно-сосудистая система (cucrulatory system)

Сердце (heart)

Печень (liver)

Лёгкие (lungs)

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Несмотря на то что официальный список трёхмерных моделей на этом заканчивается, мой личный опыт показал, что на самом деле их гораздо больше. К примеру, мне удалось методом тыка найти AR-фигуру желудка (stomach) и толстой кишки (colon). Поэтому я полагаю, что таким образом вы сможете найти и другие органы, если вас заинтересует их устройство. Я специально даю латинизированные названия органов, потому что тут есть одна хитрость.

Как искать в Google 3d органы

Если вы попробуете найти 3D-модели человеческих органов или строение клетки на русском, я вам гарантирую, что ваш эксперимент не увенчается успехом. Не знаю, почему так вышло, но Google находит их только при условии формирования запроса особым образом: *название органа на английском + “visible body”*, где visible body – это название студии, которая предоставляет Google трёхмерные модели. То есть, если вы ищете сердце, у вас должно получиться: heart visible body. Если не сделать эту приписку, поисковик не выдаст вам то, что вы ищете.

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Важно: в отличие от животных, модели органов далеко не всегда появляются в самом верху поиска. Иногда вам придётся немного пролистать выдачу вниз, чтобы найти то, что вам нужно. Затем вам останется только нажать на кнопку «Смотреть в 3D» и, после того как фигура появится в отдельном окне, нажать «Смотреть у себя» и разместить её на ровной поверхности. Тут же можно изменять размер модели, приближать её отдельные элементы, ходить вокруг неё и даже делать с ней фотографии и записывать видео.

На мой взгляд, очень круто, что Google удалось договориться с Visible Body о предоставлении её пользователям свободного доступа к трёхмерным моделям органов и других биологических элементов вроде клеток. Причём узнать о том, что такая возможность в принципе существует, случайно практически невозможно, поскольку Google нигде об этом не говорит. Поэтому, если вы и натыкались на это явление, то, скорее всего, это произошло, как и у меня, абсолютно случайно. Тем более что додуматься до правильной методики поиска моделей – тот ещё вызов.