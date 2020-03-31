Несмотря на то что именно Apple первой объявила о своём желании развивать дополненную реальность, Google удалось заткнуть её за пояс. В то время как компания из Купертино занималась совершенствованием приложения «Линейка» и освоением технологии LIDAR, поисковый гигант просто взял и показал, что дополненная реальность действительно может быть полезной в быту. Отличный тому пример – возможность искать в Google трёхмерные изображения животных, размещать их прямо у себя в квартире, занимаясь изучением особенностей их внешности и повадок.

Животные 3д в Гугл

На самом деле Google анонсировала появление в фирменном поисковике трёхмерных фигур животных ещё в прошлом году на конференции Google I/O, однако тогда их ассортимент был довольно скуден. За прошедшее время дизайнеры поискового гиганта нарисовали гораздо больше фигур, которые теперь доступны всем, ну, или практически всем.

Какие животные есть в Google

Аллигатор

Удильщик (рыба)

Бурый медведь

Кошка

Рысь

Лабрадор

Мопс

Ротвейлер

Утка

Орел

Императорский пингвин

Коза

Ёж

Лошадь

Лев

Панда

Ара

Енот

Осьминог

Акула

Шотландский пони

Змея

Тигр

Черепаха

Волк

Разработчики Google показали, как сделать Chrome безопаснее

Как видите, список доступных моделей довольно обширен и включает в себя многих популярных животных. Тем не менее, очевидно, что прекращать работу по его расширению ещё рано, ведь только класс млекопитающих состоит из более чем 5000 видов, не говоря уже о пресмыкающихся, рыбах, червях и насекомых. Это большая работа, поскольку Google предстоит не просто оцифровать фигуры, но и проработать их мельчайшие детали, габариты, повадки и добиться эффекта реалистичности, например, избавившись от проваливания в текстуры и других неполадок.

Как найти 3D-фигуры животных в Google

Найти трёхмерные фигуры животных довольно просто. Google позволяет получить к ним доступ прямо из поиска.

Введите в Google название животного из списка, например, « тигр в 3д «;

«; Пролистайте страницу вниз до вкладки с предложением рассмотреть модель животного в натуральную величину и нажмите «Смотреть в 3D»;

В открывшемся окне с трёхмерной фигурой животного нажмите на кнопку «Разместить у себя»;

Наведите камеру смартфона на пол и повертите им так, как показано на экране;

Вы можете обойти животное со всех сторон, приближаться и отдаляться от него – оно не пропадёт, даже если вы сместите камеру в сторону.

Как я сделал Google Chrome лучше. Реально рабочие советы

Я протестировал функцию размещения животных в дополненной реальности на трёх устройствах и пришёл к выводу, что пока это история далеко не для всех.

Не работают животные в дополненной реальности

На моём iPad 2017 вкладка с трёхмерной фигурой животных не появилась ни разу независимо от браузера, которым я пользовался. Я пытался получить нужный результат и в Safari, и в Google Chrome, но всё было тщетно.

На Honor View 20, который вроде как считается флагманом прошлого года и оснащается довольно мощным железом, Google показывал вкладки для всех животных. Но стоило мне нажать кнопку «Смотреть в 3D», Chrome выдавал ошибку. Тогда я попробовал провернуть то же самое через «Яндекс.Браузер», но получил тот же результат. Видимо, смартфон вступает в конфликт с 3D-фигурой. Не исключено, что Google специально заблокировала доступ к ним для смартфонов Huawei.

В интернете появились поддельные обновления для Google Chrome

А вот на Galaxy A51 всё прошло заметно лучше. Я в считанные секунды смог открыть трёхмерную фигуру тигра и разместил его в квартире. Модель оказалась довольно реалистичной, но только издалека. Если подойти к ней поближе, то картинка начинала зернить как при использовании цифрового зума. Впрочем, допускаю, что это просто железо смартфона не справлялось с обработкой фигуры.

Что я могу сказать? На самом деле идея рассматривать фигуры животных в дополненной реальности очень крута и полезна. Особенно такая функция понравится детям, у которых вряд ли была возможность рассмотреть опасных хищников настолько близко и понаблюдать за их поведением. Другое дело, что из-за ограничений неизвестной природы опробовать AR-животных смогут далеко не все, и это обидно.