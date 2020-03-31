Несмотря на то что именно Apple первой объявила о своём желании развивать дополненную реальность, Google удалось заткнуть её за пояс. В то время как компания из Купертино занималась совершенствованием приложения «Линейка» и освоением технологии LIDAR, поисковый гигант просто взял и показал, что дополненная реальность действительно может быть полезной в быту. Отличный тому пример – возможность искать в Google трёхмерные изображения животных, размещать их прямо у себя в квартире, занимаясь изучением особенностей их внешности и повадок.
Животные 3д в Гугл
На самом деле Google анонсировала появление в фирменном поисковике трёхмерных фигур животных ещё в прошлом году на конференции Google I/O, однако тогда их ассортимент был довольно скуден. За прошедшее время дизайнеры поискового гиганта нарисовали гораздо больше фигур, которые теперь доступны всем, ну, или практически всем.
Какие животные есть в Google
- Аллигатор
- Удильщик (рыба)
- Бурый медведь
- Кошка
- Рысь
- Лабрадор
- Мопс
- Ротвейлер
- Утка
- Орел
- Императорский пингвин
- Коза
- Ёж
- Лошадь
- Лев
- Панда
- Ара
- Енот
- Осьминог
- Акула
- Шотландский пони
- Змея
- Тигр
- Черепаха
- Волк
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Как видите, список доступных моделей довольно обширен и включает в себя многих популярных животных. Тем не менее, очевидно, что прекращать работу по его расширению ещё рано, ведь только класс млекопитающих состоит из более чем 5000 видов, не говоря уже о пресмыкающихся, рыбах, червях и насекомых. Это большая работа, поскольку Google предстоит не просто оцифровать фигуры, но и проработать их мельчайшие детали, габариты, повадки и добиться эффекта реалистичности, например, избавившись от проваливания в текстуры и других неполадок.
Как найти 3D-фигуры животных в Google
Найти трёхмерные фигуры животных довольно просто. Google позволяет получить к ним доступ прямо из поиска.
- Введите в Google название животного из списка, например, «тигр в 3д«;
- Пролистайте страницу вниз до вкладки с предложением рассмотреть модель животного в натуральную величину и нажмите «Смотреть в 3D»;
- В открывшемся окне с трёхмерной фигурой животного нажмите на кнопку «Разместить у себя»;
- Наведите камеру смартфона на пол и повертите им так, как показано на экране;
- Вы можете обойти животное со всех сторон, приближаться и отдаляться от него – оно не пропадёт, даже если вы сместите камеру в сторону.
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Я протестировал функцию размещения животных в дополненной реальности на трёх устройствах и пришёл к выводу, что пока это история далеко не для всех.
Не работают животные в дополненной реальности
На моём iPad 2017 вкладка с трёхмерной фигурой животных не появилась ни разу независимо от браузера, которым я пользовался. Я пытался получить нужный результат и в Safari, и в Google Chrome, но всё было тщетно.
На Honor View 20, который вроде как считается флагманом прошлого года и оснащается довольно мощным железом, Google показывал вкладки для всех животных. Но стоило мне нажать кнопку «Смотреть в 3D», Chrome выдавал ошибку. Тогда я попробовал провернуть то же самое через «Яндекс.Браузер», но получил тот же результат. Видимо, смартфон вступает в конфликт с 3D-фигурой. Не исключено, что Google специально заблокировала доступ к ним для смартфонов Huawei.
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А вот на Galaxy A51 всё прошло заметно лучше. Я в считанные секунды смог открыть трёхмерную фигуру тигра и разместил его в квартире. Модель оказалась довольно реалистичной, но только издалека. Если подойти к ней поближе, то картинка начинала зернить как при использовании цифрового зума. Впрочем, допускаю, что это просто железо смартфона не справлялось с обработкой фигуры.
Что я могу сказать? На самом деле идея рассматривать фигуры животных в дополненной реальности очень крута и полезна. Особенно такая функция понравится детям, у которых вряд ли была возможность рассмотреть опасных хищников настолько близко и понаблюдать за их поведением. Другое дело, что из-за ограничений неизвестной природы опробовать AR-животных смогут далеко не все, и это обидно.