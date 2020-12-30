Что такое адаптивная зарядка смартфона и зачем она нужна

Как вы заряжаете свой смартфон? Скорее всего, подключаете к розетке перед сном и оставляете так на всю ночь. Утром остаётся просто забрать заряженный аппарат, чтобы этим же вечером повторить всю процедуру заново. Такой сценарий удобен и позволяет не сидеть над телефоном в течение целого часа, дожидаясь, когда можно будет снять его с зарядки. Другое дело, что экономия своего времени и внимания стоит нам потери аккумулятором своей ёмкости и, соответственно, способности накапливать энергию. А чтобы этого не было, была придумана адаптивная зарядка.

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Для начала разберёмся, вредно ли заряжать смартфон всю ночь. Несмотря на то что ни один производитель не запрещает этого напрямую, на самом деле ночная зарядка способствует более быстрому износу аккумулятора. Это происходит из-за того, что, зарядившись на 100%, смартфон начинает испытывать микропотери энергии, которые ему приходится тут же восполнять. В таком состоянии он постоянно находится под нагрузкой. Конечно, аккумулятор не потеряет весь свой ресурс на один раз или за 10, но, наверное, 100-150 ночных зарядок могут стать причиной негативного результата.

Что делает адаптивная зарядка

Адаптивная зарядка пытается если не устранить, то по крайней мере минимизировать негативные последствия от ночных зарядок. Её предназначение состоит в динамическом изменении скорости, с которой заряжается смартфон. Специальные алгоритмы изучают предпочтения пользователя, запоминают, в какое время он обычно ставит смартфон на зарядку и как долго аппарат проводит у розетки. Если это дневные часы, скорее всего, зарядка должна быть быстрой, но, если ночные или вечерние, то процесс можно растянуть на несколько часов.

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Первые 80% в режиме адаптивной зарядки, как и в обычном режиме, идут быстрым током. То есть при необходимости вы можете, например, зарядить смартфон на половину или чуть больше за 15-20 минут и тут же снять его с зарядки. Но, если аппарат не отключить от сети электропитания, зарядка либо остановится вообще, чтобы возобновиться ближе к утру (чаще), либо будет идти очень и очень медленно (реже), восполняя оставшиеся 20% в течение нескольких часов. Но и в том, и в другом случае цель адаптивной зарядки — выдать пользователю заряженный смартфон с минимально изношенной батареей.

Почему смартфон не заряжается после 80%

Первой адаптивную зарядку в текущем виде стала применять Apple в своих iPhone. Это произошло в начале этого года. Результат так понравился компании, что она решила распространить действие механизма и на свои ноутбуки, которым износ страшен даже больше, чем смартфонам, потому что у многих они постоянно подключены к розетке. За Apple аналогичный механизм в свои смартфоны внедрила Huawei, а потом пошло по накатанной. Менялась только форма (одни останавливали зарядку вообще, а другие просто её очень сильно замедляли, делая так, чтобы она длилась 6-8 часов, в зависимости от конкретных условий).

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Нужна ли адаптивная зарядка смартфонам? На самом деле это очень индивидуальная штука. Несмотря на то что мой Honor View 20 её поддерживает – правда, в случае с Magic UI механизм называется «Умная зарядка», — я не пользуюсь им по нескольким причинам. Во-первых, я отношусь к батарее как к расходнику, который рано или поздно придётся менять. Во-вторых, благодаря быстрой зарядке мой смартфон заряжается всего за 40 минут, и мне реально нет смысла ставить его на зарядку на всю ночь. Ну, и, в-третьих, стандартный аккумулятор живёт 2 года. За это время смартфон успевает мне надоесть, и я его просто продаю.