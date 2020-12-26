Huawei, как тебе не стыдно? Бета Harmony OS оказалась переделанным Android

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Иван Кузнецов 0

Harmony OS. Как много надежды в этом слове. Надежды на кардинальные перемены и новый мир, в котором нет места монополии Android, несмотря на то что Huawei с самого начала говорила о том, что не планирует заменять Android и рассчитывает просто предложить пользователям альтернативу. Как это соотносится с реальным положением вещей, было не очень понятно, учитывая, что Google закрыла Huawei доступ к своей операционке. Но мы рано начали радоваться, увидев бета-версию Harmony OS, потому что по факту она оказалась переделанным Android.

EMUI 11

Harmony OS отличается от EMUI ещё меньше, чем казалось

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Текущая бета-версия Harmony OS 2.0 для смартфонов оказалась основана на базе Android Open Source Project (AOSP). Если вы не знаете, что такое AOSP, то знайте, что это исходная версия знакомого вам Android, но лишённая сервисов Google, которую Huawei и другие производители используют в своих оболочках.

Приложения для Harmony OS

О том, что тестовая сборка Harmony OS 2.0 использует в своей основе Android, рассказали разработчики. Один из них создал приложение-пустышку для проверки природы операционной системы. Его запуск спровоцировал ошибку, но это и было нужно разработчику. Дело в том, что ошибка, которую выдали Android и Harmony OS, оказалась практически идентичной.

Приложение

Слева — Android, справа — Harmony OS

Единственное отличие между содержанием ошибок, которые демонстрирует приложение на каждой из платформ – это название этой самой платформы. В первом случае используется Android, а во втором Harmony OS. То есть складывается полное впечатление, что разработчики Huawei просто заменили название и всё.

Huawei хочет обновить свои смартфоны до Android 11 вместо Harmony OS

Второе доказательство тому, что Huawei использует Android под видом Harmony OS, привёл другой разработчик. Он попытался установить на Harmony OS приложение Superuser, которое используют любители препарировать прошивки на базе Android. Приложение не просто установилось без каких-либо проблем, что в целом не вызвало удивления, но и открыло доступ к инструменту ADB (Android Debug Bridge), которого в Harmony OS быть попросту не могло.

Что не так с Harmony OS

Впрочем, разработчики из команды XDA говорят, что пока рано делать какие-либо выводы. Не исключено, что всё дело в том, что Huawei таким образом хочет облегчить переход с Android на Harmony OS. То есть её собственная операционка, построенная на базе AOSP, может стать своего рода промежуточным этапом, обеспечив более гладкий и бесшовный переход.

Harmony OS

Harmony OS в текущем виде не может называться собственной операционкой Huawei

Другое дело, что Huawei на презентации не упоминала о том, что будет использовать Android Open Source Project. Ведь если это так, то получается, что мы ещё не видели настоящей Harmony OS, а значит, не можем быть уверены в том, что она действительно существует. В конце концов, Huawei могла заранее предупредить, что планирует использовать Android в качестве переходника.

Huawei рассказала, как Harmony OS изменится до релиза

Следовательно, вывода в текущей ситуации может быть только два. Первый – Huawei не осилила сделать свою операционную систему. Второй – Huawei просто стало стыдно признаваться, что она не может обеспечить переход между платформами без Android. И то, и другое – неудобно. Но если причиной является неспособность Huawei выполнить данное обещание, это будет настоящий позор, от которого не отмыться.

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