Что такое фоновый режим на Android и нужно ли отключать приложения в фоне

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Герман Вологжанин

На каждом Android-смартфоне установлено несколько десятков стандартных приложений, а в процессе эксплуатации мы дополнительно загружаем на него много стороннего софта от мессенджеров до игр. Может показаться, что ПО работает только после запуска программы. Но в действительности есть огромное количество фоновых приложений на Андроид, функционирующих вне зависимости от того, открывали мы их или нет.

Что такое фоновый режим на Android и нужно ли отключать приложения в фоне. Многие приложения работают без вашего ведома, но плохо ли это? Фото.

Многие приложения работают без вашего ведома, но плохо ли это?

Что значит фоновый режим

Фоновый режим на телефоне — это принцип работы приложений без участия пользователя. В таком случае вам даже не обязательно выполнять действия внутри программы. Она все равно будет функционировать, хотите вы того или нет. В то же время важно отметить, что фоновый режим на Андроид работает по-разному:

  • Активный режим. По такому принципу начинают работать приложения, предварительно запущенные пользователем. Допустим, вы открыли сайт в браузере, а затем свернули программу, вернувшись на рабочий стол. Тогда приложение продолжит работать в фоне, потребляя ресурсы смартфона и держа в оперативной памяти кэш, который позволяет вернуться к закрытой странице без перезапуска.
  • Пассивный режим. Программы, работающие по такому принципу, даже не требуют запуска. Они функционируют всегда, но при этом потребляют значительно меньше ресурсов, чем открытые вручную приложения (только синхронизируют данные). К примеру, в пассивном фоновом режиме всегда находятся мессенджеры, и подобная активность программы позволяет нам своевременно получать уведомления о звонках и сообщениях.

Каждому владельцу смартфона необходимо правильно контролировать фоновые процессы Андроид. Если их не включить, можно пропустить входящее сообщение или сигнал будильника. А если безрассудно разрешить работу в фоне всем приложениям, то вы рискуете столкнуться с целым рядом проблем от тормозов системы до быстрой разрядки смартфона.

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Как сделать приложение фоновым

Обычно система сама принимает решение, каким программам разрешать, а каким запрещать фоновый режим. Поэтому делать приложение в фоне самостоятельно нужно только в том случае, если ранее вы принудительно запретили ему такую активность или столкнулись с проблемой в его работе (не приходят уведомления WhatsApp, не работает музыка на заблокированном экране, или смарт-часы отваливаются от смартфона):

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите нужную программу.
  4. Во вкладке «Контроль активности» установите сценарий «Нет ограничений».
Как сделать приложение фоновым. Принудительная активация фонового режима требуется далеко не всем приложениям. Фото.

Принудительная активация фонового режима требуется далеко не всем приложениям

Принудительно включать фоновый режим требуется в очень редких случаях, а вот желание запретить его может появиться у каждого, кто жалуется на медленную работу устройства или плохую автономность.

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Как закрыть фоновые приложения на Андроид

Нужно ли закрывать приложения в фоне? Да, если речь идет об активном режиме. Для этого вам нужно открыть список запущенных процессов, сделав свайп от нижней части экрана вверх (жестовое управление), или нажав сенсорную кнопку в виде квадрата. Далее остается смахнуть лишнюю программу или закрыть все приложения на телефоне нажатием на крестик.

Как закрыть фоновые приложения на Андроид. Регулярно закрывайте приложения, активно работающие в фоне. Фото.

Регулярно закрывайте приложения, активно работающие в фоне

После этого программа перейдет из активного режима в пассивный, но так или иначе продолжит работать в фоновом режиме, пускай и будет потреблять меньше ресурсов, чем до выгрузки из оперативной памяти. При желании вы можете полностью закрыть приложение на телефоне:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите прогу.
  4. Нажмите кнопку «Закрыть».
Как закрыть фоновые приложения на Андроид. Так приложение выйдет из пассивного режима. Фото.

Так приложение выйдет из пассивного режима

Обратите внимание, что после полного закрытия приложения на Андроид может нарушиться его работа. Именно по этой причине вы не услышите будильник утром или не получите уведомление от мессенджера. Так что нужно правильно расставить приоритеты.

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Узнаем, какие приложения работают в фоновом режиме

К сожалению, далеко не на всех смартфонах можно узнать, какие приложения работают в фоне, если речь идет о пассивной активности. Но есть программы, позволяющие это исправить. Например, Advanced Task Manager. Установите ее и сделайте следующее:

  1. Запустите Advanced Task Manager.
  2. Нажмите на «три полоски» в левом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Службы».
Узнаем, какие приложения работают в фоновом режиме. Так или иначе в фоне работают почти все программы. Фото.

Так или иначе в фоне работают почти все программы

Здесь вы увидите приложения, пассивно работающие в фоне. Оцените важность каждого из них. Очевидно, что «Будильнику», «Телефону», «WhatsApp» и другим программам, от которых нам нужно получать уведомления, нельзя ограничивать активность. А вот игры и различные приложения маркетплейсов от этого не пострадают. Для них мы можем отключить фоновый режим на Андроид без каких-либо последствий.

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Как отключить приложения в фоновом режиме

Выбрав менее важные программы, вы можете отключить фоновый режим приложения через настройки своего смартфона:

  1. Перейдите в раздел «Приложения».
  2. Выберите программу.
  3. Откройте вкладку «Контроль активности».
  4. Установите жесткое ограничение.
Как отключить приложения в фоновом режиме. Запрещайте работу в фоне только ненужным приложениям. Фото.

Запрещайте работу в фоне только ненужным приложениям

Если ранее вы принудительно закрыли программу, она перестанет работать в фоне. Приложение больше не будет потреблять интернет-трафик, выполняя синхронизацию, а также не сможет влиять на автономность устройства.

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