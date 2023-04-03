Что делать, если не приходят уведомления в WhatsApp

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Герман Вологжанин

Для многих людей WhatsApp является основным средством коммуникации. Если раньше мы отправляли СМС и звонили посредством стандартной телефонии, то теперь все это можно делать бесплатно при помощи мессенджера. Оставаться на связи нам помогают уведомления WhatsApp. Они оповещают о каждом входящем сообщении и позволяют быстро ответить на него. В то же время довольно часто случается, что не приходит уведомление Ватсап на Андроид, но появляется после запуска приложения. Сталкивались с подобной проблемой? Тогда пришло время раз и навсегда с ней разобраться, исправив ошибку.

Что делать, если не приходят уведомления в WhatsApp. Не видите уведомления? А они есть! Фото.

Не видите уведомления? А они есть!

Почему не приходят уведомления в Ватсапе

Когда не приходят уведомления WhatsApp, мы имеем дело с целым комплексом причин, вызывающих неполадки. Вот наиболее распространенные:

  • на телефоне отключены уведомления;
  • устройство блокирует работу WhatsApp в фоне, запрещая мессенджеру показывать оповещения;
  • активирован режим экономии энергии;
  • сбой в работе устройства или приложения.

Если у вас нет уведомлений WhatsApp, то практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что виноват один из факторов, изложенных выше. При этом решать проблему нужно пошагово, двигаясь от наиболее вероятных к менее вероятным причинам.

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Как включить уведомления в Ватсапе

Прежде всего нужно убедиться, что уведомления в WhatsApp включены. С этой целью предлагаю посетить настройки смартфона:

  1. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
  2. Выберите WhatsApp.
  3. Откройте вкладку «Уведомления».
  4. Активируйте все ползунки, связанные с показом оповещений.
Как включить уведомления в Ватсапе. Сначала нужно убедиться, что уведомления включены. Фото.

Сначала нужно убедиться, что уведомления включены

Также вы должны знать, как включить уведомления в Ватсапе на Андроиде через сам мессенджер, поскольку оповещения могут быть активированы в настройках, но запрещены в приложении. Действуйте следующим образом:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Откройте настройки.
  4. Перейдите в раздел «Уведомления».
Как включить уведомления в Ватсапе. Оповещения должны быть включены и в настройках WhatsApp. Фото.

Оповещения должны быть включены и в настройках WhatsApp

Теперь подробнее остановимся на всех переключателях, которые представлены в этом меню. Вы должны убедиться, что в настройках Ватсапа активированы приоритетные оповещения и для них выбран звуковой сигнал. Если вы видите, что всплывающее уведомление WhatsApp недоступно, как на моем скриншоте, то не переживайте. Через настройки приложения эта функция активируется только на устройствах с Android 9 и ниже. На гаджетах с более поздней версией операционной системы всплывающие уведомления включаются в настройках самого смартфона, что мы уже сделали ранее.

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И последнее, о чем важно сказать. WhatsApp позволяет отключить уведомления в чате. Тогда напротив него появится значок с перечеркнутым динамиком. Если такие чаты есть, то сделайте несколько простых шагов:

  1. Откройте переписку.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Выберите опцию «Включить звук».
Как включить уведомления в Ватсапе. Возможно, у вас отключены уведомления от определенных чатов. Фото.

Возможно, у вас отключены уведомления от определенных чатов

Теперь все уведомления в Ватсапе должны заработать. Во всяком случае мы активировали показ оповещений как в настройках смартфона, так и в параметрах приложения. Но есть частные случаи, мешающие показу уведомлений.

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Не приходят уведомления Ватсап — что делать

Если даже после активации у вас все равно нет уведомлений WhatsApp, то вполне вероятно, что смартфон по той или иной причине блокирует работу мессенджера в фоне. Для снятия ограничений нужно отключить режим энергосбережения и сделать следующее:

  1. Открыть список приложений через настройки смартфона.
  2. Выбрать WhatsApp.
  3. Во вкладке «Контроль активности» установите значение «Нет ограничений», поскольку уведомления Ватсап на Xiaomi чаще всего не приходят из-за некорректной работы умного режима.
  4. Во вкладке «Другие разрешения» убедитесь, что приложению разрешено отображение на экране блокировки и открытие новых окон.
  5. На всякий случай включите автозапуск.
Не приходят уведомления Ватсап — что делать. Приложению нужно дать как можно больше разрешений. Фото.

Приложению нужно дать как можно больше разрешений

Если вы будете редко пользоваться мессенджером, то в какой-то момент обязательно заметите, что перестали приходить уведомления Ватсап, несмотря на соблюдение всех рекомендаций. Это произойдет по причине принудительного отзыва разрешений.

Не приходят уведомления Ватсап — что делать. Опцию автоматического отзыва разрешений стоит отключить. Фото.

Опцию автоматического отзыва разрешений стоит отключить

Чтобы не сталкиваться с подобным, во вкладке «Разрешения приложений» обязательно деактивируйте переключатель «Приостановить работу в неактивный период». Тогда WhatsApp продолжит показывать уведомления даже в том случае, если вы почти не открываете мессенджер.

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Если все равно Ватсап не показывает уведомления

Чаще всего проблемы уведомлений WhatsApp возникают из-за ограничения фоновой работы приложения, а также вследствие прямого запрета на показ оповещений. Вместе с тем проблема бывает вызвана менее вероятными причинами, но их тоже стоит иметь в виду. Поэтому напоследок оставлю несколько дополнительных рекомендаций, способных помочь:

  • убедитесь, что в данный момент не включен беззвучный режим или «Не беспокоить»;
  • удалите приложения-оптимизаторы или ограничьте их работу;
  • перезагрузите смартфон;
  • переустановите WhatsApp;
  • на устройствах с Android 4.1-4.4 необходимо активировать функцию автосинхронизации данных в настройках телефона.

Есть и более радикальная мера, представляющая собой сброс настроек Андроид. Но прибегать к ее помощи нужно только в том случае, если ничего из вышесказанного не помогло, а ранее уведомления WhatsApp все-таки работали.

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