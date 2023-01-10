Что такое режим инкогнито на телефоне и как его включить

Поскольку смартфон является основным средством коммуникации, а также хранилищем огромного количества данных, в процессе его использования остро встает вопрос приватности. Конфиденциальность владельца обеспечивается огромным количеством инструментов, одним из которых является режим инкогнито в браузере. Его название как бы намекает, что, если включить опцию, то вы станете невидимы в интернете. Но на самом деле с этим режимом не все так просто. Поэтому стоит поговорить о нем более подробно, а также узнать, как включить инкогнито на телефоне.

Что такое режим инкогнито

Инкогнито также называется приватным режимом и является встроенной функцией большинства браузеров. По умолчанию опция отключена, но в любой момент пользователь может ее активировать. Если вы решите включить инкогнито, то в работе браузера произойдут следующие изменения:

перестанут сохраняться файлы куки, данные сайтов, история посещений, а также информация, которая вводится в различные формы (например, при авторизации на сайте);

в приватном режиме происходит автоматический выход из всех аккаунтов, поэтому при необходимости вам придется заново проходить авторизацию;

пропадет возможность делать снимки экрана.

Важно уточнить одну деталь: режим инкогнито делает вас невидимым исключительно для браузера. После его активации интернет-провайдер и сайты продолжат собирать сведения о действиях. А реклама, как и раньше, будет подбираться на основе вашего поведения в процессе веб-серфинга.

Получается, режим инкогнито на Android — это функция, защищающая вашу конфиденциальность только от браузера и других людей, которые пользуются тем же устройством или аккаунтом. И пригодится она на тот случай, если вы, например, не хотите, чтобы посторонний человек нашел историю посещений в телефоне. А с точки зрения приватности намного более продвинутым инструментом является браузер Tor, о котором мы рассказывали в отдельном материале.

Как включить режим инкогнито

Итак, мы разобрались, что приватный режим делает вас невидимым лишь относительно. В то же время есть немало сценариев, когда эта опция может пригодиться, а потому ее нельзя назвать уж совсем бесполезной. Далее вы узнаете, как включить инкогнито на телефоне в разных браузерах.

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Режим инкогнито в Яндекс на телефоне

У российской компании Яндекс есть несколько приложений, с помощью которых осуществляется выход в интернет. Самое популярное — Yandex Browser. Так что предлагаю начать с него. Кнопка активации инкогнито в Яндекс Браузере располагается на главной странице приложения в правом верхнем углу. Нажмите на нее, чтобы следующая вкладка открылась в приватном режиме.

Если вы располагаетесь не на главной странице и держите открытым какой-либо сайт, нужно вызвать контекстное меню через кнопку в виде трех точек и нажать кнопку «Инкогнито вкладка».

Режим инкогнито в Яндекс и Яндекс Старт активируется немного иначе. Вам нужно открыть список вкладок, после чего нажать на заветную кнопку. Также переключатель появится на экране, если тапнуть по поисковой строке.

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Вне зависимости от используемого приложения можно открыть ссылку в режиме инкогнито. Для этого понадобится вызвать диалоговое окно, задержав на ней палец, и нажать на «Открыть в Инкогнито».

Если вы пользуетесь приложением Яндекс Браузер Lite, то активировать приватный режим не получится, так как он не входит в список функций программы, как, к слову, и сохранение истории. Можно сказать, что Яндекс Lite сам по себе является браузером инкогнито.

Режим инкогнито в Хроме

Теперь выясним, как включить инкогнито в Хроме. Здесь нет ничего сложного. Приложение одно и ему не важно, находитесь вы на главной странице приложения или открыли какой-то сайт. Во всех случаях вам будет доступна кнопка с тремя точками, нажатие на которую выводит на экран контекстное меню с опцией «Новая вкладка инкогнито».

Кстати, режим инкогнито в Chrome имеет одно несущественное ограничение. Вы не сможете открыть ссылку в приватном режиме. Ее придется копировать, после чего самостоятельно вставлять во вкладку инкогнито в браузере. Зато у приложения Google есть интересная функция, которая наверняка вам пригодится: прочитайте наш текст о том, как активировать постоянный режим инкогнито в Хроме.

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Режим инкогнито в Опере

Режим инкогнито Опера работает точно так же, как в приложениях Яндекс и Яндекс Старт. То есть для перехода в приватный режим нужно открыть список активный вкладок и выбрать опцию «Приватный».

А вот инкогнито Опера GX немного по-другому. В этом браузере для геймеров не требуется открывать список активный вкладок, а необходимо лишь нажать на «три точки», после чего выбрать «Приватный режим». Пользователям Opera Touch нужно тапнуть по фирменной кнопке в правом нижнем углу.

По аналогии с Яндексом Opera имеет несколько браузеров. Но во всех без исключения можно открыть ссылку в приватном режиме: задержите на ней палец и выберите соответствующую опцию.

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Firefox — режим инкогнито

Говоря об известных браузерах, мы не упомянули разве что инкогнито Firefox. Поэтому давайте быстро наверстаем упущенное. В данном веб-приложении для перехода в приватный режим необходимо нажать специальную кнопку на главной странице или в списке открытых вкладок.

Как и большинство других браузеров, Firefox помимо прочего позволяет открыть ссылку в режиме инкогнито. Думаю, вы уже прекрасно знаете, как это сделать: задержите на ней палец и выберите «Открыть в приватной вкладке».

Как отключить режим инкогнито на телефоне

В конце стоит отдельно сказать о том, как убрать режим инкогнито. Поскольку приватные вкладки запрещают делать скриншоты, проиллюстрировать это действие не получится. Зато можно его подробно описать для каждого отдельно взятого браузера:

отключить инкогнито в Яндекс Браузере на телефоне вам удастся, нажав ту же кнопку, что используется для активации приватного режиме;

вам удастся, нажав ту же кнопку, что используется для активации приватного режиме; убрать инкогнито в Хроме получится только путем закрытия текущей вкладки, ранее открытой в приватном режиме;

получится только путем закрытия текущей вкладки, ранее открытой в приватном режиме; в Opera достаточно открыть список активных вкладок и вернуться в раздел «Обычный», а в Opera GX — последовательно нажать на «три точки» и «Выйти из приватного режима»;

в Firefox действует тот же алгоритм, что и в Chrome, то есть вам нужно закрыть текущую приватную вкладку.

Надеюсь, вы получили ответы на все вопросы, связанные с работой приватного режима в браузере. Если нет — милости просим в наш телеграм-чат, а в комментариях напишите, пользуетесь ли вы инкогнито на телефоне и считаете ли эту функцию полезной.