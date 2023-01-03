Как посмотреть историю браузера на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Почти каждый браузер, которым мы пользуемся на смартфоне, сохраняет историю посещенных сайтов. Одни люди видят в этом плюс, а другие — минус. С одной стороны, эта функция помогает вернуться к ресурсам, не добавленным в закладки, и чей адрес мы забыли. С другой — не все хотят, чтобы посторонний человек, взявший смартфон в руки, имел возможность знать, какие сайты посещает владелец устройства. В этом материале мы разберемся, как посмотреть историю на Андроиде, а также немного поговорим о способах ее удаления и отключения.

Как посмотреть историю браузера на телефоне. Иногда история браузера может удивить. Фото.

Иногда история браузера может удивить

Как посмотреть историю браузера на Андроиде

Сохранение истории посещенных сайтов — базовая функция большинства браузеров. Однако в каждом из них она прячется в разных местах, что не позволяет выработать общую инструкцию, как посмотреть историю на телефоне. Поэтому давайте посмотрим на реализацию этой функции в самых популярных браузерах для Android.

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История Яндекс на телефоне

В нашей стране одним из самых популярных веб-обозревателей на Android является Yandex Browser, так что в первую очередь логично определить, где мы можем посмотреть историю в Яндексе на телефоне. Для этого нужно:

  1. Запустить браузер.
  2. Нажать кнопку с открытыми вкладками, которая доступна даже в том случае, если ни один сайт не открыт.
  3. Тапнуть по значку с часами.
История Яндекс на телефоне. Посмотреть историю Яндекса можно только через список открытых вкладок. Фото.

Посмотреть историю Яндекса можно только через список открытых вкладок

Здесь вы увидите список сайтов, отсортированных по времени посещения. Обращаю ваше внимание на то, что при открытии нескольких страниц на одном и том же ресурсе они объединяются в одну вкладку со стрелкой, направленной вниз. Нажав на нее, вы получите доступ к полному списку ссылок.

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Еще один важный момент касается того, в каком приложении вы смотрите историю Яндекс в телефоне Андроид. Изложенная выше инструкция актуальна для программ Яндекс, Яндекс Старт и Яндекс Браузер. А вот история браузера Яндекс Лайт не сохраняется, а потому найти ее не получится.

Как посмотреть историю в Гугле

Теперь несколько слов о том, как посмотреть историю Chrome — браузера, который по умолчанию установлен на каждом смартфоне Android для глобального рынка. История Гугл Хром открывается следующим образом:

  1. Запускаем приложение.
  2. Жмем на три точки в правом верхнем углу.
  3. Переходим в раздел «История».
Как посмотреть историю в Гугле. Кнопка с тремя точками отображается на любой странице, открытой в Chrome. Фото.

Кнопка с тремя точками отображается на любой странице, открытой в Chrome

В отличие от Яндекс Браузера, Chrome не объединяет посещенные страницы одних и тех же ресурсов, поэтому вам не придется дополнительно открывать вкладки. Если для выхода в интернет вы используете не Chrome, а приложение Google, то посмотреть посещенные сайты не удастся. Эта программа сохраняет только историю поиска на телефоне.

История браузера Mozilla

Если верить текущему рейтингу Google Play, чаще всего люди скачивают браузер Firefox от Mozilla. Поэтому не лишним будет рассказать, как посмотреть историю в Firefox:

  1. Откройте программу.
  2. На главном экране можно заметить вкладку «Недавно посещенные», куда попадают сайты, на которые вы заходили в последнее время. Нажмите кнопку «Показать все», чтобы ознакомиться с полным списком. Если ее нет — нажмите на три точки в правом нижнем углу.
  3. Перейдите в раздел «История».
История браузера Mozilla. Посмотреть историю в Мозилле можно двумя способами. Фото.

Посмотреть историю в Мозилле можно двумя способами

По аналогии с историей в Яндексе список посещенных сайтов в Firefox объединяется в папки. Чтобы получить доступ к ссылке на определенную страницу, сначала нужно открыть вкладку с названием веб-ресурса.

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Как посмотреть историю в Опере

Opera — главный долгожитель среди мобильных браузеров. Сегодня пользователям операционной системы Android доступно 4 приложения Opera для выхода в интернет:

  • Opera;
  • Opera Mini;
  • Opera GX;
  • Opera Touch.

Принцип того, как посмотреть историю в Опере, будет зависеть от используемой вами программы. В классическом приложении для доступа к списку посещенных сайтов нужно нажать на иконку профиля в правом нижнем углу и перейти в раздел «История».

Как посмотреть историю в Опере. В основном приложении Opera все довольно легко. Фото.

В основном приложении Opera все довольно легко

История Оперы Мини открывается чуть иначе. Здесь нет значка профиля, а вместо нее — логотип Opera. Нажмите на него, а затем — на логотип с часами. Тут вы и найдете недавно посещенные ресурсы.

Как посмотреть историю в Опере. Вместо раздела «История» в Opera Mini отображается значок часов. Фото.

Вместо раздела «История» в Opera Mini отображается значок часов

История Опера GX и Opera Touch открывается примерно одинаково. Нужно нажать на логотип браузера в правом нижнем углу и открыть вкладку «История», где прячется то, что вы так долго искали.

Как посмотреть историю в Опере. В плане доступа к истории Opera GX и Opera Touch не имеют отличий. Фото.

В плане доступа к истории Opera GX и Opera Touch не имеют отличий

Как очистить историю браузера

Хотя этот текст посвящен тому, где посмотреть историю браузера на Android, нельзя обойти стороной особенности ее удаления. Очистить историю на телефоне можно двумя способами. Во-первых, если вы уже открыли список посещенных сайтов, то можете тапнуть по крестику напротив лишнего, а также задержать на нем палец для вызова контекстного меню с кнопкой «Удалить». Кроме того, здесь должна располагаться кнопка «Очистить историю», позволяющая моментально избавиться от всех ссылок.

Как очистить историю браузера. Во всех браузерах очистка истории выполняется примерно одинаково. Фото.

Во всех браузерах очистка истории выполняется примерно одинаково

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Есть и еще один вариант, для реализации которого нужно открыть настройки браузера. Вне зависимости от используемого веб-обозревателя в разделе «Конфиденциальность» должна скрываться кнопка «Очистить данные». В открывшемся окне поставьте галочку напротив «Локальной истории» и при необходимости «Веб-истории запросов», после чего подтвердите свое действие нажатием на «Очистить данные», чтобы удалить историю браузера на телефоне.

Как очистить историю браузера. Также очистить историю можно через настройки браузера. Фото.

Также очистить историю можно через настройки браузера

Как отключить историю браузера

И последнее. В настройках некоторых браузеров есть опция, запрещающая веб-обозревателю сохранять историю посещенных сайтов. Внимательно осмотрите список параметров и постарайтесь найти соответствующий переключатель в разделе «Конфиденциальность».

Как отключить историю браузера. В Яндекс Браузере можно отключить сохранение истории. Фото.

В Яндекс Браузере можно отключить сохранение истории

Если функция отсутствует, или вы хотите, чтобы в историю не попадала только пара-тройка сайтов, старайтесь открывать вкладки Инкогнито. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале.

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