Чем опасны куки и как удалить их на Android

Куки. Об их существовании знают все, потому что неоднократно могли видеть, как сайты запрашивают разрешение на их сохранение. Однако далеко не все имеют представление о том, зачем они вообще нужны и какую роль играют для нашей с вами безопасности. Google не уделяет этому особенного внимания, но Apple старается донести для своих пользователей, что в целом куки – это довольно опасный инструмент, который может использоваться для слежки. А раз так, лучше знать, как себя обезопасить. Так, на всякий случай.

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Куки, или cookies – это небольшие объёмы данных по типу файлов кэша, которые сайт сохраняет на устройстве пользователя и использует их для установления его личности. Это своего рода метка, которая позволяет безошибочно определить конкретного посетителя, вне зависимости от того, проходил он авторизацию или нет. Именно благодаря кукам интернет-магазины позволяют вам накидать товаров в корзину, не выполняя вход в свой аккаунт, и не удаляют их, даже если вы закрываете сайт.

Как удалить куки в Chrome

Но если сохранение товаров в корзине даже после закрытия – это пример положительного использования куков, то есть и отрицательные. Например, куки способствуют межсайтовому отслеживанию, позволяя разным веб-ресурсам фиксировать ваши перемещения в интернете, ваши покупки и поисковые запросы. Это может нравиться не всем, а потому лучше уметь удалять куки:

Запустите Google Chrome на Android и откройте контекстное меню;

Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность»;

Выберите «Очистить историю» и поставьте галочку напротив поля «Файлы cookie и данные сайтов»;

Нажмите «Удалить», после чего подтвердите выполнение действия ещё раз.

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Настройки Google Chrome позволяют удалять куки за разные временные промежутки. Это может быть последний час, сутки, неделя, месяц или всё время. Особенно здорово, что браузер автоматически определяет часто посещаемые сайты и предлагает сохранить те куки, которые они сохранили. Тем самым он как бы делает для них исключение, предполагая, что пользователю могут потребоваться куки и другие данные. Всё-таки помимо куков, это действие удаляет ещё и другие данные, выбрасывая вас из всех аккаунтов.

Как запретить куки на Android

Честно сказать, это не очень удобно. Поэтому, если вы переживаете за свою конфиденциальность, вам придётся отказаться от Google Chrome в пользу другого веб-браузера. Но поскольку на Android нет Safari, я отдаю предпочтение DuckDuckGo (скачать). Это не только поисковая система, но и браузер, в основе которого лежит защита пользовательских данных. Он автоматически удаляет куки и не позволяет сайтам отслеживать ваши перемещения по интернету. Всего-то и нужно, что скачать DuckDuckGo Browser и назначить его браузером по умолчанию.

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Впрочем, при необходимости у вас есть возможность заставить DuckDuckGo хранить ваши куки. Для этого браузер предлагает специальную надстройку, которая позволяет сделать сайт «огнеупорным».

Запустите DuckDuckGo на своём Android-смартфоне;

Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность»;

Выберите вкладку «Огнеупорные сайты»;

Активируйте функцию «Спрашивать при входе».

С этого момента браузер будет спрашивать вашего разрешения на сохранение куков при входе на каждый сайт в отдельности. Если вы не хотите, чтобы он надоедал вам постоянными оповещениями, вы можете там же добавить в избранное сайты, которым разрешено по умолчанию сохранять свои куки на вашем устройстве без последующего удаления. Это может быть нужно для использования тех же интернет-магазинов, если вы имеете обыкновение не проходить авторизацию, а время от времени накидывать в корзину товары, которые хотели бы заказать как-нибудь потом.