Что такое Яндекс ТВ, как установить ее на свой телевизор и что для этого нужно

Android TV — далеко не единственная операционная система для умных телевизоров. В России, например, активно разрабатывают собственные платформы. Несмотря на то что в качестве основы они используют AOSP, фактически это проекты, которые существуют независимо от Google и в своем развитии ушли гораздо дальше. Взять хотя бы Яндекс ТВ, которая во многом получилась более сбалансированной и быстрой, чем оригинальный Андроид ТВ. Осталось только понять, что она из себя представляет и как ее установить.

Что такое Яндекс ТВ

Немногие знают, что Яндекс ТВ — старое название. Хоть сама операционка осталась прежней, с недавних пор ее именуют YaOS. Ребрендинг был необходим из-за унификации платформы, которую стали использовать на разных устройствах Яндекса. Это и телевизоры, и умные колонки, и телевизионные приставки со смарт-функциями. Все-таки речь идет не только о визуальных, но и многих других возможностях, которыми обладает YaOS.

Впрочем, тех, кто пришел сюда по запросу «как установить Яндекс ТВ», она явно интересует именно как полноценная операционка для телевизора с возможностью скачивать внешние приложения, а также смотреть кино, сериалы и видео. Поэтому и говорить мы сегодня будем исключительно об этой составляющей платформы.

Какие устройства поддерживают Яндекс ТВ

К сожалению, установить Яндекс ТВ на любой телевизор, даже если это Smart TV, просто так нельзя. Яндекс не распространяет операционную систему свободно, поставляя ее только в составе фирменных устройств. Соответственно, чтобы Яндекс ТВ заработала у вас, вам понадобится приобрести один из совместимых гаджетов:

Приставка Яндекс Модуль

Колонка Яндекс Станция (1 поколения)

Колонка Яндекс Станция Макс

Колонка Яндекс Станция Макс 2

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С приставкой, вероятно, все понятно и так. Она предназначена для того, чтобы сделать любой телевизор умным при помощи операционной системы Яндекс ТВ. А вот со Станциями все чуть более интересно. Несмотря на то что это всего-навсего умные колонки, в них уже встроена функциональность Яндекс Модуля, поэтому их тоже можно использовать в качестве ТВ-приставки.

Достаточно просто подключить Яндекс Станцию к телевизору по HDMI-кабелю, который идет в комплекте, и вы получите Smart TV с доступом к телевизионным каналам, а также большому ассортименту фильмов, сериалов, доступных на Кинопоиске, и видеороликов на YouTube. Управление интерфейсом Яндекс ТВ осуществляется при помощи комплектного пульта, который поставляется и с Модулем, и со Станциями.

Телевизоры с поддержкой Алисы

Однако нужно понимать, что операционная система Яндекс ТВ на колонках и приставке является урезанной. Она не только не имеет магазина приложений, а значит, не позволяет устанавливать софт сверх того, что уже доступен по умолчанию, но и не поддерживает другие онлайн-кинотеатры, кроме Кинопоиска. Единственное стороннее приложение, которое доступно на этих устройствах, — это YouTube.

Если вам нужен полный доступ к функциональности Smart TV, придется потратиться на приобретение фирменных телевизоров Яндекса или ее партнеров. На данный момент у вас есть 4 возможных варианта:

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Первые две линейки отличаются тем, что фактически имеют в своем составе встроенную Яндекс Станцию со всеми вытекающими в виде качественного звучания и непрерывно работающих микрофонов, которые вас слушают 24/7. То есть вы можете обращаться к телевизорам, даже если они выключены. Так можно спросить у них погоду или задать любой другой вопрос, который бы вы задали обычной Яндекс Станции.

Стоит ли покупать телевизор с Яндекс ТВ

Умный ТВ Яндекса с Алисой хоть и выпускается под брендом Яндекса, все-таки разрабатывался сторонним производителем. Однако разработчики российского поисковика приложили руку к его оптимизации и функциональному наполнению. Он не может работать как Яндекс Станция из выключенного состояния, но имеет пульт со встроенным микрофоном и поддерживает Алису, которая может отвечать на ваши вопросы.

Кроме того, Яндекс распространяет Яндекс ТВ среди производителей телевизоров второго и третьего эшелона. Они просто закупают лицензию, заказывают сами телевизоры у ОЕМ-производителей и выпускают их на рынок. Это, по сути, та же бизнес-модель, что и у Google, которая позволяет всем производителям без исключения использовать Android TV на своих устройствах, но сама не имеет к ним никакого отношения.

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Главное преимущество Яндекс ТВ на телевизорах, которые поставляются с этой ОС из коробки, заключается в том, что здесь операционка работает точно так же, как и Android TV. Она имеет доступ к магазинам приложений, позволяет накатывать сторонний софт и даже располагает механизмом установки через АПК. Таким образом вы сможете установить практически любые приложения — от онлайн-кинотеатров и видеохостингов до файловых менеджеров и веб-браузеров.