Что такое Яндекс ТВ, как установить ее на свой телевизор и что для этого нужно

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Иван Кузнецов

Android TV — далеко не единственная операционная система для умных телевизоров. В России, например, активно разрабатывают собственные платформы. Несмотря на то что в качестве основы они используют AOSP, фактически это проекты, которые существуют независимо от Google и в своем развитии ушли гораздо дальше. Взять хотя бы Яндекс ТВ, которая во многом получилась более сбалансированной и быстрой, чем оригинальный Андроид ТВ. Осталось только понять, что она из себя представляет и как ее установить.

Что такое Яндекс ТВ, как установить ее на свой телевизор и что для этого нужно. Яндекс ТВ может работать практически на любых телевизорах, но есть нюанс. Фото.

Яндекс ТВ может работать практически на любых телевизорах, но есть нюанс

Что такое Яндекс ТВ

Немногие знают, что Яндекс ТВ — старое название. Хоть сама операционка осталась прежней, с недавних пор ее именуют YaOS. Ребрендинг был необходим из-за унификации платформы, которую стали использовать на разных устройствах Яндекса. Это и телевизоры, и умные колонки, и телевизионные приставки со смарт-функциями. Все-таки речь идет не только о визуальных, но и многих других возможностях, которыми обладает YaOS.

Впрочем, тех, кто пришел сюда по запросу «как установить Яндекс ТВ», она явно интересует именно как полноценная операционка для телевизора с возможностью скачивать внешние приложения, а также смотреть кино, сериалы и видео. Поэтому и говорить мы сегодня будем исключительно об этой составляющей платформы.

Какие устройства поддерживают Яндекс ТВ

Какие устройства поддерживают Яндекс ТВ. Яндекс Станции тоже имеют встроенный Яндекс Модуль, но не все. Фото.

Яндекс Станции тоже имеют встроенный Яндекс Модуль, но не все

К сожалению, установить Яндекс ТВ на любой телевизор, даже если это Smart TV, просто так нельзя. Яндекс не распространяет операционную систему свободно, поставляя ее только в составе фирменных устройств. Соответственно, чтобы Яндекс ТВ заработала у вас, вам понадобится приобрести один из совместимых гаджетов:

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С приставкой, вероятно, все понятно и так. Она предназначена для того, чтобы сделать любой телевизор умным при помощи операционной системы Яндекс ТВ. А вот со Станциями все чуть более интересно. Несмотря на то что это всего-навсего умные колонки, в них уже встроена функциональность Яндекс Модуля, поэтому их тоже можно использовать в качестве ТВ-приставки.

Достаточно просто подключить Яндекс Станцию к телевизору по HDMI-кабелю, который идет в комплекте, и вы получите Smart TV с доступом к телевизионным каналам, а также большому ассортименту фильмов, сериалов, доступных на Кинопоиске, и видеороликов на YouTube. Управление интерфейсом Яндекс ТВ осуществляется при помощи комплектного пульта, который поставляется и с Модулем, и со Станциями.

Телевизоры с поддержкой Алисы

Однако нужно понимать, что операционная система Яндекс ТВ на колонках и приставке является урезанной. Она не только не имеет магазина приложений, а значит, не позволяет устанавливать софт сверх того, что уже доступен по умолчанию, но и не поддерживает другие онлайн-кинотеатры, кроме Кинопоиска. Единственное стороннее приложение, которое доступно на этих устройствах, — это YouTube.

Телевизоры с поддержкой Алисы. Яндекс ТВ Станция — это и телевизор, и Яндекс Станция в одном устройстве. Фото.

Яндекс ТВ Станция — это и телевизор, и Яндекс Станция в одном устройстве

Если вам нужен полный доступ к функциональности Smart TV, придется потратиться на приобретение фирменных телевизоров Яндекса или ее партнеров. На данный момент у вас есть 4 возможных варианта:

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Первые две линейки отличаются тем, что фактически имеют в своем составе встроенную Яндекс Станцию со всеми вытекающими в виде качественного звучания и непрерывно работающих микрофонов, которые вас слушают 24/7. То есть вы можете обращаться к телевизорам, даже если они выключены. Так можно спросить у них погоду или задать любой другой вопрос, который бы вы задали обычной Яндекс Станции.

Стоит ли покупать телевизор с Яндекс ТВ

Умный ТВ Яндекса с Алисой хоть и выпускается под брендом Яндекса, все-таки разрабатывался сторонним производителем. Однако разработчики российского поисковика приложили руку к его оптимизации и функциональному наполнению. Он не может работать как Яндекс Станция из выключенного состояния, но имеет пульт со встроенным микрофоном и поддерживает Алису, которая может отвечать на ваши вопросы.

Стоит ли покупать телевизор с Яндекс ТВ. Если вам нужен полноценный Smart TV, лучше покупать сразу телевизор с Яндекс ТВ, но для Кинопоиска и Ютуба сгодится и обычная Станция Макс. Фото.

Если вам нужен полноценный Smart TV, лучше покупать сразу телевизор с Яндекс ТВ, но для Кинопоиска и Ютуба сгодится и обычная Станция Макс

Кроме того, Яндекс распространяет Яндекс ТВ среди производителей телевизоров второго и третьего эшелона. Они просто закупают лицензию, заказывают сами телевизоры у ОЕМ-производителей и выпускают их на рынок. Это, по сути, та же бизнес-модель, что и у Google, которая позволяет всем производителям без исключения использовать Android TV на своих устройствах, но сама не имеет к ним никакого отношения.

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Главное преимущество Яндекс ТВ на телевизорах, которые поставляются с этой ОС из коробки, заключается в том, что здесь операционка работает точно так же, как и Android TV. Она имеет доступ к магазинам приложений, позволяет накатывать сторонний софт и даже располагает механизмом установки через АПК. Таким образом вы сможете установить практически любые приложения — от онлайн-кинотеатров и видеохостингов до файловых менеджеров и веб-браузеров.

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