Действительно ли ИИ самый большой технологический прорыв в истории

В последнее время я чувствую, что нахожусь в каком-то странном состоянии, которое похоже на смятение. Одна часть меня подталкивает следовать за всеми последними достижениями в области ИИ и больших языковых моделей, вроде ChatGPT, тогда как другая часть упорно стоит на месте и отказывается двигаться. Я думаю, что так же чувствовали мои родители, когда компьютеры и смартфоны начали захватывать мир — они опасались будущего, в котором они станут устаревшими что ли. Если я не начну следовать тенденциям, то будет слишком поздно, чтобы наверстать упущенное, потому что ИИ быстро и неумолимо захватывает мир, а я не готов к этому.

Может ли ИИ заменить человека

Сейчас, когда читаешь что-то в Интернете, уже сложно сказать, написал это человек или бот. Примером может служить наша статья, полностью написанная ИИ 1 апреля, которую мало кто определил, как странную. Позже мы выступили с разоблачением, но большинство все равно поверили, что это обычная статья, просто пустая и малоинформативная.

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Где есть нейросети

Сейчас даже символ медлительности — компания Adobe — внедряет новый генеративный ИИ Firefly, а Google ускоряет темп с Bard. И все продолжают говорить о Microsoft, которая практически каждую неделю анонсирует новый ИИ-сервис. Если вы только недавно услышали о Bing Chat и ChatGPT, то вы уже отстаете. Сейчас мы перешли к созданию изображений Bing, Microsoft Copilot и Loop.

И да, возможно, я ворчу как старик, но могу ли я просто признать, что мне нужен перерыв? На самом деле это мало общего имеет с опытом моих родителей, столкнувшихся с компьютерами и смартфонами. Это даже не похоже на то, когда более молодые, чем я, пользователи массово увлеклись TikTok и тому подобными сервисами. В то время я продолжал быть верен YouTube и Twitter (сейчас запрещен в России). Это ничего общего не имеет с технологическими инновациями прошлого, потому что тогда просто появлялись немного другие сервисы. Сейчас мы имеем настоящий прорыв и переход на новый уровень

Готовы ли мы к искусственному интеллекту

Ранее технологические инновации занимали годы, чтобы развиться и стать массовыми. У нас же было время привыкнуть к ним, как-то постепенно вкатываясь в этот ритм. С искусственным интеллектом кажется, что у меня нет такой роскоши. И, говоря ”Я”, я имею в виду всех нас. Полностью посвятить себя этому явлению, изучению, освоению и пониманию на уровне глубже пары вопросов довольно сложно. На это нужно время и много сил. Но моя работа связана с технологиями и мне это близко. Другие, скорее всего, будут думать, что это очередное массовое увлечение блокчейн, NFT, метавселенной и прочим.

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Но AI с обработкой естественного языка — это другое дело. Очевидно, мы сталкиваемся с тектонической революцией в вычислениях, гораздо более кардинальной, чем были графические интерфейсы, сенсорные экраны, смартфоны, приложения и сервисы в последние несколько десятилетий. Я вырос в мире, где GameBoy считался потрясающим технологическим достижением, и мне пришлось самому научиться всему, что касается компьютеров. Я пользовался ICQ и мог взломать первый iPhone, который купил почти на старте продаж. Но даже несмотря на это, мне не кажется, что я могу освоить надвигающиеся технологии так же легко и просто. Не стоит думать, что все это поверхностно и просто можно наслаждаться результатом. Появление чат-ботов это и благо, и трудности, а значит в этом надо разбираться. Особенно, когда сгенерированный контент будет повсюду.

Опасности нейросетей

Я не думаю, что мы готовы к тому, чтобы отличить все улучшающиеся AI-изображения и видео от обычных. А самое противное, что у нас нет надлежащих инструментов для проверки источника. Спам и фишинг могут скоро стать неотличимыми от настоящих сообщений настолько, что даже лучшие из нас могут на них попасться. Нет никаких политик, гарантирующих сохранение рабочих мест для миллионов людей, которые скоро могут стать ненужными. И это я еще не говорю об апокалиптических сценариях, вроде того, что нам показали в Терминаторе или Матрице.

Чем машинное обучение отличается от искусственного интеллекта и как их «учат».

Возможно, я преувеличиваю, но мои более возрастные родственники до сих пор пересылают мне странные сообщения с просьбой сказать, можно ли этому верить. Более того, я знаю далеко не одного человека моего возраста и даже моложе, которые попадались на это и теряли деньги. А теперь представьте себе, что это все выйдет на качественно новый уровень. Если раньше вам писали ”скинь 500 рублей на этот номер”, то скоро научатся звонить при помощи бота, который сгенерирует голос вашего друга. Возможно, я преувеличиваю, но ведь пару лет назад мы не могли поверить, что ИИ напишет неплохую статью для сайта.

Я уверен, что со временем мои сомнения раскроются более полно и будет больше аргументов за и против, но пока все как-то сложно и неоднозначно. Должен ли я прыгнуть на поезд AI и посвятить время освоению его инструментов и приемов, чтобы извлечь максимум из него? Или я буду смотреть на экран, пока все больше людей принимают эту технологию, в то время, как я стою на месте, думая о непредсказуемых последствиях? Я и слишком стар, чтобы делать первое, и слишком молод, чтобы выбрать второе. В этом тоже есть сложность современного мира с ИИ. А вы что думаете?

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