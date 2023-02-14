Глава WhatsApp объяснил, почему не стоит пользоваться Telegram

Можно бесконечно смотреть на две вещи: противостояние iOS и Android, а также на то, как главы WhatsApp и Telegram поливают друг друга грязью, обвиняя в смертных грехах. Но если дуэль операционных систем почти сошла на нет, то вторая только набрала обороты за последние годы. Так CEO WhatsApp объяснил, почему Telegram небезопасен для использования, а заодно обвинил его в слежке за пользователями. При этом он назвал самый безопасный мессенджер, но выбор вас явно удивит. Рассказываем, есть ли угроза для пользователей, правда ли, что Телеграм сливает наши данные и какой мессенджер выбрать.

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Глава WhatsApp Уилл Кэткарт выступил с пламенной речью: он обвинил Телеграм в том, что тот небезопасен для пользователей. Он отметил, что мессенджер Павла Дурова до сих пор не использует сквозное шифрование E2EE в обычных чатах и группах в отличие от WhatsApp. На самом деле, все не так однозначно.

WhatsApp против Telegram

Так и есть: такой тип шифрования поддерживают лишь секретные чаты, но их нужно создавать отдельно плюс они несколько ограничены в функциональности. При этом шифрование в Ватсапе также не приносит особой пользы, если вы сохраняете резервную копию в Гугл Диск: получается, как бы данные ни защищались, но третьи лица все же могут получить к ним доступ.

CEO WhatsApp также намекнул на то, что Телеграм — шпионское приложение, так как протоколы шифрования не проходят независимой проверки. Якобы даже секретный чат в Телеграме небезопасен и в нем замечены определенные странности. Какие — Кэткарт не уточнил.

В дополнение он также отметил, что в мессенджере можно было взломать сервис Telegram Locations, чтобы определить местоположение пользователя в радиусе 2-3 километров, если он его включал. Интересно, глава WhatsApp посоветовал перейти на Signal, уточнив, что он является эталоном безопасности, но ни в коем случае не оставаться в Телеграме. Видимо, в WhatsApp он и сам не верит.

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Какой мессенджер безопаснее

На самом деле, у каждого мессенджера есть свои недостатки. Начать хотя бы с того, шифрования в Ватсапе не было до 2016 года, а для взлома было достаточно звонка злоумышленника. Вспомнить хотя бы случай, когда взломали аккаунт Джеффа Безоса — основателя Amazon.

А в 2022 году и вовсе стало известно о проблемах с безопасностью WhatsApp, из-за которых данные пользователей утекли в открытый доступ. Даже самый защищенный мессенджер Signal был взломан, правда это коснулось всего 125 аккаунтов. Вот какие нюансы есть у современных мессенджеров.

Сообщения в Ватсапе могут прочесть только сами участники чата, включая пересланные файлы. При этом сервер, который соединяет пользователей, не может получить доступа к данным. Но даже к такой переписке получить доступ с помощью вредоносного ПО или взлома: для этого приложения реализуют коды безопасности в виде строки чисел или значков, как при звонке в Телеграм: если они совпадают, значит, все в порядке.

могут прочесть только сами участники чата, включая пересланные файлы. При этом сервер, который соединяет пользователей, не может получить доступа к данным. Но даже к такой переписке получить доступ с помощью вредоносного ПО или взлома: для этого приложения реализуют коды безопасности в виде строки чисел или значков, как при звонке в Телеграм: если они совпадают, значит, все в порядке. При этом переписка в Телеграм остается на серверах , тогда как тот же Signal хранит ее на устройстве пользователей. Это значит, что разработчики видят их и имеют к ним доступ.

, тогда как тот же Signal хранит ее на устройстве пользователей. Это значит, что разработчики видят их и имеют к ним доступ. Интересно, что WhatsApp регулярно обвиняют в слежке . В частности, из-за того, что мессенджер не открывает исходный код: разработчики не могут его протестировать и найти различные уязвимости (которые, скорее всего, используются как бэкдоры). Об этом не раз упоминал Павел Дуров, а вот глава WhatsApp, видимо, забыл.

. В частности, из-за того, что мессенджер не открывает исходный код: разработчики не могут его протестировать и найти различные уязвимости (которые, скорее всего, используются как бэкдоры). Об этом не раз упоминал Павел Дуров, а вот глава WhatsApp, видимо, забыл. Но что еще делает уязвимыми и WhatsApp, и Telegram — это серверы push-уведомлений. Без них не очень удобно, но стоит ими воспользоваться, как сервер моментально превращается в третьего пользователя, участвуя в передаче пушей на ваш смартфон. По крайней мере, бытует такое мнение, что и там ваш след тоже остается, и шифрование не помогает.

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Так какой мессенджер безопаснее? На самом деле, у каждого из них есть свои нюансы и даже наличие протокола сквозного шифрования E2EE не гарантирует вам стопроцентной безопасности, так как разработчики разных мессенджеров интерпретируют его по-своему. В любом случае, тем, кто предпочитает не хранить слишком много личных данных, никакой угрозы точно нет.

Тем более, борьба WhatsApp и Telegram будет продолжаться до бесконечности, так как конкуренция между двумя приложениями только усиливается. В конечном итоге, многие выбирают Телеграм из-за наличия большого количества функций: прочтите нашу статью о том, что нового появилось в мессенджере в последнем апдейте.