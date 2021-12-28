Главные функции Android, которые лучше отключить сразу

В отличие от iOS, где возможности индивидуальной подстройки ОС, весьма и весьма ограничены, Android не ставит преград своим пользователям. Мобильная операционка Google позволяет настроить буквально всё, как подключив дополнительные функции и системные механизмы, так и отключив их. На этой неделе мы уже рассказывали о том, какие настройки Android обязательно нужно включить сразу после покупки смартфона, а сегодня поделимся с вами инструментами, которые лучше всего просто отключить.

Выгружаются приложения на Андроид. Что делать

Автоматическое управление запуском приложений — это одна из самых больших проблем Android-смартфонов. Изначально созданная как средство энергосбережения, по факту она оказалась убийцей многозадачности. Именно этот механизм выгружает приложения из фонового режима, если чувствует, что оно потребляет слишком много ресурсов либо если оно часто обновляется само по себе. Вот только у Android слишком гипертрофировано восприятие слов «много» и «часто». Поэтому я бы лучше просто отключил эту фишку:

Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;

В открывшемся окне выберите «Запуск приложений»;

Отключите автоуправление запуском для всех приложений;

Если единой кнопки нет, отключайте по одному для каждого.

Как отключить отслеживание местоположения в Гугл

Наши смартфоны непрерывно за нами следят, и это факт. Мы почти не можем на это влиять. Но ключевое слово здесь — почти. Потому что кое-чему мы всё-таки можем воспрепятствовать. Например, непрерывному отслеживанию нашего местоположения и фиксации наших перемещений компанией Google. Поэтому я предлагаю просто взять и отключить историю местоположений — мало ли что. При желании вы можете даже посмотреть, где вы бывали.

Перейдите в «Настройки» и откройте «Конфиденциальность»;

В разделе «Главная» откройте «История местоположений»;

Здесь выберите «История местоположений» и нажмите «Отключить»;

Чтобы удалить уже записанные перемещения, перейдите по этой ссылке.

Запретить приложению доступ в интернет

По умолчанию Android разрешает всем приложениям, которые вы устанавливаете на смартфон, обращаться к интернету в любом режиме. Поэтому они могут подключаться к сети как в моменты активности, так и в состоянии покоя. В принципе, в этом нет ничего страшного, но некоторые приложения могут потреблять довольно много трафика. Так что лучше запрещать им выходить в сеть в фоновом режиме.

Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;

Найдите вкладку нужного приложения и откройте её;

Зайдите в раздел «Диспетчер прав» — «Статистика трафика»;

В подразделе «Доступ в сеть» отключите «В фоновом режиме».

Персонализация рекламы Гугл. Как отключить

Реклама — это явление вездесущее, и избавиться от него практически невозможно. Даже блокировщики справляются далеко не со всеми объявлениями в интернете. Но дело тут даже не в самих баннерах, а в том, что наши смартфоны отслеживают нас и собирают о нас конфиденциальную информацию, которую затем передают рекламным компаниям. Чтобы не допустить этого, нужно отключить персонализацию рекламы в настройках:

Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность»;

Здесь выберите «Реклама и конфиденциальность»;

Нажмите «Сброс Ad ID» и подтвердите обнуление;

Затем нажмите «Выключить адресную рекламу».

Как отключить включение экрана уведомлением

Уведомления — это одна из основных статей расхода энергии аккумулятора. Они приходят нам в течение дня десятками, если не сотнями, включая экран, чтобы дать нам увидеть содержимое входящих сообщений. Но Android позволяет сделать так, чтобы экран не включался, когда смартфон присылает вам какое-либо оповещение. Это может сэкономить вам кучу энергии и продлить автономность вашего аппарата если не в разы, то по крайней мере весьма и весьма ощутимо.

Перейдите в «Настройки» и откройте «Уведомления»;

В открывшемся окне выберите «Другие настройки»;

Здесь отключите функцию «Активация экрана»;

Если ваш смартфон имеет LED-индикатор, то включите его.

Как отключить сбор информации на телефоне

Все производители, выпускающие смартфоны, хотят знать, как вы ими пользуетесь. Поэтому в самом начале, при первоначальной настройке, они просят вас разрешить собирать некую статистику. Естественно, многие соглашаются, потому что не видят в этом ничего такого. А, между тем, она включает в себя довольно широкий спектр данных, которыми я бы предпочёл не делиться. Так что отключите отправку данных и не знайте горя.

Перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность»;

В открывшемся окне отключите «Отправка аналитики»;

Затем перейдите в «Использование и диагностика»;

Отключите отправку диагностических данных в Google.

Если вы пользуетесь любым смартфоном, кроме Pixel, не удивляйтесь, что отключать сбор аналитики и статистики вам придётся дважды. Дело в том, что данные о вас хотят собирать не только производители, но и сама Google, каждый из которых встраивает в Android собственный инструмент слежки. Многие думают, что в этом нет ничего такого, но на самом деле там есть всё — вплоть до совершённых звонков, запусков приложений, перемещений и выходов в сеть.