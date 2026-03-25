Xiaomi хочет закрыть HyperOS. Какой будет новая прошивка смартфонов?

Xiaomi переименовала прошивку MIUI в конце 2023 года, представив публике совершенно другое название. Тогда это преподносилось как революция: новая архитектура, новая философия, новый виток развития. Прошло полтора года — вышло уже третье поколение обновления HyperOS, и по Сети поползли слухи о том, что компания снова раздумывает над сменой названия. На этот раз в сторону чего-то связанного с искусственным интеллектом. Ну а как же?

Как будет называться новая прошивка Xiaomi

Информацию слил инсайдер @That_Kartikey. По его словам, внутри Xiaomi следующую новую версию HyperOS — ту, что придет на смену третьему поколению, — уже неофициально называют «AIOS». Причина проста: компания делает большую ставку на ИИ-функции и хочет, чтобы название системы это отражало.

Звучит логично на фоне того, что происходит на рынке. Каждый второй производитель сейчас добавляет слово «AI» куда только можно: в названия камер, режимов, тарифов и даже смартфонов. При этом оболочка Xiaomi активно обрастала нейросетевыми функциями еще начиная со второго поколения, так что следующий шаг в виде «умного» ребрендинга выглядит вполне предсказуемо.

Чем AIOS хуже HyperOS

Есть сразу две проблемы с таким названием:

AIOS звучит как iOS. Не похоже — именно звучит. Произнесите вслух. Для рынков, где Apple занимает сильные позиции, это потенциальный источник путаницы и, вероятно, юридических вопросов. Маловероятно, что юристы Xiaomi пропустят такое название в финальную версию.

Не похоже — именно звучит. Произнесите вслух. Для рынков, где Apple занимает сильные позиции, это потенциальный источник путаницы и, вероятно, юридических вопросов. Маловероятно, что юристы Xiaomi пропустят такое название в финальную версию. Название AIOS уже существует — и принадлежит оно Meizu. Китайский производитель анонсировал собственную ИИ-оболочку под этим именем еще раньше. Другое дело, что Meizu недавно свернула мобильный бизнес, а значит торговая марка формально может оказаться свободной. Совпадение ли, что слухи про прошивку HyperOS со сменой имени появились именно сейчас — вопрос открытый.

Инсайдер уточняет: официального решения о переименовании нет. Речь идет о внутреннем рабочем названии, которое сотрудники используют в разговорах. До финального релиза оно вполне может измениться на что угодно — например, на HyperAIOS, что было бы куда безопаснее с точки зрения брендинга.

Почему Xiaomi переименовала MIUI в HyperOS

Это уже третий потенциальный ребрендинг за относительно короткое время. Версия MIUI существовала с 2010 года и стала одной из самых узнаваемых оболочек на Android. В конце 2023-го ее сменила совершенно новая система — официально ради «единой экосистемы» устройств, фактически ради свежего маркетингового нарратива.

Пользователи разницу почувствовали не сразу. Под капотом оболочка HyperOS поначалу несла все те же решения, просто с переработанным интерфейсом и новым набором функций. Принципиальные архитектурные изменения пришли позже. Кстати, именно из-за особенностей системы смартфоны Xiaomi перестали перезагружаться после установки обновлений — это одно из немногих изменений, которое пользователи заметили сразу.

Теперь компания готовится к следующему витку. Обновление Xiaomi в части ИИ-функций не отстает от конкурентов: Samsung активно продвигает Galaxy AI, Google строит Gemini во все свои продукты, Apple называет свой пакет функций Apple Intelligence. Но с точки зрения брендинга прошивка Xiaomi с названием HyperOS выглядит как система, у которой есть ИИ-функции, однако нет громкого ИИ-имени.

Когда выйдет обновление Xiaomi

На практике — ничего критичного. Устройства, которые сейчас получают обновление HyperOS 3, продолжат его получать вне зависимости от того, как будет называться следующая версия системы. При этом важно понимать: список устройств, которые перестанут получать обновления, определяется железом и политикой компании, а никак не сменой названия.

Другой вопрос — маркетинговый. Если Xiaomi действительно выйдет осенью с громким анонсом под новым именем, это будет очередной инфоповод для презентаций и заголовков. Насколько за ним будут стоять реальные изменения — покажет время. Обновление HyperOS с приставкой AI или без нее выйдет предположительно осенью 2026 года вместе с флагманской линейкой Xiaomi 18. Официальных комментариев от компании пока нет.