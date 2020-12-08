Google запустила в России Play Pass — подписку на приложения и игры из Google Play

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Иван Кузнецов 0

Сегодня, 8 декабря, в России официально заработал сервис Play Pass. Это ещё один продукт компании Google, который открывает доступ к сотням приложений и игр из Google Play по единой подписке. Буквально: вы платите фиксированную сумму каждый месяц или каждый год в зависимости от того, какой тариф вы выберете, и скачиваете любые приложения и игры из Play Pass без ограничений, рекламы и встроенных покупок. Разбираемся, насколько обширен ассортимент Play Pass, как приложения и игры попадают в подписку и стоит ли её оформлять.

Google Play Pass

Подписка Play Pass заработала и в России. Официально.

Подписка Play Pass в России стоит всего 149 рублей в месяц и 1339 рублей в год. Само собой, это адаптированная цена, потому что в США, например, месячный абонемент оценивается в 9,99 долларов, а годовой в 99,99.

Впервые Play Pass был запущен около года назад как ответ на игровой сервис Apple Arcade. Но, в отличие от него, предлагал не только игры, но и другие полезные приложения. Сама же Google делала акцент на том, что подписка снимает любые ограничения на доступ к софту, входящему в ассортимент Play Pass. То есть, оплачивая подписку, пользователи фактически получают доступ к полным версиям нужных им приложений без рекламных вставок, встроенных покупок и полностью открытым набором функциональных возможностей.

Как подписаться на Play Pass

  • Чтобы оформить подписку Play Pass, запустите Google Play;
  • Откройте боковое меню свайпом слева и выберите Play Pass (если вкладки нет, скорее всего, обновление до вас ещё не добралось);
Play Pass

Подписку Play Pass можно оформить в Google Play

  • Подтвердите желание присоединиться к подписке Play Pass;
  • Откройте вкладку с приложениями, доступными в Play Pass;
  • Скачивайте нужные приложения и игры по мере действия подписки.

Первый месяц подписки на Play Pass бесплатен, а со второго придётся платить. На самом деле 30 дней бесплатного доступа – это довольно щедро, потому что Apple, например, предлагает только 7-дневный пробный период в Apple Arcade, а потом взимает с пользователей по 199 рублей в месяц против 149 рублей в Play Pass.

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Чтобы попасть в Play Pass, разработчики сами подают заявку в Google. Компания не требует от них отдельной оптимизации. То есть apk-файл приложения или игры, которые попадает в Google Play, можно разместить и в Play Pass. Единственное условие – полное удаление рекламы и встроенных покупок, которые становятся доступны пользователю по умолчанию. А вот доход, который получают разработчики, не делится между ними поровну. Google разработала специальную систему вознаграждения, которая позволяет формировать гонорары на основе оценок пользователей, показателях удержания и некоторых других аспектах.

Стоит ли подписываться на Play Pass

Игры в Play Pass

Я бы подписался на Play Pass ради игр, если бы играл

На данный момент в Play Pass более 700 приложений и игр и их ассортимент постоянно расширяется. Сервис не включает в себя эксклюзивных тайтлов, как тот же Apple Arcade, для конкуренции с которым он был запущен, предлагая лишь то, что уже доступно в Google Play. Однако в Play Pass есть приложения, которые отдельно стоят дороже, чем месячная подписка. Разработчики осознанно идут на этот шаг, потому что это для них своего рода эксперимент. Во-первых, они тестируют подписную модель, не переводя на подписку приложения и игры, а, во-вторых, привлекают более широкую аудиторию.

Осторожно: даже топовые приложения из Google Play могут быть опасны

Сам я довольно скептически отношусь к Play Pass. Так уж получилось, что я пользуюсь Android уже довольно давно, и за это время у меня накопил почти весь софт, который может мне понадобиться. Соответственно, лично мне платить в Play Pass, скорее всего, и не за что, тем более, что если я отменю подписку, доступ к нужным приложениям тут же закроют. Другое дело игры. Ради них, наверное, стоило бы попробовать подписаться. Но я и тут не могу найти для себя причин это сделать, потому что флайт-симуляторы, которые я так люблю, в подписку, к сожалению, не входят

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