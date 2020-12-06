Google Play Music перестал работать окончательно. Кто виноват и что делать

Если вы пользовались Google Play Music и были не в курсе последних новостей, то у меня для вас неприятное известие. Сервис долго готовился закрыться и сделал это окончательно. Теперь он просто недоступен для использования, о чем вам скажет соответствующее приложение в вашем смартфоне, если вы попробуете его запустить. На самом деле, это не такая большая проблема, особенно учитывая, что есть огромное множество других стриминговых музыкальных площадок, но все равно как-то обидно, что мы потеряли такого игрока индустрии. Впрочем, Google сама озаботилась тем, чтобы вы не испытали дискомфорта и не просто подготовила замену, но и рассказала, как переехать с одной площадки на другую.

Google Play Music больше не работает

4 декабря пользователи Google Play Music по всему миру начали жаловаться на то, что и в приложении, и на веб-сайте ”музыки” теперь отображается сообщение о том, что сервис больше не доступен.

Вы по-прежнему можете перенести свою библиотеку в YouTube Music в течение ограниченного времени, нажав соответствующую кнопку. Вы также можете выбрать опцию «Управление данными», чтобы загрузить музыку. Если вы хотите сохранить ее, рекомендую сделать это как можно скорее, так как Google автоматически вычистит все хранилища, когда закончит работу по переносу и закрытию сервиса.

Когда Google решила закрыть Google Play Music

Началось все с уведомления о том, что компания отказыватся от сервиса Google Play Music и готовится перевести пользователей на YouTube Music. То ли для того, чтобы унифицировать свои продукты, то ли для прокачки YouTube (хотя, что там прокачивать), компания приняла такое решение и рассказала об этом еще в середине года.

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Примерно в конце октября 2020 года некоторые пользователи начали жаловаться, что Google Play Music больше не доступна для них. Последовательность было сложно объяснить, так как это не было связано с конкретными регионами или учетными записями. Просто начался постепенный процесс отключения.

Уже давно приложение и сама Google через свои каналы предлагали пользователям перенести свои данные в YouTube Music, чтобы не остаться без доступа к музыке, но, как обычно, все тянули до последнего и не спешили переходить, думая, что все произойдет как-то само собой. В итоге, так и получилось! Оставшись без контента пользователи все равно должны будут проделать ряд операций по переходу.

Те пользователи, которые были более сговорчивыми, разу озаботились поиском нового потокового музыкального сервиса для себя. Большая часть перешла на YouTube Music, выбрав путь наименьшего сопротивления. Многие при этом остались недовольны, но обычно так и бывает.

Что выбрать вместо Google Play Music

Лично я пошел по пути тестирования различных площадок, включая очень вовремя подъехавший Spotify. Многие пошли этим же путем и пополнили аудитория Apple Music, Яндекс музыки и других площадок.

Объяснить такое решение Google просто экономией сложно, так как сервисы приносит деньги и любые действия с ними приведут к тому, что поток прекратится. Даже перенос на новую площадку все равно не позволит сохранить всю аудиторию и приведет к потерям, но Google, судя по всему, имеет далеко идущие планы.

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Учитывая, что у компании есть крупнейший в мире видеохостинг, на котором есть платная подписка и даже начали официально появляться серьезные полнометражные фильмы, унификация может показаться логичной. Аудитория получит полноценный комбайн, в котором будет все от ”послушать” до ”посмотреть”. Останется только добавить ”почитать” и картинка сложится полностью. Впрочем, это не в философии YouTube в отличии от музыки и видео.

Как перенести музыку из Google Play в YouTube

На самом деле, нет ничего проще процедуры переноса музыки с закрывающегося сервиса на его ”сменщика”. Достаточно просто пройти все этапы, которые предложит приложение, когда вы увидите, что оно больше не работает.

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Сначала вам будет сказано о том, что вы больше не можете пользоваться Google Play Music. Внизу будет кнопка ”Перенос фонотеки”. Нажав ее, вы попадете в новое меню, которые предложит перенести аккаунт из Google Play Music в YouTube Music.

Дальше надо будет просто принять предложенные действия и иметь в виду, что перенос может занять несколько часов. Параллельно вам предложат установить приложение YouTube Music, если у вас его еще нет.

Как видим, процедура очень проста и незамысловата. Все уже продумали за нас с вами и сделали перенос максимально простым и ненавязчивым.

А вы что выбрали вместо Google Play Music и почему? Возможно, у вас есть какие-то любимые сервисы и вы хотите посоветовать их нам? Расскажите об этом.