Инстаграм требует указать возраст. Зачем это нужно и что делать

Несмотря на то что в Инстаграме публикуется в основном взрослая аудитория, контент там намного более сдержанный, чем в каком-нибудь Твиттере. Социальна сеть тщательно следит за тем, чтобы пользователи не только не размещали в ленте откровенные, шокирующие или вводящие в заблуждение фото или видео, но даже не оставляли оскорбительных комментариев. Видимо, поэтому как таковых возрастных ограничений в Инстаграме никогда не было. Но теперь всё кардинально изменилось.

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Instagram ввёл новое правило, которое требует от пользователей в обязательном порядке указывать свой возраст. Это ключевое условие для доступа к сервису, которое нельзя обойти. Нельзя – не в значении «запрещено», а в значении «невозможно», потому что за этим будет следить специальная нейросеть, которая мгновенно поймёт, что её пытаются обмануть.

Инстаграм просит указать дату рождения

Изменения, которые вводит Instagram, заметят только те пользователи, которые ранее не указывали дату своего рождения. Для остальных ничего не изменится, и они смогут продолжать пользоваться сервисом, как и раньше без ограничений. Однако тех, кто пропустил этот момент на стадии регистрации или заполнения профиля, попросят восполнить пробел.

Требование указывать дату рождения в настройках профиля следует из соображений безопасности, объяснили в Инстаграм. Поэтому за тем, совпадает ли указанный пользователем возраст с реальным, будут очень строго следить. Специально для этой цели сервис натренировал нейросеть, которая будет выявлять истинный возраст. Правда, как это делать, если у пользователя нет в профиле своих фотографий, непонятно.

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Скорее всего, подтверждать возраст будет нужно фотографией. Себя или своего документа. Лично я склоняюсь в пользу первого варианта. Всё-таки сбор документов требует большей ответственности, которая самому сервису вряд ли нужна. А вот попросить у пользователя сделать селфи – куда как проще. Тем более что подобными методами некоторые сервисы уже и так пользуются.

Впрочем, это не так важно. А важно то, что Instagram будет блокировать вход для пользователей, которые либо не указали свой возраст, либо указали неверный. Не знаю, будет ли нейросеть определять враньё, если приуменьшить свои года, но тех, кто их преувеличивает, она точно будет выявлять и блокировать. Правда, не навсегда, а до момента исправления.

Ограничения Инстаграма по возрасту

На основе данных о возрасте пользователя Instagram будет фильтровать контент, который ему соответствует. Так, публикации с откровенным или шокирующим содержанием будут скрыты от тех, кто ещё не достиг совершеннолетия. Обойти это ограничение нельзя. Так сервис планирует бороться с нежелательным контентом, сузив его аудиторию на основе возраста.

Таким образом будет ограничиваться показ не только публикаций, но и рекламных объявлений. То есть Инстаграм будет знать, можно вам рекомендовать алкогольные напитки или другие товары, имеющие возрастные ограничения, или нет. В будущем планируется ограничить ещё и часть штатных функций приложения для пользователей малого возраста.

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Instagram намеревается запретить пользователям старшего возраста писать малолетним пользователям в директ, если только их аккаунты не контролируют взрослые. По сути, это то же самое, что хочет сделать Apple в своём сервисе iMessage, огородив детей от порнографического и другого откровенного контента. Особенно, если их родители не в курсе, что смотрит их чадо.

Скорее всего, возрастные ограничения в разных странах будут разными. Всё дело в том, какой возраст местные законы признают совершеннолетием. Например, в США таковым считается 21 год, а в России – 18 лет. Так что стоит ждать региональных отличий в политике Инстаграм. По большому счёту ничего сложного в реализации изменений в зависимости от страны нет.