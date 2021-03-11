Instagram Lite: чем отличается от обычного, зачем нужен и как скачать

Думаю, не ошибусь, если предположу, что у всех есть Инстаграм. Даже если вы ничего туда не выкладываете, скорее всего, активно смотрите, что выкладывают другие. Удобнее всего делать это через мобильное приложение, которое обладает всеми необходимыми функциями и имеет очень продуманный и интуитивно понятный интерфейс. Другое дело, что оригинальный клиент Instagram также не лишён недостатков, которые вы либо не замечаете, либо осознанно с ними миритесь. Но в лайт-версии приложения часть из них была исправлена.

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На этой неделе в Google Play вышла облегченная версия Instagram – Instagram Lite. На самом деле раньше у сервиса уже была такая версия, но в середине прошлого года от неё почему-то было решено отказаться. Теперь Instagram решил попробовать ещё раз запустить её – очевидно, в надежде решить более широкий спектр проблем, которые с момента закрытия предыдущей лайт-сборки никуда не делись.

Чем Instagram Lite отличается от обычного

Во-первых, Instagram Lite весит всего 2 МБ против 30 МБ у обычного Instagram. Сервис специально нанял команду разработчиков из Тель-Авива, которые умудрились сократить пространство, которое приложение занимает на устройстве, и при этом сохранить большую часть функций.

Во-вторых, Instagram Lite заточен на работу с низкоскоростным интернет-соединением. Скорее всего, этого удалось добиться за счёт меньшего ресурсопотребления, поскольку Instagram Lite лишён части функций. Например, он не поддерживает ночную тему и не AR-маски.

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Впрочем, в обозримом будущем разработчики обещают добавить недостающие функции. Во всяком случае, ночная тема в Instagram Lite точно появится. По словам представителей Instagram, это будет как минимум «чёрный фон с серым текстом для тех пользователей, которые предпочитают приглушённые тона».

А вот про AR-маски ничего неизвестно. Очевидно, что этот элемент довольно ресурсоёмок и потребляет не только больше трафика, но и требует больше вычислительных мощностей от устройства, на котором его запускают. А поскольку Instagram Lite в первую очередь ориентирован на слабые устройства и на страны, где скорость интернета довольно низка, скорее всего, ждать появления масок в лайт-версии не стоит.

PWA-версия Instagram

Instagram не говорит об этом напрямую, но, судя по всему, Instagram Lite – это прогрессивное веб-приложение (PWA). Что это такое и зачем нужно, мы рассказывали в отдельной статье – обязательно почитайте, там очень интересно. Так что израильским разработчикам пришлось взять за основу веб-версию и перенести на неё функциональность исходного приложения со всеми его преимуществами.

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В результате получился довольно неплохой симбиоз веб-версии и оригинального приложения Instagram:

PWA потребляет меньше ресурсов, чем обычное приложение;

PWA сохраняет на устройстве меньше кэшированных данных;

PWA сохраняют кэш в браузере, позволяя быстро его удалить;

PWA работают на мощностях браузера и могут обновляться в реальном времени;

PWA имеют интерфейс как у традиционных приложений;

PWA могут распространяться как через Google Play, так и без него.

Instagram Lite вышел для 170 стран мира, в том числе и России. Очевидно, разработчики приложения сочли, что у нас в стране слабый интернет и нам жизненно необходимо облегченное решение. Так это или нет, судить не возьмусь, но спорить с тем, что Instagram Lite во многом превосходит оригинальное приложение, абсолютно бессмысленно. Поэтому, если вы не зависите от ночной темы и AR-масок, не вижу причин не пересесть на него, даже если в вашей стране оно официально недоступно.