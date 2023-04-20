Как делать фотографии в формате HEIC на смартфонах Android и зачем это нужно

Фотографировать на смартфон — одно из любимых занятий миллионов, если не миллиардов людей. При этом зачастую мы не задумываемся о том, какой формат используется для хранения получившегося снимка. Возможно, вы знаете, что самым распространенным расширением подобных файлов является .jpg или .jpeg. Именно в этом формате сохраняются почти все фотографии, сделанные на смартфон. Однако существует намного более эффективное расширение HEIC (HEIF). Разберемся, в чем его принципиальное отличие от привычного JPG и как включить HEIF на Android.

Что такое HEIF

Аббревиатура HEIF расшифровывается как High Efficiency Image File Format (в переводе на русский язык — высокоэффективный формат графических файлов). Ей обозначается расширение, разработанное группой специалистов MPEG. Это современная альтернатива JPG, имеющая ряд принципиальных отличий в сравнении с предыдущим форматом:

поддержка прозрачности, как у PNG;

глубина цвета 16 бит вместо 8 бит у JPG;

возможность изменения ориентации и обрезки изображения без перекодирования;

хранение в рамках одного HEIC-файла целой последовательности изображений, а также аудио и видео.

Может показаться, что отличия HEIF и JPG интересны только людям, которые занимаются работой с графикой, но никак не обычным владельцам смартфонов, а потому выбор современного формата представляется совершенно не нужным. Однако давайте сравним две фотографии с разными расширениями, сделанные на одно и то же устройство.

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Очевидно, что внешне между изображениями нет принципиальной разницы. Поверьте, она не заметна даже на кропе. Фотографии выглядят абсолютно идентично. Но давайте заглянем в свойства файлов и посмотрим, сколько места они занимают в памяти устройства.

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Разница между JPG и HEIC ошеломительная. Файл в новом формате занимает в два раза меньше места, чем снимок, использующий старое расширение. Таким образом, HEIF (HEIC) — это отличный способ сжать фото без потери качества.

Отличия HEIF и HEIC

Вы могли заметить, что наряду с HEIF мы используем аббревиатуру HEIC — High Efficiency Image Codec (высокоэффективное кодирование изображения). Никакой разницы между ними нет. Такое название новому формату присвоила компания Apple, которая первой заявила о поддержке HEIF в macOS High Sierra и iOS 11. Windows и Android подключились позже, а потому более распространенным обозначением является HEIC.

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HEIC на Андроид

Несмотря на то, что новый формат HEIF был впервые опубликован в 2014 году, широкое распространение он получил только через несколько лет. В 2017 году о его поддержке заявила компания Apple, а через год — Windows (для открытия файла нужно установить расширение из магазина Microsoft). Также с новым форматом изображений работают смартфоны на Android 9 и выше. При условии, что поддержкой HEIC также обзавелось приложение для просмотра фото.

Тем не менее, далеко не всем удается открыть HEIC на Андроид, а порой требуется конвертация подобных файлов в JPG, поскольку многие веб-ресурсы не поддерживают новый формат. О том, как обойти эти ограничения, мы рассказывали в отдельном материале. Ну а вы можете проверить совместимость своего смартфона с HEIC, скачав фото в этом формате.

Скачать фото в HEIC

Как сделать фото в HEIC

За счет своей эффективности, благодаря которой фотографии занимают в два раза меньше места при аналогичном качестве, формат HEIC активно распространяется на Андроид. Увы, до сих пор он доступен не на всех смартфонах. Но проверить его наличие, а также включить сохранение фото в HEIC вы можете следующим образом:

Запустите приложение «Камера». Откройте его настройки. Активируйте переключатель «Формат HEIF».

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Так новый формат включается на смартфонах Xiaomi, имеющих соответствующую поддержку. HEIC на Samsung активируется немного иначе, но тоже через приложение «Камера»:

Запустите программу. Откройте ее настройки. Перейдите в раздел «Форматы снимков». Активируйте переключатель «Снимки с высокоэффективным кодированием».

Пускай сейчас HEIC распространен не так широко, как JPG, в ближайшие годы поддержка снимков в таком формате должна появиться на каждом смартфоне. Ведь похожий путь проделал кодек HEVC на Андроид (H265), который пришел на смену AVC (H264) и стал сегодня основным.