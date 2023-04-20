Как делать фотографии в формате HEIC на смартфонах Android и зачем это нужно

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Герман Вологжанин

Фотографировать на смартфон — одно из любимых занятий миллионов, если не миллиардов людей. При этом зачастую мы не задумываемся о том, какой формат используется для хранения получившегося снимка. Возможно, вы знаете, что самым распространенным расширением подобных файлов является .jpg или .jpeg. Именно в этом формате сохраняются почти все фотографии, сделанные на смартфон. Однако существует намного более эффективное расширение HEIC (HEIF). Разберемся, в чем его принципиальное отличие от привычного JPG и как включить HEIF на Android.

Как делать фотографии в формате HEIC на смартфонах Android и зачем это нужно. Пора переходить на HEIC и отказываться от JPG. Фото.

Пора переходить на HEIC и отказываться от JPG

Что такое HEIF

Аббревиатура HEIF расшифровывается как High Efficiency Image File Format (в переводе на русский язык — высокоэффективный формат графических файлов). Ей обозначается расширение, разработанное группой специалистов MPEG. Это современная альтернатива JPG, имеющая ряд принципиальных отличий в сравнении с предыдущим форматом:

  • поддержка прозрачности, как у PNG;
  • глубина цвета 16 бит вместо 8 бит у JPG;
  • возможность изменения ориентации и обрезки изображения без перекодирования;
  • хранение в рамках одного HEIC-файла целой последовательности изображений, а также аудио и видео.

Может показаться, что отличия HEIF и JPG интересны только людям, которые занимаются работой с графикой, но никак не обычным владельцам смартфонов, а потому выбор современного формата представляется совершенно не нужным. Однако давайте сравним две фотографии с разными расширениями, сделанные на одно и то же устройство.

Что такое HEIF. Снимки очень похожи, но есть одно важное отличие. Фото.

Снимки очень похожи, но есть одно важное отличие

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Очевидно, что внешне между изображениями нет принципиальной разницы. Поверьте, она не заметна даже на кропе. Фотографии выглядят абсолютно идентично. Но давайте заглянем в свойства файлов и посмотрим, сколько места они занимают в памяти устройства.

Что такое HEIF. JPG-файл весит 3.95 Мб, а HEIC — 1.78 Мб. Фото.

JPG-файл весит 3.95 Мб, а HEIC — 1.78 Мб

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Разница между JPG и HEIC ошеломительная. Файл в новом формате занимает в два раза меньше места, чем снимок, использующий старое расширение. Таким образом, HEIF (HEIC) — это отличный способ сжать фото без потери качества.

Отличия HEIF и HEIC

Вы могли заметить, что наряду с HEIF мы используем аббревиатуру HEIC — High Efficiency Image Codec (высокоэффективное кодирование изображения). Никакой разницы между ними нет. Такое название новому формату присвоила компания Apple, которая первой заявила о поддержке HEIF в macOS High Sierra и iOS 11. Windows и Android подключились позже, а потому более распространенным обозначением является HEIC.

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HEIC на Андроид

Несмотря на то, что новый формат HEIF был впервые опубликован в 2014 году, широкое распространение он получил только через несколько лет. В 2017 году о его поддержке заявила компания Apple, а через год — Windows (для открытия файла нужно установить расширение из магазина Microsoft). Также с новым форматом изображений работают смартфоны на Android 9 и выше. При условии, что поддержкой HEIC также обзавелось приложение для просмотра фото.

HEIC на Андроид. HEIC открывается не на всех смартфонах. Фото.

HEIC открывается не на всех смартфонах

Тем не менее, далеко не всем удается открыть HEIC на Андроид, а порой требуется конвертация подобных файлов в JPG, поскольку многие веб-ресурсы не поддерживают новый формат. О том, как обойти эти ограничения, мы рассказывали в отдельном материале. Ну а вы можете проверить совместимость своего смартфона с HEIC, скачав фото в этом формате.

Скачать фото в HEIC

Как сделать фото в HEIC

За счет своей эффективности, благодаря которой фотографии занимают в два раза меньше места при аналогичном качестве, формат HEIC активно распространяется на Андроид. Увы, до сих пор он доступен не на всех смартфонах. Но проверить его наличие, а также включить сохранение фото в HEIC вы можете следующим образом:

  1. Запустите приложение «Камера».
  2. Откройте его настройки.
  3. Активируйте переключатель «Формат HEIF».
Как сделать фото в HEIC. Включение HEIF на Xiaomi. Фото.

Включение HEIF на Xiaomi

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Так новый формат включается на смартфонах Xiaomi, имеющих соответствующую поддержку. HEIC на Samsung активируется немного иначе, но тоже через приложение «Камера»:

  1. Запустите программу.
  2. Откройте ее настройки.
  3. Перейдите в раздел «Форматы снимков».
  4. Активируйте переключатель «Снимки с высокоэффективным кодированием».
Как сделать фото в HEIC. Так можно включить HEIF на Samsung. Фото.

Так можно включить HEIF на Samsung

Пускай сейчас HEIC распространен не так широко, как JPG, в ближайшие годы поддержка снимков в таком формате должна появиться на каждом смартфоне. Ведь похожий путь проделал кодек HEVC на Андроид (H265), который пришел на смену AVC (H264) и стал сегодня основным.

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