Как открыть HEIC на Android и перевести в JPG

Apple всегда стремилась сделать iOS до известной степени непохожей на Android. Поэтому компания из Купертино создавала свои приложения и сервисы заведомо несовместимыми с операционкой своего главного конкурента. Что и говорить, если даже сообщения от пользователей Android в iOS помечались другим цветом. Но если интерфейсная расцветка, откровенно говоря, никому никакого вреда не приносила, то вот различия в форматах фотографий, используемые на обеих платформах, если не вредят напрямую, то по крайней мере доставляют определённые неудобства. Впрочем, выход из ситуации есть.

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HEIC — это последняя версия формата High Efficiency Image File. Изображения в этом формате имеют меньший вес, чем JPEG, но сопоставимы с ними по качеству. Кроме того, HEIC поддерживает прозрачность, а один файл может включать в себя несколько изображений, что необходимо для работы режима Live Photos.

Что такое HEIC

Несколько лет назад Apple перевела iOS на использование формата изображений HEIC, заменив им более привычный и универсальный JPEG. Понятное дело, это было сделано не для того, чтобы навредить пользователям Android. Основная цель Apple заключалась в том, чтобы расширить возможности iOS, не допустив при этом увеличения расхода памяти.

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Но угодить своим пользователям Apple смогла, а вот владельцам Android-смартфонов пришлось туго, потому что по умолчанию платформа Google изображение в формате HEIC не поддерживает. То есть просто так загрузить HEIC-файл на смартфон и открыть его средствами штатной галереи скорее всего не выйдет.

HEIC как открыть на Андроиде

Впрочем, есть и альтернативные пути.

Как ни странно, но HEIC поддерживает приложение «Google Фото». Поэтому вы можете воспользоваться им не только для просмотра изображений в этом формате, но и для их редактирования:

Скачайте файл в формате HEIC себе на устройство;

Запустите «Google Фото» и перейдите в «Библиотеку»;

Отсюда перейдите в «Фото на устройстве» и найдите файл;

Перейдите в папку, где хранится фото, и откройте его.

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Тут вы можете отредактировать изображение так, как хотите, без лишних проблем и дополнительных инструментов. А благодаря тому, что HEIC-фото сохраняют информацию о внесённых изменениях, при необходимости вы сможете отменить редакторские правки, которые внесли ранее, вернув снимок к исходному виду.

Впрочем, «Google Фото» — это не единственный способ открыть HEIC на Android. Аналогичную возможность предлагает файловый менеджер Files от Google:

Скачайте приложение Google Files себе на смартфон;

Запустите его и внизу выберите раздел «Просмотр»;

Отсюда перейдите в папку, куда вы сохранили HEIC-файл;

Найдите файл и откройте его во весь экран в приложении.

Как HEIC перевести в JPG

Но одно дело просто открыть файл в исходном виде, и совершенно другое — перевести его в формат JPEG, чтобы он универсально открывался на любых других ваших устройствах. В таком случае вам просто не обойтись без конвертера. Благо в Google Play этого добра навалом. Выбирай любой.

Скачайте приложение HEIC Converter (можете выбрать любое другое приложение);

Запустите его и выберите вкладку «HEIC to JPG»;

В открывшемся окне выберите папке с HEIC-файлом и откройте;

Отметьте галочкой файл, который нужно конвертировать, и нажмите Convert.

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После этого вы получите конвертированный в JPEG-формат HEIC-файл. Он будет переведён без потери качества. Однако теперь вы не сможете воспользоваться преимуществами, характерными для высокоэффективных изображений, таких как живые фото, прозрачный фон и т.д, а вес конвертированного снимка может увеличиться.

Если устанавливать новое приложение на смартфон у вас нет никакого желания, можно воспользоваться онлайн-конвертером из HEIC в JPG. Это бесплатно, но учитывайте, что сервис имеет ограничение по объёму конвертируемых изображений, поэтому пользоваться им в коммерческих целях скорее всего не получится.