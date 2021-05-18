Telegram показал, как WhatsApp нас обманывает

Вы знаете, в чём заключается ключевое отличие Telegram от WhatsApp? Как ни странно, в шифровании сообщений по умолчанию. WhatsApp всегда кичился тем, что шифрует всё, что пользователи пишут друг другу, по протоколу end-to-end, тогда как у Telegram это отдельная функция, которая включается только в специальном чате. То есть по дефолту используется менее надёжный способ защиты. Звучит, прямо скажем, странно, учитывая, что именно Telegram называют самым безопасным мессенджером. В чём же дело?

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Буквально на днях SMM-щики WhatsApp, которые ведут официальный аккаунт мессенджера в Твиттере, решили подколоть Telegram и опубликовали недвусмысленный твит, где говорилось, что пользователи Telegram даже не в курсе, что по умолчанию их сообщения не шифруются, а значит, их может прочитать кто угодно.

Шифрование сообщений в WhatsApp

Само собой, в Telegram не могли не отреагировать на это и таки отреагировали. Однако ответочка, которая прилетела WhatsApp, просто разнесла конкурирующий мессенджер в пух и прах, так что с официального аккаунта WhatsApp больше ничего не ответили, очевидно, поняв, что противопоставлять тут больше нечего.

Помните первое первое системное оповещение, которое вы видите в каждом чате WhatsApp и которое гласит, что все сообщения и звонки защифрованы по протоколу end-to-end? Ну, то самое, которое мессенджер помещает в жёлтую рамочку, чтобы его содержание наверняка никто не пропустил. Так вот это самое оповещение – это чистая ложь, что и доказали в Telegram.

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У Telegram нашлось как минимум три доказательства того, что сообщения в WhatsApp на самом деле не так хорошо защищены, как нас пытаются убедить:

Apple может иметь доступ к чатам, потому что резервные копии WhatsApp для iOS сохраняются в iCloud;

Google может иметь доступ к чатам, потому что резервные копии WhatsApp для Android сохраняются в Google Drive;

Сам WhatsApp может иметь доступ к чатам, потому что мы можем восстановить их на чистом устройством, просто введя номер телефона.

Резервные копии WhatsApp

Безусловно, третий пункт не совсем верен, потому что WhatsApp не позволяет восстанавливать чаты целиком на чистом устройстве. На старом это ещё может сработать, потому что в его памяти сохраняются метаданные, которые и верифицируют устройство, подгружая ранее сохранённые чаты. Однако по первым двум пунктам претензий нет.

Как ни странно, но iCloud и Google Drive не защищены сквозным шифрованием. Соответственно, все данные, которые хранятся там, могут быть прочитаны. Нет, они зашифрованы, но по более слабому протоколу, при котором ключи дешифровки хранятся у самих компаний. В результате при желании кто-то из их сотрудников может ими воспользоваться, расшифровать наши резервные копии и прочитать нашу переписку.

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Почему Apple и Google не перейдут на сквозное шифрование? А потому, что тогда у пользователей не было бы возможности восстанавливать доступ к аккаунтам, если бы они вдруг забыли пароль. Сейчас такая возможность есть, потому что ключи шифрования есть у Apple и Google, которые при необходимости задействуют их и присылают вам сброшенный пароль.

При сквозном шифровании ни у Apple, ни у Google не будет ключей дешифровки. Так что, если вы вдруг забудете пароль от своего аккаунта в iCloud или Google Drive, восстановить его будет невозможно, потому что полномочия на управление защитной комбинацией есть только у вас, и именно ваш пароль является своего рода ключом дешифровки. В общем, замкнутый круг. А WhatsApp, как всегда, опростоволосился.