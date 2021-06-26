В Telegram для Android появились групповые видеозвонки

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Иван Кузнецов 0

Telegram – при всём своём совершенстве и удобстве – долгое время игнорировал крайне важные для пользователей функции. Одной из таких функций были видеозвонки. В то время как в WhatsApp, Viber и другие мессенджеры уже давно предлагали такую возможность, Telegram ограничивался только аудиосвязью и голосовыми сообщениями. Однако в прошлом году такая фишка появилась. Правда, только в режиме тет-а-тет, а вот групповые видеозвонки завезли только сейчас.

Telegram

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Вчера Telegram начал распространение обновления с поддержкой групповых видеозвонков. Новая версия уже доступна как в Google Play, так и в облаке – для пользователей, которые установили приложение с официального сайта сервиса. Перед этим разработчики мессенджера в течение примерно двух месяцев тестировали нововведение в закрытом режиме, а потом и в открытом.

Как включить групповой видеозвонок в Telegram

Видеозвонки

Групповые видеозвонки в Telegram включаются только из голосовых чатов

В отличие от WhatsApp и других мессенджеров, где в групповой видеозвонок можно созвать любых пользователей из списка контактов, в Telegram всё устроено несколько по-другому. Тут групповые видеозвонки являются составной частью голосовых чатов, которые включаются только в группах:

  • Инициатор видеоконференции создаёт голосовой чат в группе;
  • Дожидается, пока к нему присоединятся другие участники;
  • В интерфейсе голосового чата влючает режим видеосвязи;
  • Дожидается, пока участники согласятся включить камеру.

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Подробно инструкция созыва видеоконференции я описывал ещё во время стадии бета-тестирования. С тех пор она никак не изменилась – вы можете почитать её по этой ссылке. Поэтому останавливаться на ней дополнительно мы не будем. Зато уделим внимание самому устройству функции видеозвонков, которая может показаться вам не совсем обычной.

Видеозвонки в Telegram устроены таким образом, а не другим, потому что разработчики намереваются составить конкуренцию не WhatsApp или Skype, как можно было подумать, а профессиональным сервисам видеосвязи. Например, Zoom. В своём текущем виде видеозвонки в Telegram ориентированы на корпоративную сферу.

Показать экран через Telegram

Групповые видеозвонки

Групповые видеозвонки в Telegram явно нужны в первую очередь корпоративным пользователям

Вот что об этом говорит Павел Дуров:

Появление видеозвонков в Telegram сделает его мощной платформой видеосвязи. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка компьютеров и планшетов – тут будет всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, с приятным дополнением в виде пользовательского интерфейса Telegram и высоким уровнем безопасности и быстродействия.

Но это ещё не всё. Вот какие функции будут доступны пользователям в режиме групповых видеозвонков:

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  • Переключение между собеседниками на разговор в режиме тет-а-тет;
  • Включение и отключение видеосигнала по желанию;
  • Выбор спикера, видеотрансляция которого будет открыта во весь экран;
  • Просмотр, кто в данный момент использует только звук или только видео;
  • Закрепление конкретного спикера, которого будут слушать все без возможности перебить;
  • Лишение права ведения голосовой или видеотрансляции конкретных пользователей.

Очевидно, что компании друзей, которые решили просто пообщаться друг с другом по видеосвязи, весь этот набор функций попросту не нужен. А вот корпоративным, которые используют видеозвонки в Telegram для проведения конференций – вполне. На это указывает ограничительный характер большинства функций, так что сомневаться в их истинном предназначении не приходится.

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