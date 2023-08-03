Как еще можно использовать Bluetooth на вашем Android-смартфоне

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Герман Вологжанин

Пожалуй, нет ничего более привычного в смартфоне, чем датчик Bluetooth. Им оснащено каждое мобильное устройство без исключения, ведь «синезуб» решает сразу несколько задач. Чаще всего его используют для подключения наушников и другой периферии, а чуть реже блютуз помогает обмениваться файлами между устройствами. Но это далеко не все, на что способен самый распространенный датчик вашего смартфона на Android.

Как еще можно использовать Bluetooth на вашем Android-смартфоне. Bluetooth нужен не только для передачи файлов и подключения наушников. Фото.

Bluetooth нужен не только для передачи файлов и подключения наушников

В конце прошлого года я уже рассказывал о секретных настройках Bluetooth на Android, упомянув о возможности разблокировать устройство или улучшить геолокацию при помощи этой беспроводной технологии. Сегодняшний текст — дополнение к предыдущему материалу, так что некоторые функции придется обойти стороной, дабы не повторяться.

Мессенджеры без интернета

Обычно мы обмениваемся сообщениями через SMS и посредством мессенджеров, работающих за счет Wi-Fi или 4G. Но как связаться с нужным человеком, если вдруг окажется, что сеть отсутствует, а интернет отключен? В подобной ситуации на помощь приходят Bluetooth-мессенджеры:

Подобные мессенджеры работают без интернета, создавая одноранговую сеть Р2Р. Она связывает пользователей напрямую, не передавая их данные на сервер, благодаря чему общение становится безопасным. При этом нужно находиться в непосредственной близости друг от друга. Чтобы получить более подробную информацию о Bluetooth-мессенджерах, прочитайте наш тематический материал.

Читайте также: что такое офлайн-мессенджеры и как они работают

Игры по блютузу на Андроид

Игры по блютузу на Андроид. Во многих играх есть мультиплеер через Bluetooth. Фото.

Во многих играх есть мультиплеер через Bluetooth

Bluetooth — отличный инструмент для создания локальной сети, которую можно использовать как с целью обмена сообщениями, так и для игр. Если вы откроете Google Play и введете запрос «Bluetooth-игры», то найдете немало проектов, позволяющих играть совместно с друзьями даже без подключения к интернету:

Как правило, играть по блютуз удается в не самые выдающиеся проекты. Это объясняется невысокой скоростью передачи информации. Однако данный факт не помешает вам с удовольствием провести время за игрой в шахматы или морской бой.

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Поиск предметов через блютуз-трекер

Поиск предметов через блютуз-трекер. Bluetooth-метки помогают найти потерявшиеся ключи и другие предметы. Фото.

Bluetooth-метки помогают найти потерявшиеся ключи и другие предметы

Bluetooth на телефоне может стать настоящим спасением в случае потери вещей. Достаточно повесить на ключи специальный трекер или, например, положить его в сумочку, после чего завалявшийся предмет обязательно найдется. В этом вам поможет приложение Find My Device.

Купить Bluetooth-трекер

Мы подробно разбирали подобные устройства в тексте про аналоги AirTag для Android. Прочитайте его, если вам понравилась такая нехитрая идея, позволяющая найти потерявшуюся вещь.

Bluetooth-пульт для телевизора

Bluetooth-пульт для телевизора. Bluetooth превращает смартфон в пульт для управления техникой. Фото.

Bluetooth превращает смартфон в пульт для управления техникой

Принято считать, что для управления телевизором со смартфона требуется ИК-порт. В большинстве случаев это действительно так, но порой устройства взаимодействуют между собой не через инфракрасное излучение, а при помощи технологии Bluetooth.

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В частности, если вы пользуетесь Xiaomi Mi TV Stick, то можете управлять им через виртуальный блютуз-пульт, установив на смартфон приложение Mi Пульт. Это же касается других подобных аксессуаров и телевизоров со Smart TV, использующих для управления отнюдь не технологию инфракрасного излучения.

Какие устройства можно подключить по Bluetooth

Какие устройства можно подключить по Bluetooth. Через блютуз к смартфону можно подключить все, что угодно. Фото.

Через блютуз к смартфону можно подключить все, что угодно

Все мы используем Bluetooth для подключения к смартфону периферийной техники. Но чаще всего дело ограничивается смарт-часами, беспроводными наушниками и колонками. Это самые банальные устройства, которыми список периферии, подключаемой через блютуз, не ограничивается. Ведь при помощи этой технологии вы можете настроить сопряжение с:

  • беспроводной клавиатурой, мышкой или геймпадом;
  • устройствами умного дома от весов до лампочек;
  • принтерами для удаленной печати;
  • вторым смартфоном или компьютером и многим другим.

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Важно заметить, что подключить к Андроид по блютуз удастся почти неограниченное количество устройств. Вы можете одновременно пользоваться и фитнес-браслетом, и беспроводными наушниками, а параллельно с этим распечатывать текст с телефона. Во всех сценариях Bluetooth выполняет свою задачу на 100%, а потому был и остается едва ли не самым главным компонентом любого Android-смартфона.

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