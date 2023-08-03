Как еще можно использовать Bluetooth на вашем Android-смартфоне

Пожалуй, нет ничего более привычного в смартфоне, чем датчик Bluetooth. Им оснащено каждое мобильное устройство без исключения, ведь «синезуб» решает сразу несколько задач. Чаще всего его используют для подключения наушников и другой периферии, а чуть реже блютуз помогает обмениваться файлами между устройствами. Но это далеко не все, на что способен самый распространенный датчик вашего смартфона на Android.

В конце прошлого года я уже рассказывал о секретных настройках Bluetooth на Android, упомянув о возможности разблокировать устройство или улучшить геолокацию при помощи этой беспроводной технологии. Сегодняшний текст — дополнение к предыдущему материалу, так что некоторые функции придется обойти стороной, дабы не повторяться.

Мессенджеры без интернета

Обычно мы обмениваемся сообщениями через SMS и посредством мессенджеров, работающих за счет Wi-Fi или 4G. Но как связаться с нужным человеком, если вдруг окажется, что сеть отсутствует, а интернет отключен? В подобной ситуации на помощь приходят Bluetooth-мессенджеры:

Briar;

Gchat;

Bridgefy и другие.

Подобные мессенджеры работают без интернета, создавая одноранговую сеть Р2Р. Она связывает пользователей напрямую, не передавая их данные на сервер, благодаря чему общение становится безопасным. При этом нужно находиться в непосредственной близости друг от друга. Чтобы получить более подробную информацию о Bluetooth-мессенджерах, прочитайте наш тематический материал.

Читайте также: что такое офлайн-мессенджеры и как они работают

Игры по блютузу на Андроид

Bluetooth — отличный инструмент для создания локальной сети, которую можно использовать как с целью обмена сообщениями, так и для игр. Если вы откроете Google Play и введете запрос «Bluetooth-игры», то найдете немало проектов, позволяющих играть совместно с друзьями даже без подключения к интернету:

Как правило, играть по блютуз удается в не самые выдающиеся проекты. Это объясняется невысокой скоростью передачи информации. Однако данный факт не помешает вам с удовольствием провести время за игрой в шахматы или морской бой.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Поиск предметов через блютуз-трекер

Bluetooth на телефоне может стать настоящим спасением в случае потери вещей. Достаточно повесить на ключи специальный трекер или, например, положить его в сумочку, после чего завалявшийся предмет обязательно найдется. В этом вам поможет приложение Find My Device.

Купить Bluetooth-трекер

Мы подробно разбирали подобные устройства в тексте про аналоги AirTag для Android. Прочитайте его, если вам понравилась такая нехитрая идея, позволяющая найти потерявшуюся вещь.

Bluetooth-пульт для телевизора

Принято считать, что для управления телевизором со смартфона требуется ИК-порт. В большинстве случаев это действительно так, но порой устройства взаимодействуют между собой не через инфракрасное излучение, а при помощи технологии Bluetooth.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

В частности, если вы пользуетесь Xiaomi Mi TV Stick, то можете управлять им через виртуальный блютуз-пульт, установив на смартфон приложение Mi Пульт. Это же касается других подобных аксессуаров и телевизоров со Smart TV, использующих для управления отнюдь не технологию инфракрасного излучения.

Какие устройства можно подключить по Bluetooth

Все мы используем Bluetooth для подключения к смартфону периферийной техники. Но чаще всего дело ограничивается смарт-часами, беспроводными наушниками и колонками. Это самые банальные устройства, которыми список периферии, подключаемой через блютуз, не ограничивается. Ведь при помощи этой технологии вы можете настроить сопряжение с:

беспроводной клавиатурой, мышкой или геймпадом;

устройствами умного дома от весов до лампочек;

принтерами для удаленной печати;

вторым смартфоном или компьютером и многим другим.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Важно заметить, что подключить к Андроид по блютуз удастся почти неограниченное количество устройств. Вы можете одновременно пользоваться и фитнес-браслетом, и беспроводными наушниками, а параллельно с этим распечатывать текст с телефона. Во всех сценариях Bluetooth выполняет свою задачу на 100%, а потому был и остается едва ли не самым главным компонентом любого Android-смартфона.