Секретные настройки Bluetooth в телефоне, которые вас удивят

Датчиком Bluetooth в смартфоне сегодня никого не удивишь. Чего уж там, даже в кнопочных телефонах начала XXI века уже повсеместно использовалась технология беспроводной передачи данных. Многие из вас подключают Bluetooth-наушники к смартфону, а кто-то даже пытается обмениваться файлами с помощью «синезуба». Однако это далеко не весь потенциал блютуз, доступный владельцам мобильных устройств. Сегодня я расскажу о секретных настройках Bluetooth, которые, возможно, перевернут ваше представление о значимости этой технологии.

Настройки блютуз на Андроид

Начнем с банального. Уверен, что вы знаете, где скрываются основные параметры блютуз на телефоне. Для этого даже предусмотрен специальный раздел в настройках мобильного устройства. Однако помимо активации Bluetooth там есть несколько других полезных опций.

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Вы можете изменить имя своего устройства, а в подразделе «Расширенные настройки» найдете очень полезную функцию «Подключать совместимые устройства». Она позволяет автоматически синхронизировать смартфон с беспроводными наушниками и прочей техникой. То есть вам даже не нужно кликать по названию гарнитуры, чтобы подключиться к ней.

Если у вас возникнут проблемы, связанные с работой блютуз-гарнитуры, откройте ее настройки. Здесь можно разрешить наушникам доступ к мультимедиа и контактам. При установке запрета во время звонка звук будет поступать из динамика телефона, а собеседник не услышит, что вы говорите в микрофон гарнитуры. Снимите ограничения, чтобы использовать все возможности блютуз-наушников. Ну а меломанам рекомендую ознакомиться с другим текстом, где я рассказывал о том, как поменять кодек Bluetooth.

Разрешение на доступ к блютуз

Кто-то из вас наверняка замечал, как блютуз включается сам по себе. Об этой проблеме мы тоже рассказывали, а в контексте сегодняшнего материала я отмечу, что это происходит по вине отдельных приложений на телефоне. Сторонним прогам можно выдать разрешение на доступ к Bluetooth, благодаря чему они будут сами включать датчик без каких-либо действий с вашей стороны.

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Порой это нужно, к примеру, для автоматического сопряжения со смарт-часами через приложение. Но при желании вы всегда можете отозвать разрешение, сделав следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Состояние Bluetooth». Снимите галочки с программ, которым нужно запретить доступ к блютуз.

То же самое удается сделать для отдельно взятой игры или программы, открыв список ее разрешений в разделе настроек «Все приложения». После ограничения доступа блютуз перестанет включаться сам по себе.

Как улучшить геолокацию

Возможно, вы удивитесь, но помимо прочего Bluetooth помогает улучшить GPS на телефоне для более точного определения местоположения. Геокодирование становится точнее, когда телефон собирает данные о нахождении других блютуз-устройств поблизости. Если вы тоже хотите улучшить геолокацию, действуйте по инструкции:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Местоположение», а затем — «Поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth». Включите функцию «Поиск Bluetooth-устройств».

Поздравляю! Теперь смартфон будет точнее определять местоположение. Если это не поможет — прочитайте отдельный материал, посвященный проблемам GPS.

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Разблокировка смартфона по Bluetooth

Существует много способов разблокировки экрана. Как правило, мы используем сканер отпечатков или просто рисуем графический ключ. И чем же в этом деле может помочь Bluetooth? Если вы пользуетесь носимым аксессуаром вроде смарт-часов или фитнес-браслета, вам доступна функция разблокировки по блютуз:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Пароли и безопасность». Выберете «Bluetooth». Активируйте функцию «Разблокировка устройства» и укажите нужное устройство.

Теперь, когда на ваших руках будет надет, к примеру, фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7, экран разблокируется автоматически при взятии смартфона. Подобная опция есть и на устройствах других производителей, однако работает она только в связке с гаджетами одной и той же фирмы.

Как раздать интернет через блютуз с телефона

В настройках телефона есть раздел «Точка доступа Wi-Fi», который нужен для включения и выключения функции раздачи интернета. Обычно его раздают именно по Wi-Fi, но помимо прочего можно поделиться трафиком через Bluetooth:

Откройте настройки раздающего устройства. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi». Активируйте опцию «Bluetooth-модем». Откройте настройки Bluetooth на принимающем смартфоне. Выберете нужное устройство и подтвердите подключение.

Если вы хотите узнать и о других способах раздачи интернета с телефона, настоятельно рекомендую прочитать тематический материал, недавно выходивший на нашем сайте.

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Как сбросить настройки блютуз

Когда блютуз плохо работает, оптимальным методом решения проблем становится сброс настроек. Он выполняется по следующей инструкции:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а потом — «Все приложения». Выберете «Bluetooth». Нажмите кнопку «Очистить». Подтвердите очистку данных.

Иногда столь простой сброс настроек не помогает и приходится действовать иначе:

Открываем настройки. Переходим в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth». Жмем кнопку «Сбросить настройки» и подтверждаем свое действие вводом пароля.

Обращаю ваше внимание, что помимо сброса настроек блютуз будут удалены все параметры Wi-Fi. То есть вам придется заново подключаться к домашнему интернету и вводить пароль. Увы, откатить настройки по отдельности нельзя.