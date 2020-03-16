Глава Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании опубликовал статью, в которой поделился текущими успехами Google в борьбе с коронавирусом. Так, например, компания в настоящее время совместно с правительством США разрабатывает веб-сайт по коронавирусу COVID-19 с обучающим контентом. Запустить его планируют уже сегодня. Коме того, компания использует ряд собственных сервисов для продвижения полезной информации по коронавирусу. На домашней странице Google размещены советы «Do the Five», которые помогут снизить риск заражения вирусом. И это лишь малая часть того, что делает компания.

🙏 Мы хотим выразить благодарность Сундару и всей команде Google за эффективное противостояние 🦠 коронавирусу COVID-2019. На сайте наших коллег Hi-News.ru можно найти всю подробную информацию о коронавирусе

Google помогает людям находить полезную информацию

Компания Google в партнерстве с правительством США планирует в ближайшее время запустить веб-сайт, на котором будут опубликованы обучающие материалы и локальные ресурсы для разных стран по COVID-19. В материалах будут представлены лучшие практики по предотвращению заражения, ссылки на информацию из авторитетных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центр по контролю и профилактике заболеваний, полезные советы от Google для учителей, бизнеса и других.

Компания продолжит помогать людям находить полезную и свежую информацию через такие продукты, как Поиск, Карты, YouTube. Прямо сейчас на главной странице Поиска опубликованы 5 советов, которые помогут остановить распространение вируса:

Руки. Мойте их часто

Локоть. Чихайте в него

Лицо. Не трогайте его

Расстояние. Стойте на расстоянии 1 метра от остальных

Чувствуете себя плохо? Оставайтесь дома

В российском поиске по коронавирусу можно найти отдельные карточки со ссылками на информацию по коронавирусу, симптомы, вопросы и ответы, советы с видеороликом о том, как правильно мыть руки:

Помимо этого, вам не помешает прочитать еще один мой материал на сайте Hi-News.ru, в котором я разбираю советы ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

На главной странице YouTube компания отображает полезные видеоролики по коронавирусу. Если пользователь будет искать информацию по вирусу, компания отобразит только видеоролики от достоверных источников.

Компания получает информацию о статусе школ и бизнеса с помощью нейросетевого голосового ассистента Duplex и отображает её в Поиске и

Карта. Как происходит процесс? ИИ Duplex звонит в школу и организацию и спрашивает о статусе открытости заведения. В дальнейшем данные отображаются в Поиске и Картах.

Путешественникам, которые используют сервис Авиабилетов от Google и пытаются найти авиакомпании, позволяющие отменить перелет, Google предлагает посетить специальную страницу, на которой отображены авиакомпании, изменившие политику отмены авиабилетов.

Защита людей от недостоверной информации

Компания блокирует недостоверную информацию по COVID-19 на YouTube, Google Картах, а в поиске Google Play компания и вовсе удалила все результаты по запросу «COVID-19».

Создателям видеороликов по коронавирусу стоит обратить внимание на политику Google в этом вопросе. Вероятно, вам лучше всего отказаться от идеи «хайпить» на теме коронавируса - Google удалит ваше видео

Кроме того, Google запрещает рекламу на своих площадках, в которой за счёт коронавируса кто-либо будет пытаться заманить пользователя. С января этого года Google заблокировала сотни тысяч рекламных компаний, которые пытались «хайпить» на теме коронавируса. А на прошлой неделе компания заблокировала всю рекламу, связанную с медицинскими масками и респираторами.

Продуктивность удаленной работы и обучения

На фоне того, что работодатели начали просить своих работников оставаться дома, чтобы снизить риск распространения вируса COVID-19, многие стали использовать премиум-функции Google Meet — приложение для видеоконференций, которое доступно всем пользователям G Suite бесплатно до 1 июля 2020 года. Компания также опубликовала ресурсы для удаленных работников.

На протяжении 21 года миссия Google заключалась в организации информации всего мира и доступа к ней. Стало еще более важным, чем когда-либо, помогать людям получить нужную информацию, чтобы оставаться здоровыми на фоне глобальной пандемии COVID-19. Сундар Пичаи

Для обучающих со всего мира компания создала множество контента, включая коллекцию материалов о правильном дистанционном обучении. Компания предлагает для обучения новый канал YouTube Learning Hub, серию статей и вебинаров. В Италии Google помогает школам быстро настроить G Suite for Education, и проводит различную дополнительную техническую поддержку через партнеров.

Как Google и Apple борются с коронавирусом

Ранее компания Apple пожертвовала 15 миллионов долларов на борьбу с вирусом, Google пошла ещё дальше и пожертвовала 50 миллионов долларов. Компания запустила страницу, на которой каждый может пожертвовать средства Всемирной организации здравоохранения. Уже удалось собрать около 5 миллионов долларов. Донаты позволят ВОЗ лучше отслеживать и анализировать распространение вируса, чтобы помочь своим работникам с оснащением на местах заранее.

Google также предоставила грант на 500 тысяч долларов команде исследователей из Бостонского детского госпиталя, которые работают над картой HealthMap, она отображает актуальную информацию на карте по распространению вируса. Но и это еще не всё, Google выделила грант в 25 миллионов долларов для правительств и организаций разных стран для публикации информации через платформу размещения рекламы Google Ads.

Google помогает выявить коронавирус

Компания Verily, которая принадлежит холдингу Alphabet (ранее Google), запустила через проект Baseline опрос населения с целью выявления в организме коронавируса COVID-19. Если в результате опроса система посчитает, что человеку необходимо пройти тестирование, она направит его на один из мобильных тестов. В качестве бонуса с помощью проекта DeepMind Google позволит ученым лучше понимать протеиновую структуру коронавируса.

Мы продолжим делать всё, что в наших силах, и поможем людям позаботится о себе и окружении. Сундар Пичаи

На фоне Apple действия Google кажутся гораздо более масштабными в вопросе борьбы с вирусом. Компания использует практически все свои ресурсы, чтобы помочь уменьшить распространение и организовать удаленное обучение детей.

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