HUAWEI 2 сентября представила на мировом рынке смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro, и Россия в списке стран запуска есть. Внешне это почти прошлогодние GT 6, но начинка по части здоровья и спорта заметно выросла: часы теперь оценивают риск повышенного сахара в крови, предупреждают о признаках мерцательной аритмии и выдают утренний индекс готовности к нагрузкам. Линейка GT остаётся главной у бренда по автономности, а по функциям здоровья догоняет спортивные Watch Fit 5 Pro, которые недавно разбирал Иван Герасимов.

Показываю новые смарт-часы от HUAWEI. Фото.

Показываю новые смарт-часы от HUAWEI

Смартфон считает шаги, часы следят за сердцем и сахаром

Смартфон в кармане знает о вашем теле немного: он умеет считать шаги, и об этой функции мы рассказывали, иногда этажи и примерно расстояние. Часы GT 7 круглосуточно снимают пульс, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови и температуру кожи, а Pro-версия ещё записывает ЭКГ по нажатию пальцем. Всё это накапливается ночью и утром превращается в сводку о состоянии организма, которую телефону взять просто негде.

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Новый элемент этой сводки, индекс готовности, собирается из вариабельности пульса, истории сна и недавних тренировок. Он одной цифрой подсказывает, стоит ли сегодня выкладываться или лучше отдохнуть. Такой показатель давно есть у Garmin и Samsung, так что HUAWEI здесь скорее догоняет, чем изобретает. Отслеживание сна обновили до версии TruSleep 5.0, добавили анализ эмоционального состояния и напоминания подвигаться, когда часы видят, что вы засиделись.

Новую технологию отслеживания сна поддерживают все модели линейки. Фото.

Новую технологию отслеживания сна поддерживают все модели линейки

По косвенным признакам часы теперь предупреждают о риске фибрилляции предсердий, то есть мерцательной аритмии, и о вероятности повышенного сахара в крови. Именно эти две функции делают новое поколение интереснее, чем набор датчиков намекает. Но и подвох здесь же: это оценки риска, а не диагнозы, и часы сами об этом напоминают.

Оценка риска диабета работает без прокола пальца, но это не глюкометр

Главный вопрос, который может возникнуть: часы измеряют сахар? Нет. Оптического датчика глюкозы в GT 7 нет, и цифру уровня сахара, как глюкометр, они не показывают. Вместо этого используется обычный оптический датчик пульса: алгоритм несколько дней анализирует характер сердечного ритма и другие показатели, а потом относит вас к группе низкого, среднего или высокого риска диабета и преддиабета.

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Чтобы получить результат, часы нужно носить непрерывно от 3 до 14 дней. При среднем или высоком риске часы советуют обратиться к врачу, и на этом их роль заканчивается. Смысл функции в том, чтобы поймать проблему у человека, который ни разу не сдавал кровь на сахар и не собирался. Полезно, но заменять анализы этим нельзя.

Также эти часы умеют прогнозировать сахарный диабет. Фото.

Также эти часы умеют прогнозировать сахарный диабет

Важная оговорка про новизну. Программу оценки риска диабета HUAWEI анонсировала ещё в начале 2026 года и обещала в первую очередь для GT 6 Pro в виде исследовательской программы. В GT 7 и GT 7 Pro она заявлена сразу, вместе с исследованиями сердца, дыхания и здоровья на высоте, а для базовой GT 7 добавили ещё оценку функции яичников и риска синдрома поликистозных яичников. Доступность таких функций зависит от медицинских регуляторов конкретной страны, поэтому в России набор может отличаться от европейского.

Лыжи, велосипед и 51 час GPS: что изменилось по сравнению с GT 6

Спортивная часть обновилась сильнее, чем железо. Появились режимы для горных лыж и сноуборда: часы считают количество поворотов, их частоту и перегрузки, а в крытых комплексах определяют активное время по положению тела и перепаду высоты, когда сигнала GPS нет. Велосипедистам добавили разбор подъёмов с помощью ИИ, а гольфистам подробные карты полей и автоматически поворачивающийся вид на грин.

Часы оснастили новыми возможностями для велосипедистов и лыжников. Фото.

Часы оснастили новыми возможностями для велосипедистов и лыжников

Самое ощутимое улучшение — новый режим трейлраннинга с длительной записью GPS. Модели на 46 мм и GT 7 Pro держат в нём до 51 часа против 40 часов в аналогичном режиме у GT 6 и GT 6 Pro. Маленькая GT 7 на 41 мм выросла с 25 до 32 часов. Для многодневных походов и ультрамарафонов это заметная разница, для пробежек по парку — нет.

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В остальном автономность осталась прошлогодней: 46-миллиметровые GT 7 и GT 7 Pro работают до 21 дня при щадящем использовании, около 12 дней в обычном режиме и 7 дней с постоянно включённым экраном. Версия 41 мм даёт до 14 дней в лёгком режиме и около 7 дней в обычном. Для сравнения, у большинства часов на Wear OS речь идёт о двух-трёх днях.

Стоит ли ждать GT 7 или брать GT 6 сейчас

Российские цены HUAWEI пока не назвала, хотя старт продаж в России обещан. В Китае GT 7 стоит 1 588 юаней за 41 мм (примерно 20 500 рублей) и 1 688 юаней за 46 мм (примерно 22 000 рублей), GT 7 Pro — 2 688 юаней (около 35 000 рублей).

Купить HUAWEI Watch GT 6

А GT 6 сейчас в российских магазинах продаются примерно за 15 тысяч рублей, GT 6 Pro — около 26 тысяч. За эти деньги вы получаете тот же корпус, тот же экран на 3000 нит и ту же автономность до 21 дня. Часть новых функций, включая оценку риска диабета, HUAWEI уже обещала прошлому поколению обновлениями, хотя гарантии и сроков нет.

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Кому что выбрать из доступного сегодня:

  • GT 6 подойдёт тем, кому нужны трекер сна, пульс, кислород, звонки с руки и долгая автономность без переплаты. Это самый разумный вариант для повседневной носки и бассейна;
  • GT 6 Pro стоит брать, если важны ЭКГ, титановый корпус с сапфиром, который не царапается за год, и погружения с датчиком глубины;
  • ждать GT 7 имеет смысл лыжникам, велосипедистам и тем, кто бегает трейлы дольше 40 часов автономного GPS. Остальным новое поколение принесёт в основном софт.

Если вы уже носите GT 6 или GT 6 Pro, менять их на GT 7 не нужно: датчики те же, а главные новинки живут в программной части. Если выбираете первые часы HUAWEI, разумно дождаться российских цен GT 7 и посмотреть, насколько подешевеют GT 6 после их выхода. У бренда, к тому же, уже были умные часы для меломанов, так что линейка не ограничивается спортивными GT.

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