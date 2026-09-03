HUAWEI 2 сентября представила на мировом рынке смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro, и Россия в списке стран запуска есть. Внешне это почти прошлогодние GT 6, но начинка по части здоровья и спорта заметно выросла: часы теперь оценивают риск повышенного сахара в крови, предупреждают о признаках мерцательной аритмии и выдают утренний индекс готовности к нагрузкам. Линейка GT остаётся главной у бренда по автономности, а по функциям здоровья догоняет спортивные Watch Fit 5 Pro, которые недавно разбирал Иван Герасимов.

Смартфон считает шаги, часы следят за сердцем и сахаром

Смартфон в кармане знает о вашем теле немного: он умеет считать шаги, и об этой функции мы рассказывали, иногда этажи и примерно расстояние. Часы GT 7 круглосуточно снимают пульс, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови и температуру кожи, а Pro-версия ещё записывает ЭКГ по нажатию пальцем. Всё это накапливается ночью и утром превращается в сводку о состоянии организма, которую телефону взять просто негде.

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Новый элемент этой сводки, индекс готовности, собирается из вариабельности пульса, истории сна и недавних тренировок. Он одной цифрой подсказывает, стоит ли сегодня выкладываться или лучше отдохнуть. Такой показатель давно есть у Garmin и Samsung, так что HUAWEI здесь скорее догоняет, чем изобретает. Отслеживание сна обновили до версии TruSleep 5.0, добавили анализ эмоционального состояния и напоминания подвигаться, когда часы видят, что вы засиделись.

По косвенным признакам часы теперь предупреждают о риске фибрилляции предсердий, то есть мерцательной аритмии, и о вероятности повышенного сахара в крови. Именно эти две функции делают новое поколение интереснее, чем набор датчиков намекает. Но и подвох здесь же: это оценки риска, а не диагнозы, и часы сами об этом напоминают.

Оценка риска диабета работает без прокола пальца, но это не глюкометр

Главный вопрос, который может возникнуть: часы измеряют сахар? Нет. Оптического датчика глюкозы в GT 7 нет, и цифру уровня сахара, как глюкометр, они не показывают. Вместо этого используется обычный оптический датчик пульса: алгоритм несколько дней анализирует характер сердечного ритма и другие показатели, а потом относит вас к группе низкого, среднего или высокого риска диабета и преддиабета.

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Чтобы получить результат, часы нужно носить непрерывно от 3 до 14 дней. При среднем или высоком риске часы советуют обратиться к врачу, и на этом их роль заканчивается. Смысл функции в том, чтобы поймать проблему у человека, который ни разу не сдавал кровь на сахар и не собирался. Полезно, но заменять анализы этим нельзя.

Важная оговорка про новизну. Программу оценки риска диабета HUAWEI анонсировала ещё в начале 2026 года и обещала в первую очередь для GT 6 Pro в виде исследовательской программы. В GT 7 и GT 7 Pro она заявлена сразу, вместе с исследованиями сердца, дыхания и здоровья на высоте, а для базовой GT 7 добавили ещё оценку функции яичников и риска синдрома поликистозных яичников. Доступность таких функций зависит от медицинских регуляторов конкретной страны, поэтому в России набор может отличаться от европейского.

Лыжи, велосипед и 51 час GPS: что изменилось по сравнению с GT 6

Спортивная часть обновилась сильнее, чем железо. Появились режимы для горных лыж и сноуборда: часы считают количество поворотов, их частоту и перегрузки, а в крытых комплексах определяют активное время по положению тела и перепаду высоты, когда сигнала GPS нет. Велосипедистам добавили разбор подъёмов с помощью ИИ, а гольфистам подробные карты полей и автоматически поворачивающийся вид на грин.

Самое ощутимое улучшение — новый режим трейлраннинга с длительной записью GPS. Модели на 46 мм и GT 7 Pro держат в нём до 51 часа против 40 часов в аналогичном режиме у GT 6 и GT 6 Pro. Маленькая GT 7 на 41 мм выросла с 25 до 32 часов. Для многодневных походов и ультрамарафонов это заметная разница, для пробежек по парку — нет.

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В остальном автономность осталась прошлогодней: 46-миллиметровые GT 7 и GT 7 Pro работают до 21 дня при щадящем использовании, около 12 дней в обычном режиме и 7 дней с постоянно включённым экраном. Версия 41 мм даёт до 14 дней в лёгком режиме и около 7 дней в обычном. Для сравнения, у большинства часов на Wear OS речь идёт о двух-трёх днях.

Стоит ли ждать GT 7 или брать GT 6 сейчас

Российские цены HUAWEI пока не назвала, хотя старт продаж в России обещан. В Китае GT 7 стоит 1 588 юаней за 41 мм (примерно 20 500 рублей) и 1 688 юаней за 46 мм (примерно 22 000 рублей), GT 7 Pro — 2 688 юаней (около 35 000 рублей).

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А GT 6 сейчас в российских магазинах продаются примерно за 15 тысяч рублей, GT 6 Pro — около 26 тысяч. За эти деньги вы получаете тот же корпус, тот же экран на 3000 нит и ту же автономность до 21 дня. Часть новых функций, включая оценку риска диабета, HUAWEI уже обещала прошлому поколению обновлениями, хотя гарантии и сроков нет.

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Кому что выбрать из доступного сегодня:

GT 6 подойдёт тем, кому нужны трекер сна, пульс, кислород, звонки с руки и долгая автономность без переплаты. Это самый разумный вариант для повседневной носки и бассейна;

подойдёт тем, кому нужны трекер сна, пульс, кислород, звонки с руки и долгая автономность без переплаты. Это самый разумный вариант для повседневной носки и бассейна; GT 6 Pro стоит брать, если важны ЭКГ, титановый корпус с сапфиром, который не царапается за год, и погружения с датчиком глубины;

стоит брать, если важны ЭКГ, титановый корпус с сапфиром, который не царапается за год, и погружения с датчиком глубины; ждать GT 7 имеет смысл лыжникам, велосипедистам и тем, кто бегает трейлы дольше 40 часов автономного GPS. Остальным новое поколение принесёт в основном софт.

Если вы уже носите GT 6 или GT 6 Pro, менять их на GT 7 не нужно: датчики те же, а главные новинки живут в программной части. Если выбираете первые часы HUAWEI, разумно дождаться российских цен GT 7 и посмотреть, насколько подешевеют GT 6 после их выхода. У бренда, к тому же, уже были умные часы для меломанов, так что линейка не ограничивается спортивными GT.

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