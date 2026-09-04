Залипать в телефоне перед сном — вредная привычка, о которой все знают, но мало кто с ней борется. Я нашёл простой способ, который реально помогает: ночной режим в разделе «Цифровое благополучие». Он делает экран чёрно-белым и отключает звук. Выглядит странно, но работает отлично наряду с другими секретными и в то же время полезными настройками Android.

Чёрно-белый экран против жёлтого — в чём разница

На Android есть два похожих по названию, но разных по смыслу режима. Их легко перепутать. Режим чтения (или режим защиты глаз), о котором я уже рассказывал, делает экран тёплым, желтоватым. Убирает синий спектр света, который мешает выработке мелатонина. Полезная вещь для вечернего чтения: глаза меньше устают, засыпать легче. Но он не убирает желание листать ленту — просто делает это комфортнее для глаз.

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Ночной режим из «Цифрового благополучия» — другая история. Он переводит экран в полный чёрно-белый режим и заодно отключает звук уведомлений и вибрацию. Цветной контент (фотографии, видео, яркие интерфейсы соцсетей) резко теряет привлекательность. Листать ленту становится скучно физически. Мозг не получает визуального дофамина от ярких картинок и гораздо быстрее отпускает телефон. Следить за советами по настройке Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как включить и настроить ночной режим на Android

Ночной режим находится в разделе «Цифровое благополучие» — он есть на каждом Android-смартфоне, начиная с Android 9:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Найдите раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль». Нажмите на «Ночной режим». Включите его.

Теперь настраиваем под себя — это важный шаг, потому что режим по умолчанию настроен не оптимально:

Установите расписание — например, с 23:00 до 7:00. Режим будет включаться и выключаться автоматически, не нужно вспоминать каждый вечер. Убедитесь что включена опция «Оттенки серого» — именно она делает экран чёрно-белым. Без неё режим только отключит звук. Проверьте настройки режима «Не беспокоить» — по умолчанию он включается вместе с ночным режимом. Это означает, что звонки тоже не пройдут. Если хотите, чтобы звонки работали, найдите в настройках «Не беспокоить» исключение для звонков и включите его. Будильник работает всегда — это важно знать, он не отключается ни в каком режиме.

На Xiaomi и REDMI путь может выглядеть иначе: «Настройки — Экранное время — Ночной режим». На Samsung: «Настройки — Цифровое благополучие — Режим сна». Логика везде одинаковая, названия немного отличаются. Обсудить настройки Android можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Кому стоит попробовать

Ночной режим с серым экраном подойдёт, если:

регулярно залипаете в телефоне перед сном и не можете остановиться;

долго не можете заснуть и при этом телефон лежит рядом;

хотите ограничить экранное время вечером без жёстких блокировок и таймеров.

Не нужен, если вечером работаете с телефоном (редактируете фото, смотрите цветные схемы или чертежи). Чёрно-белый экран сделает такую работу некомфортной.

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Я включил ночной режим с расписанием с 23:00 до 7:00 — и через неделю заметил, что стал засыпать быстрее. Не потому что телефон блокируется или ставит таймер, а просто потому что листать серую ленту неинтересно. Попробуйте — настройка занимает две минуты. Актуальные советы по настройке Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.