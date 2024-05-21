Как искать людей по геолокации в Телеграм и делать это безопасно

Из года в год Телеграм обрастает новыми функциями, из-за чего многие уже имеющиеся опции отходят в тень и забываются. А зря: среди них есть те, которые поначалу не пришлись по душе пользователям, но позднее стали очень полезными. Одна из таких — Найти людей рядом, которая позволяет добавить человека в Телеграм, даже не зная его номера телефона. Функция опирается на местоположение в смартфоне, а также отображает пользователей поблизости. Разберемся, как пользоваться поиском по геолокации и безопасно ли это.

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Что такое Люди рядом в Телеграме

Люди рядом — специальная функция для поиска пользователей в Телеграм по геолокации. Она позволяет найти не только человека, но и группы, созданные специально для этой местности или района. Функция идеально подходит для тех, кто только переехал и хочет найти чат подъезда или соседей, чтобы обменяться информацией. Если включить Люди рядом в Телеге, можно даже познакомиться с кем-то, не узнавая номера телефона. Если человек включил функцию у себя, то вы без труда сможете обнаружить его в списке найденных вариантов.

Помимо самого профиля и никнейма, вы сможете увидеть аватарку и другую информацию о человеке, если он дал к ней доступ. Например, день рождения, истории, которые он выкладывал, или привязанный канал. Телеграм отображает людей и группы поблизости в радиусе 3 километров, но иногда и больше.

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Как в Телеграме найти человека по геолокации

Найти человека поблизости в Телеграм очень легко — для этого достаточно включить геопозицию на телефоне и перейти в приложение.

Далее нажмите на три полоски вверху и выберите «Люди рядом».

Нажмите «Разрешить доступ.

Выберите «При использовании приложения».

Дождитесь, пока Телеграм найдет людей и группы, после чего просмотрите пользователей поблизости.

Вам лишь остается выбрать пользователя из списка и написать ему.

Обратите внимание, что Люди рядом в Телеграм не отображает точного местоположения — только приблизительное. Таким образом, переживать за то, что за вами могут следить — бессмысленно. Если вы хотите, чтобы вас нашли по геолокации в Телеграм, в этом разделе настроек нажмите «Показывать меня здесь». Номер телефона виден не будет, а при желании вы всегда сможете отключить функцию.

Как отключить Люди рядом в Телеграм

Интересно, что отключить поиск по геолокации в Телеграм не так-то просто — в самом мессенджере параметров не предусмотрено. Поэтому для этого придется перейти в настройки смартфона.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Приложения» и найдите Телеграм.

Нажмите «Разрешения» — «Местоположение».

Выберите «Запретить».

Теперь у мессенджера не будет доступа к вашей геолокации, а следовательно — можно не переживать за свою конфиденциальность. В целом, достаточно ограничиться отключением пункта «Использовать точное местоположение» — тогда другие пользователи Телеграм увидят примерное расстояние.

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Можно ли запретить писать в Телеграм

Главная проблема при включении функции Найти людей рядом в Телеграм — это спам или неподобающее поведение. В этом случае, проще всего запретить писать другим пользователям в Телеграм, чтобы защититься. Есть два способа.

Добавить человека в Черный список Телеграм . Он не сможет писать вам, звонить и даже просматривать фото профиля. Однако ничто не мешает ему написать вам с другого аккаунта.

. Он не сможет писать вам, звонить и даже просматривать фото профиля. Однако ничто не мешает ему написать вам с другого аккаунта. Проще всего включить запрет на входящие сообщения (Настройки — «Конфиденциальность» — «Сообщения»), после чего вам не сможет писать никто, кроме контактов и обладателей Телеграм Премиум.

При желании вы также можете перейти в профиль пользователя, чтобы пожаловаться на него в администрацию Телеграм. Модераторы рассмотрят ваше обращение и, вполне вероятно, заблокируют его по номеру телефона без возможности восстановления.

Как поделиться геолокацией в Телеграм

Но если функция Люди рядом не передает местонахождение, то как скинуть геолокацию в Телеграм? Очень просто!

Зайдите в Телеграм.

Выберите нужный чат.

Нажмите «Добавить» на значок скрепки.

Выберите «Геопозиция», затем — «Отправить выбранную геопозицию».

Если вы хотите, чтобы человек видел геолокацию в Телеграм в реальном времени, нажмите «Транслировать геопозицию». Так она будет постоянно обновляться согласно вашим перемещениям. При необходимости трансляция отключается, но для работы функции нужно обновить Телеграм на Андроид до последней версии.