Как очистить WhatsApp на Android, если он занимает много места

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Герман Вологжанин

В прошлом году я рассказывал о приложениях, которые занимают непозволительно много места на Андроид. Как оказалось, самые прожорливые в этом отношении программы — не какие-то ресурсоемкие игры, а прикладные утилиты вроде WhatsApp. Если вы регулярно пользуетесь мессенджером, постоянно обмениваясь фото и видео, приложение разрастается до нескольких гигабайтов. Чтобы это исправить, нам нужно разобраться, как очистить Ватсап на Андроиде.

Как очистить WhatsApp на Android, если он занимает много места. WhatsApp можно очистить, а также умерить его аппетиты. Фото.

WhatsApp можно очистить, а также умерить его аппетиты

Почему Ватсап занимает много места

Ватсап занимает много места из-за медиафайлов, которые автоматически загружаются во внутреннюю память смартфона при получении сообщений, которые содержат в себе фото и видео. Как правило, мы на них смотрим только один раз, и необходимость в последующем хранении данных отпадает. Однако приложение думает иначе.

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Программа загружает медиафайлы в виде кэша Ватсап, продолжающего оставаться даже после ознакомления с фото и видео. Поэтому, чтобы освободить место на телефоне, нам нужно очистить мессенджер.

Как очистить кэш в Ватсапе

Очистить Ватсап на телефоне можно точно так же, как и любое другое приложение, обратившись за помощью к настройкам Андроид:

  1. Откройте настройки своего устройства.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите WhatsApp.
  4. Нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Очистить кэш».
Как очистить кэш в Ватсапе. Удаляйте кэш, но не данные. Фото.

Удаляйте кэш, но не данные

Обычно после этого удаляется лишь малая часть данных. Поэтому для очистки кэша в Ватсапе нужно воспользоваться еще одной инструкцией:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Откройте настройки через кнопку с тремя точками в правом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Данные и хранилище», а затем — «Управление хранилищем».
  4. Выберите чат.
  5. Отметьте лишние файлы.
  6. Нажмите кнопку с корзиной в правом верхнем углу.
  7. Подтвердите удаление данных.
Как очистить кэш в Ватсапе. Этот способ очистки является более эффективным. Фото.

Этот способ очистки является более эффективным

Также не забудьте поставить галочку напротив пункта «Удалить все копии», иначе некоторые фото и видео продолжат оставаться в галерее устройства.

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Как отключить автозагрузку в Ватсапе

Очистив кэш в Ватсапе, мы побороли следствие проблемы, но не ее саму. Удалили одни файлы — появятся другие. И все это будет происходить до тех пор, пока вы не отключите автозагрузку в Ватсапе:

  1. Откройте настройки мессенджера.
  2. Перейдите в раздел «Данные и хранилище».
  3. В пункте «Автозагрузка медиа» выберите тип сети.
  4. Снимите галочки со всех данных и нажмите «ОК».
Как отключить автозагрузку в Ватсапе. После этого вы сами будете решать, какие данные загружать, а какие — нет. Фото.

После этого вы сами будете решать, какие данные загружать, а какие — нет

Теперь при получении медиафайлов фото и видео не будут автоматически сохраняться в памяти устройства. Делать это придется самостоятельно, нажимая кнопку загрузки. Возможно, не очень удобно, зато экономно. Осталось только дождаться, когда в WhatsApp появится автоудаление медиа, как в Telegram.

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Как отключить сохранение фото из Ватсапа в галерею

Эта функция не оказывает прямое влияние на то, сколько места занимает Ватсап. Однако она засоряет галерею телефона фото и видео, полученными через мессенджер. Чтобы они не перемешивались с вашими творениями, снятыми на камеру, отключите видимость медиа в Ватсапе:

  1. Откройте настройки приложения.
  2. Перейдите в раздел «Чаты».
  3. Отключите опцию «Видимость медиа».
Как отключить сохранение фото из Ватсапа в галерею. Место вы так не освободите, зато в галерее порядок наведете. Фото.

Место вы так не освободите, зато в галерее порядок наведете

В конце стоит напомнить, что удаленный кэш может вернуться, когда вы решите восстановить резервную копию в WhatsApp. В отдельном материале мы рассказывали, как от нее избавиться. Но не забывайте, что тогда вы не сможете восстановить переписку в Ватсап, если случайно удалите приложение, а потом решите снова его загрузить.

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