Как использовать старую карту памяти, если новый смартфон ее не поддерживает

В последнее время производители смартфонов все чаще отказываются от слота для карт памяти. Если пару лет назад внутренним накопителем ограничивались только владельцы флагманов, то сейчас даже сравнительно недорогие модели вроде Redmi Note 12 Pro 5G лишены поддержки MicroSD. При этом у вас дома наверняка остались старые карты памяти. Не знаете, что с ними делать? Сейчас подскажем, как еще их можно использовать.

Прежде всего стоит напомнить, что даже неиспользуемая карта памяти выступает в качестве хранилища данных. Вы можете оставить на ней свои фотографии, видео и другие медиафайлы, если места на других устройствах будет недостаточно. Единственная проблема — подключение карты памяти к смартфону или компьютеру без соответствующего слота, но и она решаемая.

Карта памяти для фотоаппарата

Как правило, смартфоны поддерживают карты памяти формата MicroSD. Он является довольно редким и почти не встречается в других устройствах. Так, цифровые фотоаппараты для хранения файлов используют увеличенный формат SD.

Если вы из тех, кто пользуется фототехникой, предлагаю превратить MicroSD в SD при помощи специального адаптера. Обычно он идет в комплекте с маленькой картой памяти. Не можете найти? Тогда купите SD-адаптер на AliExpress, где они продаются пачками по 10 штук примерно за 120 рублей.

Купить адаптер с MicroSD на SD

Этот аксессуар откроет перед вами множество дополнительных сценариев использования MicroSD-карты. Однако переходник с MicroSD на SD — далеко не единственный вариант адаптера.

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USB-адаптер для карты памяти

С помощью этого адаптера вы можете превратить свою MicroSD-карту в настоящую USB-флешку. Причем стоимость аксессуара ничтожно мала — всего 60 рублей.

Купить USB-адаптер для MicroSD

Сделав из карты памяти флешку, вы будете использовать ее как переносной накопитель, передавая файлы с одного устройство на другое. И это лишь самый банальный сценарий, который первым приходит на ум.

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Как использовать старую флешку

Если вы обзавелись USB-адаптером, то можно сказать, что в ваших руках оказалась самая настоящая флешка. Вот несколько нетипичных сценариев, как ее можно использовать:

Ключ для разблокировки компьютера. Почему бы и нет? Так вы сможете отказаться от паролей и отпечатков, ведь для разблокировки понадобится просто вставить флешку в USB-разъем. Но для начала накопитель нужно настроить при помощи программы Rohos Logon Key.

Почему бы и нет? Так вы сможете отказаться от паролей и отпечатков, ведь для разблокировки понадобится просто вставить флешку в USB-разъем. Но для начала накопитель нужно настроить при помощи программы Rohos Logon Key. Хранилище для программ. Некоторые проги и даже игры можно скачивать на ПК в виде распакованных (Portable) версий. Не слишком требовательный софт будет стабильно работать и на карте памяти, которая в таком случае выступает как флешка с переносными программами.

Некоторые проги и даже игры можно скачивать на ПК в виде распакованных (Portable) версий. Не слишком требовательный софт будет стабильно работать и на карте памяти, которая в таком случае выступает как флешка с переносными программами. Инструмент для сброса паролей. Подключите карту памяти к ПК и перейдите в раздел «Создание дискеты сброса пароля» через меню «Пуск». Теперь ваша флешка поможет в любой момент восстановить забытый пароль, не теряя данные.

Вы можете придумать и другие сценарии использования, основываясь на собственной фантазии. Загрузите на карту памяти ретро-игры, антивирус для проверки ПК или сохраните пароли от собственных аккаунтов, дабы не светить их на рабочем столе компьютера или в облаке, которое подвержено взлому. Но не забывайте, что карты памяти имеют ограниченный срок службы (10-50 тысяч циклов перезаписи). Поэтому будьте готовы к непредвиденной потере данных.

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Как подключить флешку к телефону

Даже если ваш новый смартфон лишен слота MicroSD, вы все равно сможете подключить к нему карту памяти. Для этого понадобится компактный переходник, чья цена составляет 160 рублей.

Купить адаптер с MicroSD на USB-C

Если ранее вы приобретали классический USB-адаптер, то подключить карту памяти к телефону получится через стандартный OTG-переходник. Этот аксессуар будет полезен во многих других сценариях. А в отдельном материале вы узнаете, какие устройства подключаются к смартфону через USB.

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Что делать с ненужной картой памяти

Если ни одна идея не помогла найти новое применение для старой карты памяти, остается лишь правильно избавиться от внешнего накопителя. Производители MicroSD-карточек рекомендуют поступать следующим образом:

Переработка. Карты памяти нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Сдайте их на переработку, найдя ближайший пункт приема.

Карты памяти нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Сдайте их на переработку, найдя ближайший пункт приема. Пожертвование. Благотворительные общества, а также центры содержания пожилых людей и сирот готовы принять в дар любую ненужную вам вещь, включая MicroSD-карту.

Благотворительные общества, а также центры содержания пожилых людей и сирот готовы принять в дар любую ненужную вам вещь, включая MicroSD-карту. Перепродажа. Вы можете продать карту памяти, разместив объявление на любом специализированном сервисе.

Наконец, все мы понимаем, что карта памяти — очень маленький девайс. Она не занимает много места в доме, а потому способна храниться неограниченное количество времени, никому не мешая. Оставьте ее на потом, и однажды наступит момент, когда MicroSD-карта вам точно понадобится.