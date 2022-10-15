Как изменить анимацию зарядки на любом телефоне

Анимация зарядки — это довольно простой и незамысловатый элемент интерфейса, который появляется при подключении смартфона к источнику питания. Как правило, на него никто не обращает внимания, но порой так и хочется освежить оболочку устройства, чтобы все выглядело по-новому. Сегодня мы разберемся, как изменить анимацию зарядки, и для этого проанализируем встроенные средства кастомизации и специальные приложения, предназначенные исключительно для замены элемента интерфейса при подключении устройства к электросети.

Как поменять анимацию зарядки

Зачастую анимация зарядки на Андроид меняется встроенными средствами смартфона через его настройки. В частности, такую возможность предоставляют устройства vivo на оболочке FuntouchOS. Если вы являетесь обладателем телефона этого производителя, сделайте следующее:

Откройте настройки гаджета. Перейдите в раздел «Динамические эффекты», а затем — «Анимация зарядки». Выберите понравившийся вариант.

Подобная опция присутствует далеко не на всех смартфонах, но уверен, что есть она не только на vivo. Поэтому, открыв настройки своего гаджета, введите поисковый запрос «Анимация зарядки», и, возможно, вам удастся изменить элемент интерфейса без сторонних средств.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Анимация зарядки Xiaomi

Мне доводилось встречать инструкции, где предлагалось всем, кто не знает, как поменять анимацию зарядки на Xiaomi, просто обратиться к настройкам телефона, а точнее — к их разделу «Экран блокировки» («Активный экран и блокировка»). Здесь должен находиться пункт «Анимация зарядки», где на выбор предлагается несколько вариантов. На своем Xiaomi я подобных настроек не встретил, поэтому не могу сказать, что способ является на 100% рабочим.

Если вам тоже не удастся найти этот пункт меню, то не отчаивайтесь. Решить проблему помогут темы с анимацией зарядки Xiaomi, а точнее — Hello white v12 от разработчика Guffy. Найдите ее и скачайте через приложение «Темы», но не спешите применять. Задействуйте Hello white v12 только для экрана блокировки, если не хотите менять другие элементы интерфейса.

Теперь, чтобы включить анимацию Xiaomi, нужно вызвать экран блокировки, нажать кнопку настроек и выбрать понравившийся вариант зарядки в соответствующем разделе.

Вряд ли этот вариант того, как сделать анимацию зарядки, можно назвать оптимальным, так как наряду с рассматриваемым элементом интерфейса придется заменить и экран блокировки. Зато, проанализировав данную методику, вы уже понимаете, что анимация зарядки батареи меняется любыми сторонними средствами, будь то темы или лончеры.

Скачать анимацию зарядки

Предыдущие способы не являются универсальными и работают далеко не на каждом смартфоне. Так, с их помощью вы не измените анимацию зарядки Самсунг, а потому нужно найти метод, позволяющий осуществить задуманное на любом устройстве. И он найден! Вам нужно скачать приложение анимации зарядки, и далее я приведу несколько примеров.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Pika Show — сменить анимацию зарядки

Пожалуй, самое популярное приложение для анимации зарядки, не требующее от пользователя особых знаний и предоставления рут-доступа. На данный момент прогу установили более 5 миллионов раз, и вы можете стать еще одним счастливчиком, скачав Pika Show. А для изменения анимации потребуется:

Запустить приложение. Выбрать понравившуюся анимацию. Нажать на галочку. Выдать запрашиваемые разрешения.

В приложении есть бесплатная анимация зарядки на Андроид, но вместе с тем представлено множество вариантов за виртуальную валюту, для получения которой нужно либо посмотреть рекламный ролик, либо совершить покупку на 30, 85 или 149 рублей.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Charging Fun — красивая анимация зарядки

В отличие от предыдущей программы, Charging Fun не столь популярна, но у нее намного более благодушные отзывы. Утилита получила оценку 4,7 балла от пользователей Google Play, где вы можете скачать приложение бесплатно. Далее останется сменить анимацию зарядки по инструкции:

Запустите программу. Выберите понравившийся вариант. Нажмите кнопку «Set Animations».

Программа также позволяет создать собственную анимацию на основе видео из «Галереи», однако оптимизация оставляет желать лучшего. Хотя большинство вариантов оформления в Charging Fun доступны бесплатно, они представляют собой один и тот же экран блокировки, где меняется только фон. Кроме того, анимация Charging Fun появляется далеко не всегда. Чтобы устранить проблему, рекомендую принудительно снять с приложения любые ограничения на работу в фоне через настройки телефона.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Ultra Charging Animations — изменение анимации зарядки

Последнее приложение, о котором хотелось бы рассказать — Ultra Charging Animations. Оно набрало более 500 тысяч скачиваний, но средняя оценка пользователей не превышает 3,7 балла. Возможно, это связано со скудным набором бесплатных анимаций, но и их вам будет достаточно:

Запустите программу. Перейдите в раздел «Анимации». Выберите понравившийся вариант. Нажмите кнопку «Применить».

Замечу, что в Google Play представлено множество подобных приложений, однако не все из них работают. Вы можете выдавать программам сколько угодно разрешений, но анимация не изменится. В случае же с рекомендованными утилитами все в порядке. По крайней, мере у меня.