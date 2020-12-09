Темы на Android: как они работают и как их устанавливать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Кастомизация – это одна из забытых особенностей Android. Забытых – потому что сегодня, как мне кажется, изменением внешнего вида операционной системы занимаются только гики и пользователи iOS, которые дорвались до такой возможности с выходом iOS 14. Другое дело, что в представлении большинства кастомизация представляет собой нечто вроде перепрошивки или накатывания сторонней оболочки поверх предустановленной по умолчанию. Но это глубочайшее заблуждение.

Кастомизация

Самый простой способ кастомизировать Android — сменить тему

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Оболочки многих Android-смартфонов поддерживают темы, или, как их ещё называют, скины. Они позволяют изменить оформление интерфейса ОС, подогнав его под конкретные события в вашей жизни или просто освежив его безотносительно каких-либо факторов. Достаточно просто выбрать интересующую вас тему, скачать её себе на смартфон и провести несложные манипуляции по установке. Несмотря на то что мой Honor View 20 из коробки содержит специальный каталог с темами, я разберу два способа установки тем: удобный и, скажем так, полуудобный.

Как сменить тему на Android

Для начала разберёмся с тем, как действует удобная установка тем. На самом деле смартфонов, которые предлагают каталог тем из коробки, довольно много. Поэтому не думаю, что вам придётся скачивать их где-то на стороне.

  • Запустите штатное приложение «Темы» на Android, установленное по умолчанию;
  • Найдите в каталоге ту тему, которая вам нравится (не торопитесь, скорее всего, их очень много);
Темы Huawei

У Huawei есть свой каталог с темами для Android

  • Откройте её и купите, если она платная, либо просто скачайте, если она распространяется бесплатно;
Тема для Android

Темы могут изменять внешний вид не всех иконок приложений, которые у вас установлены

  • Дождитесь окончания загрузки выбранной вами темы, а затем нажмите «Применить»;
  • Чтобы вернуть всё назад, перейдите в «Темы» — «Я» — «Предустановленные темы» и выберите исходную.

Все темы, которые вы скачиваете из официального каталога, установленного на ваш смартфон, сохраняются в приложении «Темы» в разделе вашего профиля. То есть вы можете скачать разом несколько новых тем, а потом последовательно примерять их, когда появится время.

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Не знаю, как у вас, но большинство тем от Huawei платные. В среднем они стоят по 8-30 рублей, но встречаются и более дорогие. Бывают такие, которые оцениваются в 70, 150 и даже 200 рублей. Если вы не уверены, что готовы платить за них такие деньги, вы можете попробовать тему бесплатно. Для этого достаточно нажать на кнопку «Попробовать бесплатно» и тема применится к вашему интерфейсу на 5 минут, по истечении которых она отключится, если вы её не оплатите.

Как установить новый лаунчер

Poco

Лаунчеры — это слишком сложный способ кастомизации. По крайней мере, в сравнении с темами

Если ваш смартфон по умолчанию не предусматривает специального каталога с темами, скачать его на стороне просто так не получится. Несмотря на то что в Google Play целая тьма приложений с темами, на самом деле это обман. Даже не представляю, почему Google их не поудаляет. Ведь вместо тем там рекламируются либо сторонние приложения, либо предлагается возможность сменить обои, но не сам интерфейс ОС. А вот чтобы изменить оформление Android, вам потребуется отдельный лаунчер, который уже можно скачать в Google Play без каких-либо проблем.

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По сути, лаунчер – это кастомная тема на максималках. Дело в том, что его установка изменяет не только оформление интерфейса, но и иногда добавляет некоторые новые функции. Например, после установки Poco Launcher у меня появилась кнопка быстрой очистки оперативной памяти, которой раньше не было.

Как изменить вид иконок на Android

Весь процесс выглядит примерно так:

  • Скачайте Poco Launcher из Google Play;
  • Скачайте приложение с иконками PocoPack;
Лаунчер для Android

Темы могут быть доступны в сторонних лайнерах для Android

  • Установите Poco Launcher себе на смартфон;
  • В настройках Poco Launcher выберите нужный пакет иконок.

Правда, учитывайте, что после установки лаунчера вам придётся раздать довольно много разрешений, открыв ему доступ к взаимодействию с интерфейсом, приложениями и системными инструментами.

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Стоит ли оно того? На мой взгляд, абсолютно нет. Несмотря на то что я вообще довольно осторожен в вопросах кастомизации, прибегая к ней только в самых крайних ситуациях, работать с темами из штатного каталога мне понравилось. А вот запариваться с установкой лаунчеров и подготовкой их к нормальному использованию – нет. Поэтому, если ваш смартфон не предлагает каталог с темами, не парьтесь, вы не многое теряете. Но уж если предлагает, обязательно попробуйте: возможно, вам понравится.

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