Что случится со смартфоном, если получить рут-права на Android

Главная ценность Android заключается в открытости операционной системы, позволяющей нам творить со смартфоном что угодно. Вместе с тем в неумелых руках любой плюс рискует превратиться в минус, да еще какой! Наглядно это демонстрирует процесс получения рут на Андроид или прав суперпользователя, а точнее — его последствия. С одной стороны, перед человеком открываются безграничные возможности, но с другой — смартфон подвергается опасности и в некоторых аспектах даже теряет свою изначальную функциональность.

Зачем нужен рут на Андроид

Прежде чем рассказать об опасности root на Android, сначала поговорим о предназначении прав суперпользователя, ведь для чего-то они нужны… Если конкретно, то рутирование позволяет:

взламывать игры и приложения;

восстанавливать удаленные файлы;

тонко настраивать работу железа смартфона с целью ускорения устройства;

перепрошивать смартфон.

Некоторые из этих наиболее очевидных действий потенциально могут пригодиться отнюдь не только разработчикам. Так что польза от рут на Андроид есть. Но вместе с тем полно недостатков.

Что будет, если получить рут-права на Андроид

Разработчики операционной системы по умолчанию намеренно закрывают рут-доступ на Андроид. Причина — огромные риски, с которыми столкнется каждый, кто решит получить права суперпользователя на телефоне. В этой связи после предоставления расширенного доступа автоматически ограничиваются многие возможности устройства.

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Поломка Android-смартфона

Root на телефоне позволяет менять параметры аппаратных компонентов устройства, и в неумелых руках все это может стать причиной превращения Андроида в кирпич, который не получится включить без посторонней помощи.

Чтобы окирпичить смартфон, не обязательно собственноручно лезть в потаенные уголки системы. При наличии root любое приложение вносит изменения в работу устройства, так что сбой может произойти и без непосредственного участия пользователя.

Снижение безопасности Android

Раз приложения с root получают такие же безграничные возможности, что и сам пользователь, наличие прав суперпользователя делает смартфон крайне уязвимым. Если по умолчанию взломать Android крайне сложно, и система на каждом углу делает предупреждения, то с root-доступом воровство паролей, личных фото и даже денег с банковского счета становится невероятно простым.

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Конечно, само включение рут на Андроид еще не означает, что через несколько дней смартфон взломают. Однако риск этого сильно возрастет, поэтому лучше держаться от прав суперпользователя подальше.

Гарантия на Android-смартфон

О рисках, чье возникновение провоцирует активация рут на Андроид, прекрасно знают производители смартфонов. Поэтому одно из условий гарантийного обслуживания — отсутствие прав суперпользователя.

Получили рут на телефоне? Можете распрощаться с гарантией. То же самое, кстати, касается контакта влагозащищенного смартфона с водой. Защита есть, но гарантий нет.

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Ограничение функций смартфона

Также об опасности рут на телефоне знают разработчики программного обеспечения. Особенно беспокоятся создатели платежных приложений, будь то условный Mir Pay или мобильный клиент банка.

Поскольку с рут становится возможным взлом программ, при обнаружении прав суперпользователя банковские и платежные приложения блокируют переводы. Также проблемы могут возникнуть при попытке оформления заказа на каком-нибудь онлайн-маркетплейсе.

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Обновления Android на телефоне

Наконец, если вы откроете рут на телефоне, то сразу же можете забыть про обновления Андроид. Во всяком случае автоматические, когда апдейты прилетают по воздуху, а вам для их установки требуется нажать всего лишь одну кнопку.

На смартфоне с root-правами обновлять Андроид придется вручную. Сами будете искать файл прошивки и программное обеспечение, необходимое для его установки в обход смартфона.

Как удалить рут-права на телефоне

Избежать последствий получения прав суперпользователя помогает своевременное отключение рут на Андроид. Как это сделать? В данном случае действует правило «где получали карту, туда и обращайтесь», ведь обычно такая возможность предусмотрена приложениями, которые открывают рут. Как откроют, так и закроют. Главное — нажать необходимую кнопку.

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Также можно попытаться отозвать рут на телефоне вручную, удалив файл «su» или «busybox», расположенный в папке по адресу system/bin. Но лучше не доводить до этого и с самого начала не рисковать безопасностью устройства.