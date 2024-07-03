Что случится со смартфоном, если получить рут-права на Android

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Герман Вологжанин

Главная ценность Android заключается в открытости операционной системы, позволяющей нам творить со смартфоном что угодно. Вместе с тем в неумелых руках любой плюс рискует превратиться в минус, да еще какой! Наглядно это демонстрирует процесс получения рут на Андроид или прав суперпользователя, а точнее — его последствия. С одной стороны, перед человеком открываются безграничные возможности, но с другой — смартфон подвергается опасности и в некоторых аспектах даже теряет свою изначальную функциональность.

Что случится со смартфоном, если получить рут-права на Android. Root может окончательно прибить ваш смартфон. Фото.

Root может окончательно прибить ваш смартфон

Зачем нужен рут на Андроид

Прежде чем рассказать об опасности root на Android, сначала поговорим о предназначении прав суперпользователя, ведь для чего-то они нужны… Если конкретно, то рутирование позволяет:

  • взламывать игры и приложения;
  • восстанавливать удаленные файлы;
  • тонко настраивать работу железа смартфона с целью ускорения устройства;
  • перепрошивать смартфон.

Некоторые из этих наиболее очевидных действий потенциально могут пригодиться отнюдь не только разработчикам. Так что польза от рут на Андроид есть. Но вместе с тем полно недостатков.

Что будет, если получить рут-права на Андроид

Разработчики операционной системы по умолчанию намеренно закрывают рут-доступ на Андроид. Причина — огромные риски, с которыми столкнется каждый, кто решит получить права суперпользователя на телефоне. В этой связи после предоставления расширенного доступа автоматически ограничиваются многие возможности устройства.

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Поломка Android-смартфона

Root на телефоне позволяет менять параметры аппаратных компонентов устройства, и в неумелых руках все это может стать причиной превращения Андроида в кирпич, который не получится включить без посторонней помощи.

Поломка Android-смартфона. Смартфон не включается? На устройства с root такое сплошь и рядом. Фото.

Смартфон не включается? На устройства с root такое сплошь и рядом

Чтобы окирпичить смартфон, не обязательно собственноручно лезть в потаенные уголки системы. При наличии root любое приложение вносит изменения в работу устройства, так что сбой может произойти и без непосредственного участия пользователя.

Снижение безопасности Android

Раз приложения с root получают такие же безграничные возможности, что и сам пользователь, наличие прав суперпользователя делает смартфон крайне уязвимым. Если по умолчанию взломать Android крайне сложно, и система на каждом углу делает предупреждения, то с root-доступом воровство паролей, личных фото и даже денег с банковского счета становится невероятно простым.

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Конечно, само включение рут на Андроид еще не означает, что через несколько дней смартфон взломают. Однако риск этого сильно возрастет, поэтому лучше держаться от прав суперпользователя подальше.

Гарантия на Android-смартфон

О рисках, чье возникновение провоцирует активация рут на Андроид, прекрасно знают производители смартфонов. Поэтому одно из условий гарантийного обслуживания — отсутствие прав суперпользователя.

Гарантия на Android-смартфон. Рутированный смартфон починят только за деньги. Фото.

Рутированный смартфон починят только за деньги

Получили рут на телефоне? Можете распрощаться с гарантией. То же самое, кстати, касается контакта влагозащищенного смартфона с водой. Защита есть, но гарантий нет.

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Ограничение функций смартфона

Также об опасности рут на телефоне знают разработчики программного обеспечения. Особенно беспокоятся создатели платежных приложений, будь то условный Mir Pay или мобильный клиент банка.

Ограничение функций смартфона. Смартфон с root перестает выступать в качестве платежного средства. Фото.

Смартфон с root перестает выступать в качестве платежного средства

Поскольку с рут становится возможным взлом программ, при обнаружении прав суперпользователя банковские и платежные приложения блокируют переводы. Также проблемы могут возникнуть при попытке оформления заказа на каком-нибудь онлайн-маркетплейсе.

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Обновления Android на телефоне

Наконец, если вы откроете рут на телефоне, то сразу же можете забыть про обновления Андроид. Во всяком случае автоматические, когда апдейты прилетают по воздуху, а вам для их установки требуется нажать всего лишь одну кнопку.

Обновления Android на телефоне. Не рассчитывайте на получение обновлений по воздуху, если на смартфоне есть root. Фото.

Не рассчитывайте на получение обновлений по воздуху, если на смартфоне есть root

На смартфоне с root-правами обновлять Андроид придется вручную. Сами будете искать файл прошивки и программное обеспечение, необходимое для его установки в обход смартфона.

Как удалить рут-права на телефоне

Избежать последствий получения прав суперпользователя помогает своевременное отключение рут на Андроид. Как это сделать? В данном случае действует правило «где получали карту, туда и обращайтесь», ведь обычно такая возможность предусмотрена приложениями, которые открывают рут. Как откроют, так и закроют. Главное — нажать необходимую кнопку.

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Также можно попытаться отозвать рут на телефоне вручную, удалив файл «su» или «busybox», расположенный в папке по адресу system/bin. Но лучше не доводить до этого и с самого начала не рисковать безопасностью устройства.

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