Как контролировать трафик на Xiaomi

Во времена, когда безлимитный мобильный интернет был доступен любому пользователю, никто не задумывался о том, чтобы каким-то образом контролировать расход трафика. К сожалению, это счастливое время осталось позади, и теперь все тарифы у сотовых операторов заточены на определенные пакеты. Кто-то подключает себе небольшое количество гигов, надеясь на Wi-Fi, а некоторые, наоборот, побольше. Чтобы был определенный запас и не пришлось нести дополнительные расходы. В такой ситуации очень актуальной становится возможность отслеживать трафик, который потребляет ваш смартфон.

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К счастью, на сегодняшний день производители стараются дать пользователям возможность контролировать эти данные без какого-либо дополнительного софта штатными средствами. Благодаря этому можно четко знать, когда вы достигните определенных значений, и вовремя остановить передачу данных. Это позволит не влететь в копеечку и сэкономить деньги. Давайте посмотрим, как можно отслеживать расход интернета на смартфонах Сяоми.

Расход трафика — Xiaomi

Самый простой вариант — контролировать расход трафика на любом телефоне — это приложение мобильных операторов. В любой их программе можно посмотреть, сколько трафика у вас осталось на текущий момент. Причем данные у них будут более точные, чем в настройках смартфон. Обусловлено это тем, что на некоторые ресурсы операторы связи предлагают безлимитный трафик. Например, на моем тарифе не учитываются гигабайты, потраченные на социальные сети, мессенджеры и YouTube. То есть я могу сидеть в этих приложениях столько сколько мне потребуется, и ни один мегабайт не будет учтен. Причем неважно, делаю я это с самого смартфона или раздаю интернет на ноутбук или планшет.

Именно поэтому сотовые операторы обладают наиболее точной информацией по остатку вашего интернета. В тоже время сами смартфоны учитывают полностью весь трафик, который расходуется. Естественно, никаких данных про безлимитные приложения у вашего устройства нет, и оно подсчитывает абсолютно все, что вы потратили. Чтобы на смартфонах Сяоми посмотреть, сколько трафика потрачено с начала месяца, необходимо:

Открыть приложение “Безопасность” .

. Пролистать в самый низ и выбрать пункт “Передача данных”.

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Перед вами откроется окно, которое будет содержать расход интернета с начала месяца по текущую дату. Дополнительно можно увидеть, сколько вы израсходовали сегодня. Чтобы понять, какое приложение сколько тратит, в этом же разделе зайдите в пункт “Потребление трафика”. Здесь можно посмотреть разбивку по программам за сегодня, вчера, текущий месяц и прошлый месяц. Достаточно удобно, чтобы составить представление о том, какое приложение сколько гигов потребляет. Причем доступен даже расход не только через мобильный интернет, но и Wi-F.

Лимит трафика — Xiaomi

Если вы поняли, что вам необходимо не просто следить за трафиком, но и получать уведомление, когда он заканчивается, то вы можете установить определенный лимит, по достижении которого смартфон пришлет вам уведомление и может отключить передачу данных через сотовую сеть. Для настройки лимита сделайте следующее:

Откройте приложение “Безопасность” и перейдите в пункт “Передача данных”.

и перейдите в пункт “Передача данных”. Нажмите кнопку “Установить лимит”.

В пункте “Месячный лимит трафика” задайте количество гигабайт, включенных в ваш тариф.

В пункте “При превышении” выберите, что должен сделать смартфон при достижении порога предупреждения. Доступны варианты: “Уведомлять” и “Уведомлять и отключать интернет”.

В пункте “Порог предупреждения” установите, при достижении какого количества потребленного трафика смартфон должен уведомить вас.

В пункте “Дата начала учета” настройте день, когда на вашем тарифе восстанавливается трафик.

После этих действий MIUI будет контролировать потребление интернета и держать вас в курсе. Это позволит сверяться с данными сотовых операторов и не израсходовать весь пакет гигов задолго до окончания месяца.

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Но можно пойти еще дальше и раздать разрешение на использование подключений каждому конкретному приложению. Причем для некоторых программ сделать доступным только Wi-Fi, а для других — мобильный интернет. Многие знают, что задать эти настройки можно через параметры каждого конкретного приложения, но это достаточно долго. Есть значительно более быстрый способ. Для этого необходимо:

Открыть приложение “Безопасность” и перейти в пункт “Передача данных”.

Выбрать “Сетевые подключения”.

По умолчанию откроется список приложений, которые имеют доступ к мобильному интернету. Для отключения просто отожмите синюю галочку, и программа не сможет использовать сотовую сеть.

Провести по экрану справа налево, и откроется список программ, которым разрешено использовать Wi-Fi. Для отключения просто нажмите на синюю галочку, чтобы она заменилась на красный крест.

Нажать на три точки в правом верхнем углу экрана и выбрать “Фоновые подключения”. Отключить приложения, которые не должны использовать интернет, когда работают в фоновом режиме.

Вернуться назад и вновь нажать на три точки в правом верхнем углу экрана.

Выбрать пункт “Настройки новых приложений”. Настроить, какое подключение будет по умолчанию активироваться для новых приложений.

Таким образом, после всех этих настроек вы сможете контролировать активность всех приложений, которые установлены на смартфоне, и не допустить перерасхода трафика на вашем тарифе. Самое главное, что все это делается быстро и не вызовет никаких сложностей у любого пользователя.