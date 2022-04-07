Как купить смартфон в рассрочку на АлиЭкспресс

Сложно назвать нынешние времена непростыми в финансовом плане — по крайней мере, пока. Тем не менее, покупки на АлиЭкспресс никто не отменял: на этом сайте по-прежнему можно найти прикольные штуки для себя и для своего смартфона. Но как быть со смартфонами? Даже китайцы заметно прибавили в цене — всему виной проклятый курс доллара и, вероятно, проблемы с логистикой. Смартфоны на Али по-прежнему дешевле, чем в магазинах, но платить условные 80 тысяч сразу не совсем безопасно. Как быть? Вот вам простейший лайфхак как купить смартфон в рассрочку без переплат.

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Далеко ходить не будем — возьмем за ориентир Nokia XR20. Это новейший защищенный смартфон от Nokia с неплохой начинкой. Nokia приостановила продажи смартфонов в России, поэтому его можно купить только у реселлеров. Минимальная цена составляет чуть менее 44 000 рублей на Яндекс.Маркете. На Али такой же смартфон удалось найти за 46 390 рублей, но зато вы получите быструю бесплатную доставку от Tmall, до 463 баллов кэшбэком на самом АлиЭкспрессе и еще накэшбэчите 2% за оплату по карте.

Купить смартфон недорого

Конечно же, вы можете выбрать любой смартфон на свое усмотрение. Вероятнее всего, он как раз окажется дешевле, чем в российской рознице. Тем не менее, оплатить смартфон в рассрочку на 6 месяцев в наше неспокойное время — настоящее везение. Тем более, когда речь идет о 46 тысячах рублей: такую сумму не каждый готов выбрасывать сразу, пусть и на нужную покупку. Лучше вносить сумму по частям.

Буквально сегодня в приложении Тинькофф появилась рассрочка на AliExpress: ее достаточно открыть в приложении банка, добавить в Избранное, оплатить покупку, а после авторизации вы увидите, что платеж разбит на 6 месяцев на ровные части.

Рассрочка по кредитке Тинькофф — мой любимый способ таких крупных покупок, поэтому я рекомендую его всем. Плюс в том, что он отличается от платных рассрочек банка, где приходится платить за их оформление — здесь вам переплачивать не придется. При этом вы можете использовать дополнительные промокоды, если они есть — сэкономите еще больше.

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Рассрочка по кредитной карте Тинькофф

Я не люблю кредиты и никому их не советую, но кредитная карта — совсем другое дело. Под рукой всегда есть деньги на повседневные покупки, а еще за них вы получаете бонусы. Лично я пользуюсь картой All Airlines, с помощью которой примерно 2-3 раза в год компенсирую авиаперелеты. Еще она дает кучу рассрочек: от электроники до одежды. Главное — никакой переплаты и комиссий со стороны банка. Вам, конечно же, не стоит переводить с кредитки деньги или снимать их в банкомате, чтобы не нарваться на проценты.

Предложений по рассрочкам очень много: например, в МТС — 2 месяца, в Мегафоне — 4. Еще появилась рассрочка от Связного — 6 месяцев. Открываете любое предложение в разделе «Рассрочки» и прямо там видите все условия. Также карточка хороша тем, что при покупке с нее вы получаете 2% от стоимости в виде миль. В случае покупки Nokia XR20 вы получите 927 миль. Таким образом можете совершать любую покупку в рассрочку, а не только телефон.

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Как оформить кредитку Тинькофф

Оформить кредитку не сложно. В конце концов, в наше время денег много не бывает, а картой можно не пользоваться, если боитесь залезть в долги.

Оформляйте карту по этой ссылке.

Скачайте приложение Тинькофф и ожидайте подтверждения.

После одобрения у вас в приложении появится ваша карта, а в назначенное время курьер привезет вам физический пластик.

Теперь зайдите в приложение Тинькофф в раздел рассрочек и найдите предложение по рассрочке на AliExpress. Добавьте его в Избранное, нажав на сердечко.

Готово! Можете совершать покупку. Через некоторое рядом с покупкой будет значок рассрочки.

Вам не нужно активировать дополнительных подписок! Обслуживание карты составит всего 1890 рублей в год (примерно 157 рублей в месяц), но если активно делаете покупки, то поймете, насколько быстро «отбивается» эта сумма. К примеру, я в год трачу около 18 000 миль по этой карте, что эквивалентно 18 000 рублей, то 1890 рублей — всего 10% от заработанного. Stonks!

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Скидки на смартфоны

Несмотря на то, что смартфоны подорожали, некоторые из реселлеров возвращают цены к докризисным. Так МТС продает смартфоны Samsung со скидкой прямо сейчас — такой аттракцион невиданной щедрости упускать нельзя, но делать это лучше с картой Тинькофф, активировав рассрочку на 2 месяца в приложении. К слову, онлайн-магазин МТС предлагает 3 месяца — стоит ли мучаться ради одного месяца, когда есть кредитка?

К примеру, Samsung Galaxy S21 FE сейчас стоит 59 990 рублей в базовой комплектации, что вполне приемлемо, а Samsung Galaxy A52 с 4 Гб оперативки и 128 Гб памяти и вовсе 29 990 рублей. Это крайне выгодно: не так давно мы писали статью, в которой эти же смартфоны стоили намного дороже.

Учитывая то, что смартфонов сейчас остается крайне мало, запасы постепенно иссякают, а цены снижаются, вероятно, есть смысл совершить выгодную покупку. Во всяком случае, с Android-смартфонами все намного проще и их вряд ли отключат как это может произойти с iPhone, поэтому купить смартфон точно стоит.