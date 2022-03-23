Как теперь покупать смартфоны Samsung в России и сколько они стоят

К сожалению, за прошедший месяц поменялось многое — даже цены на смартфоны Samsung. Несколько грустно вспоминать свое же сравнение Galaxy S21 FE и Galaxy S22, когда оба смартфона стоили намного дешевле. Правда, еще остались места, где тот же Samsung Galaxy S21 FE продается по приемлемой цене и подорожание составило около 10%. Стоит отметить, что с компанией Samsung не все так однозначно: то они заявляют, что остаются на рынке, то уходят, а в это же время суд снимает все ограничения с Samsung Pay. Попытаемся разобраться, что происходит с Samsung, где можно купить их смартфоны и сколько они стоят в нынешних реалиях.

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Samsung в России

Компания приостанавливала поставки своей продукции в Россию в начале марта, но позже объяснила, что причиной прекращения служит исключительно логистика. Несмотря на это, многие источники настаивали, что Samsung присоединится к приостановке продаж в России, но слухи не подтвердились. Правда, на официальном сайте по-прежнему невозможно купить Samsung Galaxy S22 и S22 Ultra — везде висит подпись «Скоро в продаже».

То же самое с Samsung Galaxy S21 FE: его нет в наличии, а возле каждого цвета надпись «Распродан». Правда, и цены на него прежние — от 59 990 рублей. Можно нажать кнопку «Узнать о наличии». Видимо, компания до сих пор испытывает проблемы с доставкой товаров. Давайте посмотрим, где еще продается Samsung Galaxy, и сколько он стоит.

Какой Samsung Galaxy купить в 2022 году и не пожалеть

Сколько стоит Samsung Galaxy

Первая ссылка, которая бросается в глаза — это авторизованный фирменный интернет-магазин Samsung: в нем Galaxy S21 FE уже стоит от 74 тысяч рублей — если не изменяет память, в конце прошлого года столько же стоит Galaxy Z Flip 3. Правда, сейчас раскладушка тоже прибавила в цене — уже почти 90 тысяч рублей за 128 Гб. Новый Galaxy S22 на 128 Гб обойдется в 79 990, но его также нет в продаже. Зато есть S22 Ultra, правда, на 512 Гб — за 134 990. Версии на 256 Гб нет в продаже.

Пока я писал статью, из продажи пропал даже S22 Ultra на 512 Гб :(

На Яндекс.Маркете ситуация схожая: Samsung Galaxy S21 FE — от 71 тысячи рублей, Galaxy S22 на 128 Гб — от 98 тысяч рублей, а Galaxy S22 Ultra — от 158 тысяч рублей за смартфон с 256 Гб памяти. На Яндекс.Маркете последний смартфон заметно дороже, чем у официалов — будьте внимательны и не переплачивайте.

Особняком стоит интернет-магазин «Связной»: тут подешевле S21 FE — от 66 990 рублей за 128 Гб, а вот нового Galaxy S22 нет в продаже.

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Сколько стоит недорогой Samsung

Поговорим немного о недорого Samsung Galaxy A52, который не так давно получил преемника в лице A53. По традиции, когда выходит новая модель, предыдущая должна стать дешевле, но, кажется, в этом году оно так не работает. Вот, сколько стоит А52 сейчас.

A52 в официальном интернет-магазине Samsung — от 34 990 (нет в продаже).

(нет в продаже). Galaxy A52 на Яндекс.Маркете — от 32 330 рублей.

рублей. Galaxy A52 на Online-Samsung.ru — от 37 990 рублей.

рублей. Galaxy A52 в «Связном» — от 37 990 рублей.

Самую низкую цену на недорогой Samsung удалось найти в онлайн-магазине «Цифрус»: 31 670 рублей. Как видите, разброс в цене составляет в районе 5 тысяч рублей

Как видите, даже бюджетные Samsung Galaxy прибавили в цене несмотря на выход новинки. Еще недавно этот смартфон стоил около 25 тысяч рублей. Правда, проблем с покупкой смартфона возникнуть не должно — официальный интернет-магазин на время приостановил продажи, но у реселлеров устройства есть, хоть и по более высокой цене.

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Новый Samsung Galaxy S22

Смартфон вышел не так давно, но его уже успели сравнить с iPhone и найти кое-какие изъяны. Так эксперты из Computer Base выяснили, что Exynos 2200 из Galaxy S22 уступает A13 Bionic в производительности. Напомню, что А13 — чип, который устанавливали в iPhone 11 и iPhone SE 2020, так сказать, смартфоны не первой свежести. Даже версия чипа в S22 Ultra не смогла выдать ожидаемую производительность, уступив iPhone 13 Pro Max в Geekbench 5 и в тестах на автономность от блогеров из PhoneBuff — 9 часов у Samsung против 12 часов у iPhone 13 Pro Max.

А недавно выяснилось, что у Galaxy S22 это не последние болячки: пользователи столкнулись с неработоспособностью навигации после первоначальной настройки смартфона или после длительного периода неиспользования: у многих появлялось уведомление «невозможно обнаружить GPS». Все решается обычной перезагрузкой или сбросом до заводских настроек, но, согласитесь — неприятно, когда глючит смартфон за 100 с лишним тысяч.

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На фоне всех претензий к Samsung Galaxy у этих есть одно важное преимущество над iPhone — например, то, что смартфоны есть в продаже в большом количестве, а компания не приостановила деятельность в России. Кроме того, iPhone заметно прибавил в цене и вряд ли станет дешевле со временем, чего не скажешь про Samsung — смартфоны на Android неизменно со временем начинают дешеветь.