Как выглядит список самых производительных смартфонов? Спойлер: вы могли о них не знать

Самый лучший способ смартфону доказать свою состоятельность — это засветиться в бенчмарках. Желательно, забраться как можно повыше. Ежемесячно AnTuTu публикует результаты тестов смартфонов — на днях вышел обновленный топ-10 смартфонов за март. На радость фанатам Android в списке нет ни одного iPhone, а лидеры, названия которых вы могли не знать, набирают больше миллиона очков. Кстати, в мартовский рейтинг впервые попал и смартфон на MediaTek. Давайте разбираться, что за неизвестные смартфоны попали в рейтинг AnTuTu, сколько они стоят и какое место в топе мог бы занять iPhone.
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Самый мощный смартфон на сегодня
Абсолютно не удивляет то, что первое место в рейтинге AnTuTu занял игровой смартфон Nubia Red Magic 7 Pro: серия сразу стала хитом продаж. Устройство выглядит в лучших традициях устройств, ориентированных на геймеров, а еще имеет соответствующую начинку: 18 Гб оперативной памяти LPDDR5, Snapdragon 8 Gen 1, 1 Тб хранилища и 6,8-дюймовый экран.
Смартфон также имеет быструю зарядку 135 Вт, с помощью которой можно зарядить устройство до 100% всего за 15 минут. Что важно: в телефон встроена система охлаждения ICE magic — это помогает весьма проблемному 8 Gen 1 не сбрасывать мощность при высоких нагрузках. Смартфон набрал 1 миллион очков, что само по себе очень мощно. Вот вам ссылка для ознакомления.
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Смартфон, который стоит купить
Раньше бренд iQOO была привязан к своей материнской компании Vivo, но теперь их отношения будут напоминать Realme, Oppo и других производителей. Компания выпустила свой первый смартфон еще в 2019 году, но в России о ней не так много знают. Устройства iQOO 9 и 9 Pro заняли второе и третье места соответственно и выдали более 1 миллиона очков в AnTuTu: оба имеют AMOLED-экран с частотой 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, 8 или 12 Гб оперативной памяти и камеру на 50 мегапикселей.
Сзади смартфон очень сильно напоминает Xiaomi Mi 11 Ultra за счет прямоугольного блока камер. В конце февраля компания как раз представила глобальные версии этих смартфонов, правда, они сильно отличаются: вы получите дисплей 6.56 дюйма вместо 6.78, а также Snapdragon 888 вместо новейшего 8 Gen 1. Мы нашли для вас китайскую версию, в которой ничего не урезали — можете присмотреться к ней.
Мощный недорогой смартфон
Один из самых производительных смартфтонов в рейтинге AnTuTu — это Moto Edge X30, занявший почетное 9 место (981 тысяча очков). Смартфон от Motorola был одним из первых устройств, получивших Snapdragon 8 Gen 1, а эксперты говорили о том, что он станет одним из мощнейших устройств на этом чипе — не соврали. Своим дизайном напоминает то ли Xiaomi 12, то ли своих предков — это связано с переливающимся цветом корпуса и фирменным логотипом.
Edge X30 поставляется в нескольких вариантах: с 8 или 12 Гб оперативной памяти, а также с 128 или 256 Гб хранилища. Смартфон имеет безрамочный экран 6.8 дюймов и камеру на 50 Мп. Вот и дошутились: Motorola продается по цене iPhone 12 и попадает в десятку производительных смартфонов. Оставляем ссылочку — вдруг пригодится!
Какое место мог быть занять iPhone в рейтинге? Самым мощным по версии AnTuTu считается iPhone 13 Pro Max — в бенчмарке он набирает 854 218 очков, поэтому среди этих монстров и оказался бы далеко за пределами первой десятки. Как правило, новые смартфоны Apple подолгу держатся в рейтингах, но китайцы все равно создают более мощные устройства. Тем не менее, не стоит списывать Apple со счетов: осенью компания представит новый iPhone 14, который с высокой долей вероятности обойдет многие Android-смартфоны.
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Смартфоны на Dimensity 9000
Мы уже привыкли к тому, что MediaTek ориентирован исключительно на недорогие смартфоны. К счастью, политика компании изменилась за последние два года: теперь производитель чипов пытается заскочить в премиальную нишу с помощью процессора Dimensity 9000. Помогло: как видим, игровой Redmi K50 Pro занял четвертое место и оказался ближе всех к iQOO 9 Pro.
Напомню, что смартфон на MediaTek Dimensity 9000, произведенный по 4-нм техпроцессу, впервые попал в десятку самых мощных устройств, поэтому это можно считать очередной победой производителя. Наглядный пример этого — вытесненный Samsung Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200, который заскочил в рейтинг в феврале, но не смог долго противостоять другим смартфонам.
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