Как мгновенно отправить большое видео с телефона на телефон

Передача данных уже давно перестала быть серьёзной проблемой для пользователей Android. Благодаря высокоскоростным стандартам связи сегодня можно практически без затруднений отправить нужный файл со смартфона на смартфон. Другое дело, что почти все они, во-первых, используют интернет, а значит, расходуют трафик, а, во-вторых, всё-таки работают не мгновенно, вынуждая отправителя тратить время на выгрузку файла, а получателя – на его загрузку. Рассказываю, как делать это мгновенно.

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Предупреждаю сразу: я прекрасно понимаю, что при большом желании можно нарыть гораздо больше способов отправки файлов со смартфона на смартфон, чем собираюсь предложить я. Моя цель состоит не в том, чтобы охватить их все, а в том, чтобы предложить наиболее удобные и распространённые варианты, которые подойдут всем без исключения или почти всем. Всё-таки – надо подчеркнуть – как минимум один способ будет доступен только владельцам смартфонов одного конкретного бренда. Но, учитывая его популярность, можно не сомневаться в его применимости.

Как отправить ссылку на файл

Первый способ заключается в том, чтобы не отправлять видео через социальные сети, мессенджеры или через что-нибудь ещё файлом, а отправить просто ссылку. Сервис «Google Фото» позволяет сделать это с лёгкостью и всего в несколько простых действий. Ведь «Google Фото» всё пользуются, не так ли? А если так, то все фотографии и видео, которые вы снимаете на свой смартфон, автоматически выгружаются в облако.

Перейдите в «Google Фото» на смартфоне;

Откройте видео, которое хотите отправить;

В нижней части экрана нажмите «Поделиться»;

Выберите «Создать ссылку» и отправьте её получателю.

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В целом ничего сложного. Только, в отличие от прямой отправки видеоролика файлом, вы экономите не только время, но и трафик, а также проявляете заботу о получателе, поскольку не вынуждаете его расходовать те же самые ресурсы. В результате все в плюсе.

Как пользоваться Nearby Sharing

Второй способ – это отправка через Nearby Sharing. Это технология передачи данных без проводов, которая появилась на Android в этом году. Она работает на основе Wi-Fi и Bluetooth, но при этом не требует подключения к интернету, задействуя эти стандарты в качестве базиса для сопряжения с устройством получателя. Выглядит отправка через Nearby Sharing таким образом:

Перейдите в штатное приложение «Галерея»;

Найдите в списке видео для отправки;

Откройте его и выберите «Обмен с окружением»;

Выберите получателя и подтвердите отправку.

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Преимущество Nearby Sharing состоит в высокой скорости передачи данных. Благодаря использованию и Wi-Fi, и Bluetooth одновременно фотографии буквально практически мгновенно, а гигабайтный файл – меньше чем за минуту. Это всяко быстрее, чем отправлять ролик через мессенджеры или социальные сети.

Как работает Link Sharing

Ну, и третий метод заключается в использовании технологии Link Sharing. Она встречается только на смартфонах Samsung, но, как я говорил выше, учитывая их высокую популярность, очевидно, что пользователей, которым пригодится эта инструкция, будет достаточно:

Перейдите в штатное приложение «Галерея»;

Выберите видео, которое хотите отправить;

Нажмите «Поделиться» и выберите Быстрая отправка;

Выберите получателя и подтвердите отправку.

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Технология Link Sharing вобрала в себя лучшие черты двух предыдущих способов. Помимо того, что она позволяет отправить ссылку на конкретный файл со смартфона Samsung, так она ещё и не требует его выгрузки в облачное хранилище. В момент отправки Samsung как бы генерирует собственное облако для нужного файла, где он хранится в течение ограниченного периода времени. Правда, принять такой файл тоже смогут только владельцы устройств корейского бренда.