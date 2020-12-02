Как вспышка влияет на качество фотографий, сделанных на камеру смартфона

Отчего зависит качество фотографий, сделанных на смартфон? Принято считать, что есть несколько факторов, которые являются залогом качества: большая матрица и естественное освещение. Опционально можно назвать высокое разрешение, которое отвечает за детализацию и, наверное, продвинутые алгоритмы постобработки, способные «вытянуть» кадр, независимо от условий съёмки. При этом почему-то никто никогда не называет в качестве условия хорошей фотографии вспышку. И совершенно напрасно.

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Вспышка может оказать положительное влияние на качество фотографии, независимо от условий внешнего освещения. То есть вспышка пригодится как в тёмное время суток, так и днём. Она не только подсвечивает объект съёмки, но и, когда это нужно, смягчает естественный свет, минимизирует количество теней, которые портят кадр, добавляет контраста и зрительно выделяет фотографируемого на общем фоне. Таким образом, вспышка является незаменимым инструментом при создании портретных снимков. Правда, есть одно «но».

Почему не стоит использовать вспышку

Речь идёт о профессиональных вспышках. А вспышки современных смартфонов — это просто мусор, нежели вспомогательный инструмент фотографа. Вот их ключевые недостатки:

Во-первых, они дают слишком яркий свет, который пересвечивает объект съёмки;

Во-вторых, они, как правило, имеют фиксированную выдержку, которую нельзя настроить;

В-третьих, они не имеют специального рассеивателя, который как бы распространяет свет от вспышки и делает его мягче;

В-четвёртых, они не позволяют синхронизироваться с камерой смартфона с точностью до тысячных долей секунды.

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Вот, посмотрите, как меняются фотографии, сделанные на камеру смартфона, при использовании профессиональной вспышки.

Фотограф настроил выдержку на отметке 1/25 000 секунды, если это имеет для вас хоть какое-то значение.

Как сделать фото на смартфон лучше

Как видите, вспышка реально решает даже при дневной съёмке. Я бы даже сказал, особенно при дневной. Ведь если в ночи теперь вспышка особенно не нужна, учитывая, что всё больше производителей осваивают сегодня ночные режимы съёмки на основе искусственного интеллекта и нейросетей, то вот днём она пришлась бы очень кстати. Несмотря на обилие естественного освещения, добиться от фотографии, сделанной днём, должного уровня контрастности оказывается довольно сложно. Вспышка решает эту проблему, рассеивая солнечный свет и выделяя объект на общем фоне.

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Я понимаю, что профессиональная вспышка – это довольно сомнительный атрибут, который явно не будешь носить с собой хотя бы из-за его размера. Ведь обычно это довольно громоздкий прибор, напоминающий собой мини-софтбокс. Другое дело, что производители сегодня в принципе довольно находчивы, а потому не исключено, что они могут придумать способ, как реализовать нечто, похожее на профессиональную вспышку, на смартфонах. Только вспомните, как много свободного места на крышке современных аппаратов. Думаю, там без проблем можно было бы разместить более-менее крупную вспышку, которая бы решила массу проблем в мобильной фотографии.