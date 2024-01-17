Как на Android проверить приложение на вирусы

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Герман Вологжанин

На прошлой неделе многие пользователи Android столкнулись с проблемой, когда Google Play назвал 2ГИС опасным приложением и призвал его удалить. Разработчики программы оперативно решили проблему, выпустив апдейт, устраняющий уязвимость. Но к тому моменту создатели 2ГИС уже успели обвинить Google во всех грехах, а сторонних наблюдателей заставили задуматься — как проверить приложение на вирусы? Ведь в случае с другими программами угроза может быть настоящей и злонамеренной.

Как на Android проверить приложение на вирусы. Чтобы обезопасить смартфон, нужно проверить все приложения на вирусы. Фото.

Чтобы обезопасить смартфон, нужно проверить все приложения на вирусы

Что не так с Play Защитой на Android

На всех Android-смартфонах с сервисами Google на борту есть Play Защита — инструмент, ежедневно проверяющий приложения на вирусы. Поэтому важно убедиться, что он активирован:

  1. Откройте Google Play.
  2. Нажмите на иконку своего профиля, расположенную в правом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Play Защита».
  4. Нажмите «Включить», если функция была деактивирована, или «Проверить», если Play Защита уже включена.
Что не так с Play Защитой на Android. Также Play Защита предупреждает об угрозе при попытке установить приложение через APK. Фото.

Также Play Защита предупреждает об угрозе при попытке установить приложение через APK

Play Защита отсканирует все установленные приложения и даст сигнал, если обнаружит угрозу, предложив удалить опасную программу. Однако стандартный инструмент Google вызывает много вопросов.

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Скорее всего, обнаружение угрозы в 2ГИС действительно было связано с тем, что Play Защита нашла уязвимость, на которую разработчики приложения не обратили внимания перед выпуском апдейта, ведь после следующего обновления программы предупреждение исчезло. Аналогичная ситуация произошла с приложением Темы на Xiaomi в 2022 году, и в обоих случаях Google не предоставила пояснений, в чем заключается проблема. Пользователей просто поставили перед фактом, что заблокированный софт получает доступ к геолокации и другим функциям устройства, но это делают почти все программы, и к большинству из них у Play Защиты вопросов нет.

Что не так с Play Защитой на Android. После обновления 2ГИС Play Защита перестала видеть в этом приложении угрозу. Фото.

После обновления 2ГИС Play Защита перестала видеть в этом приложении угрозу

Также в конце 2023 года владельцы Xiaomi заметили, что через стандартный магазин GetApps на их смартфоны устанавливается фейковый Telegram. Отреагировала ли Play Защита на эту программу? Нет! Поэтому нужно искать альтернативный способ проверки приложений на вирусы.

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Как проверить приложение на вирусы

Существует несколько сервисов, позволяющих проверить APK на вирусы онлайн. То есть вы сможете удостовериться в полной безопасности или наличии угроз перед непосредственной установкой программы, а значит — до того момента, как она попытается нанести урон, если это входит в ее планы:

Для надежности проверки нужно задействовать сразу несколько инструментов (как российских вроде Kaspersky, так и зарубежных наподобие MetaDefender). Поскольку визуально все инструменты очень похожи, рассмотрим план действий на примере одного VirusTotal, чтобы понять, как проверить APK на вирусы:

  1. Откройте сайт инструмента.
  2. Нажмите кнопку «Chose File».
  3. Выберите APK-файл.
  4. Дождитесь окончания загрузки и проверки.
Как проверить приложение на вирусы. Сервис проверит APK через несколько антивирусов. Фото.

Сервис проверит APK через несколько антивирусов

VirusTotal и другие подобные сервисы отсканируют приложения через несколько десятков антивирусов, благодаря чему вы получите полную картинку относительно безопасности программы. Если везде стоят галочки — смело устанавливайте. Если увидите крестик — есть повод усомниться в программе и, как минимум, разобраться, почему антивирус обнаружил угрозу.

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Бесплатный антивирус для Андроид

Сервисы для проверки приложений на вирусы онлайн сканируют только APK. Но как быть с программами, которые уже установлены на смартфоне? Если Play Защита не вызывает доверия, воспользуйтесь встроенным антивирусом на Андроид, который есть в большинстве оболочек. Такой, например, прячется в приложении Безопасность на Xiaomi:

  1. Запустите программу.
  2. Откройте вкладку «Антивирус».
  3. Дождитесь завершения проверки.
Бесплатный антивирус для Андроид. Антивирусы в том числе проверяют и файлы приложений. Фото.

Антивирусы в том числе проверяют и файлы приложений

Встроенный компонент отсканирует приложения на вирусы и даст свой вердикт. Также вы можете воспользоваться альтернативными антивирусами для телефона, представленными в Google Play:

Принцип их работы не отличается от стандартного антивируса, доступного на большинстве Android-устройств. Вы моментально отсканируете приложение на телефоне и поймете, можно ли им пользоваться.

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Как пользоваться смартфоном, чтобы он не поймал вирус

Как пользоваться смартфоном, чтобы он не поймал вирус. Эти рекомендации помогут вам обезопасить смартфон. Фото.

Эти рекомендации помогут вам обезопасить смартфон

К сожалению, даже антивирусы на Андроид не всегда справляются со своей задачей, да и запускать их в нужный момент не всегда удобно. Поэтому вы должны соблюдать несколько важных правил при использовании смартфона:

  • старайтесь загружать приложения через официальные магазины приложений, будь то Google Play или AppGallery;
  • скачивайте APK только с официального сайта разработчика или другого ресурса, чья надежность не поддается сомнениям;
  • перед установкой приложения всегда знакомьтесь с его отзывами.

Все это поможет защитить смартфон от вирусов. А в случае, если Play Защита в очередной раз обнаружит опасное приложение, либо постарайтесь разобраться, с чем подобное связано, либо временно удалите программу.

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