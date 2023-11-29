Xiaomi устанавливает зараженный Telegram на свои смартфоны! Удали, пока тебя не обобрали до нитки

Несмотря на то, что Xiaomi является лидером рынка смартфонов России и многих других стран, у компании, мягко говоря, странное отношение к потребителям. Китайский гигант не чурается выпускать сырую прошивку и добавлять рекламу в устройства за 140 тысяч рублей. Казалось, дно уже пробито, но ребята из Xiaomi опять постучались снизу, без предупреждения установив на смартфоны миллионов пользователей зараженный Telegram с рекламой. Возможно, он стоит и на вашем устройстве.

Реклама в Телеграмме на Xiaomi

Как известно, на смартфонах Xiaomi есть собственный магазин приложений GetApps. Для многих людей он является настоящим спасением, ведь там можно найти удаленные из Google Play программы, а также игры, официально недоступные россиянам. При первом включении смартфона или при запуске магазина GetApps предлагает установить рекомендованные приложения, среди которых есть Telegram. Если вы это сделаете, то допустите фатальную ошибку.

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Первые подозрения закрадываются сразу после запуска Telegram на Xiaomi. Вроде бы, это тот самый мессенджер, однако он запрещает делать снимки экрана, а внутри него отображаются странные иконки с колесом фортуны. Нажав на одну из них, пользователь получает сообщение о выигрыше денег, и фейковый Telegram предлагает их забрать. Дальше — стандартная схема мошенников: введите номер карты и укажите CVC-код. Разумеется, делать это ни в коем случае нельзя.

Первые сообщения о рекламе в Телеграме на Xiaomi начали появляться еще в сентябре. Что интересно, фейковое приложение до сих пор доступно для скачивания через GetApps. Причем в версии 9.6.9, никогда не существовавшей в природе.

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Ради интереса я решил установить его на свой смартфон и увидел ту же рекламу, о которой вот уже несколько месяцев сообщают владельцы Xiaomi. От компании никакой реакции. Единственное, что делает администрация магазина приложений — накручивает рейтинг зараженному Telegram, игнорируя жалобы пользователей.

Довольно странное поведение, вам не кажется? Ладно, свое отношение к Xiaomi вы можете высказать через официальные каналы связи компании в России, ну а мы разберемся, что делать с этим приложением, и откуда нужно скачивать Telegram.

Где скачать Telegram на Xiaomi

Первое, что вы должны сделать при обнаружении Телеграма с рекламой — удалить его. Сделать это можно через рабочий стол, задержав палец на иконке приложения и нажав соответствующую кнопку, либо через настройки смартфона.

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Далее не пытайтесь установить Telegram через GetApps. Используйте для загрузки только официальные источники:

Проблема с рекламой решена, однако судьба персональных данных, к которым ранее получил доступ фейковый Телеграм, остается туманной. Возможно, ваш номер никуда не утек, но не исключено, что вскоре он будет использоваться для фишинговой рассылки. В любом случае благодарите Xiaomi. Топ за свои деньги как-никак.

Что делать, если на Xiaomi был зараженный Telegram

Если вы пользовались фейковым Telegram, а потом установили официальную версию мессенджера, то в списке активных сеансов будет отображаться два смартфона Xiaomi. Это значит, что вредоносный софт продолжает получать доступ к вашим данным. В таком случае необходимо завершить сеансы в Телеграме:

Запустите Telegram. Откройте настройки мессенджера. Перейдите в раздел «Устройства». Нажмите кнопку «Завершить все другие сеансы» и подтвердите действие.

Telegram не дает завершить сеансы? Тогда попробуйте сделать это снова через сутки или повторить указанные выше шаги на другом привязанном устройстве.

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Как отключить GetApps

Очевидно, что после таких косяков стоит отказаться от GetApps хотя бы до момента, когда из магазина Xiaomi удалят вредоносный софт. Ведь он, будучи системным компонентом, по умолчанию может сам обновить любое приложение на вашем смартфоне, установив вместо официальной программы зараженное ПО. Так что непременно отключите GetApps на Xiaomi:

Запустите GetApps. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в настройки магазина. Отключите автоматические обновления.

Также позаботьтесь об ограничении работы магазина приложений Xiaomi через настройки смартфона. Наконец, при желании вы можете полностью удалить GetApps. О том, как это сделать, я рассказывал в отдельном материале.