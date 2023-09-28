Как на Android-смартфоне запускать игры и приложения из Google Play без скачивания и установки

Современные игры и приложения на Андроид весят непозволительно много. Данный факт является причиной возникновения сразу двух серьезных проблем. Во-первых, довольно быстро на телефоне заканчивается место. Во-вторых, программы очень долго скачиваются и устанавливаются. Впрочем, вот уже седьмой год владельцы Android-смартфонов с магазином Google Play на борту могут пользоваться бесплатными приложениями без скачивания. Посмотрите, как это работает.

Приложения с мгновенным запуском — что это

Instant Apps или приложения с мгновенным запуском были представлены на конференции I/O 2016, а в Play Маркете появились годом позже. Компания Google предложила разработчикам софта выкладывать на просторах своего магазина игры и программы без необходимости их фактической установки на мобильное устройство пользователя. Кстати, нечто похожее есть в AppGallery на HUAWEI.

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Но не стоит полагать, будто такое ноу-хау способно заменить полноценную установку. По сути, Instant App — это демо-версия приложения. Вместо того, чтобы скачивать дистрибутив, чей размер порой достигает нескольких гигабайтов, вы можете попробовать игру или программу, чтобы в конечном итоге решить, стоит ли ее загружать.

Зачем нужны приложения с мгновенным запуском? Они помогут определиться с выбором, если у вас медленный интернет, скромный остаток трафика или просто недостаточно места на телефоне. Испытываете такую необходимость или уверены, что когда-то придется воспользоваться наработками Google Play? Тогда узнайте, как скачать приложение без установки.

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Как включить Google Play Instant

В настройках вашего аккаунта Google есть параметр, позволяющий включить или выключить Instant Apps. Откровенно говоря, даже без нее у вас получится запустить приложение без скачивания, однако с работающей функцией это произойдет намного быстрее. Для ее активации требуется:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Google». Открыть вкладку «Настройки для приложений Google», а затем — «С мгновенным запуском». Активировать переключатель «Обновить веб-ссылки».

Также управлять функцией мгновенных приложений можно через настройки Google Play. Чтобы включить или выключить обновление веб-ссылок, нужно открыть вкладку «Общие» и перейти в раздел «Google Play Instant».

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Как установить приложение без скачивания

Запуск приложения без скачивания доступен далеко не всегда. Разработчик софта сам решает, внедрять эту функцию или отказаться от нее. Если возможность установить приложение без скачивания все-такие есть, то на его странице в Google Play вы увидите кнопку «Попробовать». Нажмите на нее, чтобы оценить игру или программу.

Как правило, приложение запускается на телефоне быстро, но многое зависит от размера его демо-версии. В случае со сложными 3D-играми процесс может затянуться, так что целесообразность подобного варианта использования программ вызывает вполне обоснованные сомнения.

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Где искать приложения без скачивания на Андроид

Появление возможности создавать демо-версии приложений на Андроид поначалу воодушевило разработчиков, но со временем они охладели. Сегодня в Google Play нет специального раздела, категории или вкладки с Instant Apps. Вы можете встретить их чисто случайно, раздобыть на секретной странице магазина или найти через Play Games:

Запустите приложение Play Игры (обычно располагается на рабочем столе или прячется в папке «Google). Пролистайте главную страницу вниз и в пункте «Открывайте для себя новые игры» поставьте отметку «Мгновенный запуск». Выберите понравившуюся игру и нажмите «Попробовать».

Кроме того, на Андроид есть полноценные игры без установки. Они доступны в том же приложении Play Games, а также в других источниках. Такие игры не занимают свободное место в памяти устройства, а их данные хранятся в облаке.