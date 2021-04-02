Как играть на Android в игры без установки

Я почти не играю в игры на своём телефоне. Несмотря на то что он потянет любой тайтл из Google Play, мне это неинтересно. Но, если забыть о том, что меня совершенно не привлекают мобильные игры, есть ещё несколько причин. Во-первых, мне жалко свободное место в памяти моего смартфона. Во-вторых, мне лень ждать окончания загрузки, а большие игры скачиваются довольно долго, в результате я уже просто теряю к ним интерес. Однако недавно я обнаружил, что есть игры, которые не надо устанавливать, и память устройства они почти не расходуют.

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Думаю, вы примерно представляете, что такое Quick Apps. Это технология Huawei, которая позволяет запускать приложения без установки. В отличие от Instant Apps в Google Play, решение Huawei предполагает запуск приложений и игр целиком, а не их урезанных версий. Но долгое время китайцы не спешили развивать свою разработку. Поэтому перечень софта, который можно было запускать без установки, был очень ограничен, и единственным приложением, которым я мог пользоваться, был Delivery Club. Но теперь всё серьёзно поменялось.

Как запускать приложения без установки

В Quick Apps появился широкий спектр игр на любой вкус, которые не требуют установки. Получить к ним доступ можно совершенно бесплатно и практически мгновенно:

Запустите AppGallery на своём смартфоне Huawei или Honor;

Откройте вкладку «Я» в нижней части экрана и выберите Quick Apps;

Выберите игру, которая вам нравится, и нажмите «Открыть»;

По завершении игры нажмите на крестик в правом верхнем углу.

Несмотря на то что игры запускаются без установки, им требуется немного больше времени на запуск, чем тем, которые уже загружены на ваш смартфон. Дело в том, что они подгружают необходимые компоненты для игры и разворачивают на вашем устройстве своего рода базис, который позволит им правильно функционировать. Скорее всего, это какие-то небольшие файлы кэша, потому что при повторном запуске загрузка занимает гораздо меньше времени.

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Поскольку у игр из Quick Apps не так много времени на то, чтобы запуститься, пока пользователь не заскучал и не отказался от этой затеи, в разделе можно встретить только казуальные игры. Но, как по мне, это самое крутое, что вообще может быть. Понятное дело, что какой-нибудь Asphalt или Fortnite смогут порадовать вас крутой графикой, сюжетом и спецэффектами, но казуалки увлекают процессом настолько, что об остальном просто не думаешь.

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Чего только стоят игры формата «три в ряд». Вот вроде бы ничего необычного – просто скучная задумка, которая требует монотонного повторения одних и тех же действий. Но стоит только начать, как просыпается такой азарт, что потом уже не можешь остановиться. А ведь «три в ряд» — это не единственное, что доступно в Quick Apps. Я честно пытался посчитать, но сбился примерно на четвёртом десятке. Так что вы гарантированно найдёте себе что-нибудь по душе.

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Само собой, помимо игр, Quick Apps позволяет запускать разные приложения. Да, их спектр заметно уже, чем спектр доступных игр, но тем не менее кое-что найти там можно. Это могут быть новостные приложения, службы доставки, агрегаторы аптек, сервисы объявлений и т.д. В России, как мне показалось, ассортимент самый узкий, но в целом он постоянно растёт, и там появляется что-нибудь новое и интересное. А, если вы вынесете иконки игр или приложения на рабочий стол, то сможете запускать их в одно нажатие.