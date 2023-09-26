Самые опасные приложения для Android, которые лучше не устанавливать на свой смартфон

Приложения на Андроид позволяют использовать весь потенциал смартфона. Но далеко не каждая программа, установленная на вашем устройстве, является безопасной. Многие из них, прикрываясь благими намереньями, следят за пользователем, а также крадут персональные данные и реальные деньги. Чтобы не попасться на уловки мошенников, узнайте об опасных приложениях, которые нужно обходить стороной.

Приложения из неизвестных источников

По умолчанию на Андроид запрещена установка приложений из неизвестных источников. К таковым относятся все сервисы за исключением Google Play и стандартного магазина от производителя вашего смартфона (например, GetApps). Сделано это неслучайно. Ведь по своей глупости пользователь может скачать шпионское приложение, которое будет следить за ним или вымогать деньги.

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При этом каждому владельцу смартфона предоставляется право разрешить установку из неизвестных источников. Если вы сделаете это, когда понадобится загрузить редкую программу, не забудьте внимательно изучить отзывы к ПО, а также самостоятельно убедиться в надежности источника.

Клоны известных приложений на Андроид

Опасные приложения могут встретиться и в Google Play, если администрация магазина выполнит проверку спустя рукава. Сейчас эта опасность как никогда высока. Начиная с 2022 года, Google Play удалиляет многие российские приложения, чем сейчас активно пользуются мошенники. Они размещают клоны программ известных банков, после регистрации в которых вы можете распрощаться со своими деньгами.

Еще больше подделок приложений находится вне магазина Google. Поэтому снова придется напомнить об опасности установки из неизвестных источников. Если вы ищете программу, отсутствующую в Google Play, скачивайте ее только через ресурсы, указанные на официальном сайте интересующего сервиса.

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Сторонние клиенты социальных сетей

Довольно большой популярностью пользуются сторонние клиенты социальных сетей. К примеру, YoWhatsApp активно скачивают люди, желающие изменить голос в Ватсапе, а Видео ВК позволяет загружать на смартфон ролики из одноименной социальной сети. Проблема этих приложений заключается в том, что они требуют от пользователя ввести логин и пароль от аккаунта в настоящей соцсети.

Конечно, далеко не каждая подобная программа крадет данные, прикрываясь дополнительными возможностями. Однако уверенности в полной безопасности приложений нет. Так что относитесь к ним с определенной долей скепсиса, а лучше — не скачивайте на свой смартфон.

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Приложения для заработка денег

Даже в самом безопасной программе можно увидеть рекламу приложений для заработка денег. Обычно они мимикрируют под известные бренды, представляясь некой инвестиционной платформой, или являются игрой, где за прохождение уровней можно существенно пополнить свой кошелек.

Помните, что почти каждое приложение для заработка денег — обман. Вместо получения реальной прибыли вы рискуете потерять все свои накопления, если в процессе заполнения информации о реквизитах введете CVC-код карты, который могут запросить для начисления выигрыша или совершения тестовой транзакции. Все это — ложные предлоги, не имеющие никакого отношения к заработку денег.

Менеджеры паролей для телефона

Регистрируясь на десятках разных сайтов, нам приходится выдумывать множество разных паролей. Запомнить каждый из них затруднительно, а потому на Android есть инструменты, позволяющие сохранить и систематизировать входные данные. Называются они менеджерами паролей, под которыми нередко прячется ПО мошенников.

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Конечно, встретить опасный менеджер паролей в Google Play довольно сложно, но на сторонних ресурсах их пруд пруди. Скачал подобное приложение — считай, добровольно слил свои данные и предоставил доступ к своему аккаунту злоумышленникам. Помните, что во всех надежных браузерах от Google Chrome до Яндекса есть собственные менеджеры паролей, помогающие вспомнить забытую комбинацию без дополнительного ПО.