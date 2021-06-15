Как найти нас в Сети и подружиться с нами

Помните, каким был мир до появления социальных сетей и мессенджеров? Чтобы поделиться информацией, нам надо было звонить кому-то, чтобы поделиться информацией. То есть надо было вторгаться в личное пространство человека, чтобы узнать или рассказать что-то средней степени важности. Теперь обмениваться информацией стало проще, а получать ее можно буквально на ходу. Есть информационные источники, а есть — развлекательные. У нас есть свои социальные сети, которые регулярно пополняются и развлекательным, и познавательным, и новостным контентом. Мы есть везде, а вы нас часто спрашиваете, как нас найти. Рассказываю подробно, где мы есть и о чем там рассказываем.

Стоит ли пользоваться социальными сетями

Я не из тех, кто слепо хвалит социальные сети как явление. Мне кажется, что в них хватает минусов: от желания многих хайпануть на чем-то и раздувания ненужных вещей до того, как мы постепенно перестаем общаться друг с другом вживую. По второму пункту, мне кажется, что социальные сети не столько просто позволяют общаться на расстоянии, сколько сами создают это расстояние и дают инструменты для его преодоления.

AndroidInsider.ru в социальных сетях

Просто надо уметь ими пользоваться и подписываться на правильные каналы. Все, что мы делаем в соцсетях, делает не абстрактный, специально нанятый человек, а мы —авторы и редакторы AndroidInsider.ru. У нас нет плана публикаций и от этого наши данные куда более ценные. Мы делимся тем, чем хотим поделиться, и тогда, когда считаем, что это будет интересно читателям.

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Именно поэтому время от времени мы ”проталкиваем” статьи, которые выходили несколько дней, недель или даже месяцев назад. Конечно, только в том случае, если в них есть что-то полезное и актуальное. Например, статья о том, как чистить телефон, или что делать, если он упал в воду, будут актуальна еще очень долго. Мы можем немного дополнить ее и, чтобы не забивать ленту на сайте, просто напомнить о ней в соцсетях.

Это удобно и не требует много внимания. Если это вам не нужно, просто проходите мимо, и все. Зато, если пропустили на сайте, всегда можете получить полезную информацию. В результате таких действий наши социальные сети полны свежей, подробной и актуальной информации. Все статьи, включая эту, появятся в них, но будут дополнены юмором, полезной информацией, акциями на AliExpress и всегда актуальными лонгридами.

А теперь поговорим о том, как можно нас найти и в каких социальных сетях мы представлены.

Новостной канал AndroidInsider.ru в Telegram

Самые простой способ следить за нашими новостями — Telegram. В этой социальной сети (просто мессенджером его назвать сложно) у нас есть свой новостной канал, в который попадают как актуальные статьи, так и разные другие интересные материалы. Все записи можно комментировать и делиться своим мнением. Мы отслеживаем такие комментарии и стараемся вступить в диалог с нашими читателями.

Новостной канал AndroidInsider.ru

Чат AndroidInsider.ru в Telegram

Так же в Telegram у нас есть официальный чат, в котором вы можете пообщаться друг с другом и с нами — авторами, редакторами и руководителями проекта. Можно задавать вопросы, отвечать на них, предлагать темы для обсуждения и просто хорошо проводить время с единомышленниками. В чате так же можно пообщаться с представителями AndroidInsider.ru. Есть некоторые правила, но если вы настроены вести нормальный диалог, их можно назвать формальными (запрет на оскорбления, запрет ненормативной лексики и еще пара правил).

Чат AndroidInsider.ru

Скидки на Алиэкспресс

А еще в Telegram есть крутой канал ”Сундук Али-Бабы”. В нем по несколько раз в день появляются отличные предложения с AliExpress. Никакой рекламы, просто подборки товаров для подписчиков канала. Все с подробными описанием и мнением. Товары тщательно отбираются, а многие еще и тестируются, чтобы советовать только то, в чем можно быть уверенным.

Скидки на Алиэкспресс

Если вам больше по душе Twitter по той или иной причине, можете вбить в поиске AndroidInsider или перейти по этой ссылке, чтобы быть в курсе всего, о чем мы пишем. С общением в этой социальной сети сложнее, но для потребления контента на ходу, если «Twitter — ваше все», вариант очень неплохой.

AndroidInsider.ru в Twitter

Найти нас можно так же в самой популярной социальной сети — Facebook. Тут мы делимся информацией на разные темы, рассказываем последние новости и приводим авторскую аналитику по некоторым острым новостям. А еще делимся советами, что купить и от покупки чего лучше отказаться.

AndroidInsider.ru в Facebook

AndroidInsider.ru в Instagram

Естественно, есть мы и в Instagram. Тут мы размещаем короткие новости без большого углубления в суть вопроса. Просто это не то место, где стоит все максимально подробно расписывать. Но периодически мы отправляем ссылки на самые интересные статьи в сторис. То есть, просто листая ленту, вы будете получать выжимку всего самого интересного, что происходит в мире Android.

А еще тут мы тоже отвечаем на вопросы отправленные через директ, а в сторис сами спрашиваем, что вам интересно узнать, и отдельными сторис через несколько дней отвечаем на них. Как правило это делаю лично я.

AndroidInsider.ru в Instagram

AndroidInsider.ru в YouTube

Если вам приятнее смотреть видео, а не читать информацию на сайте, можете присоединиться к нашим каналам на YouTube. Сейчас мы в основном снимаем все для канала AppleInsider.ru. Туда попадают ролики не только о продукции Apple. Например, вот ролик о Samsung Galaxy A52. При этом есть канал AndroidInsider.ru. На нем можно найти много интересных видео, например, в рамках цикла ”История бренда”.

AndroidInsider.ru в YouTube

Выше я привел основные ссылки, по которым нас можно найти в Сети и следить за нашими новостями. Присоединяйтесь к нам, давайте общаться и дружить. Мы всегда открыты к диалогу и рады интересным сообщениям. Мы такие же люди, как и вы, и любим пообщаться с единомышленниками.

Когда к нам приходят с миром и задают вопросы, делятся мнением или хотят о чем-то рассказать, мы стараемся не пропускать ни одного такого сообщения. А иногда это приводит к хорошей дружбе между нами и подписчиками или просто рождает темы для новых статей, когда мы читаем вопросы и пытаемся на них развернуто ответить.